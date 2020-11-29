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Панатинаикос
1:0
Первый тайм: 30'

Стадион:
Панетоликос
0'
1:0
19' Гол
Македа Федерико
30'
1
Диудис
Сократис
14
Санчес
Факундо
5
Шенквельд
Барт
44
Пуггурас
Ахиллеас
47
Vasilios
Zagaritis
22
Канталапьерда
Аитор
88
José
Maurisio1
55
Sotiris
Alexandropoulos
19
Вильяфаньес
Лукас
10
Карлитос
Карлос
9
Македа
Федерико
1
Christopher
Knett
27
Manolis
Tzanakakis
54
Giorgos
Liavas
66
Apostolos
Konstantopoulos
10
Далсью
37
Angelos
Tsigaras
11
Jorge
Diaz1
92
Яколиш
Антонио
7
Franco
Mazurek
12
Арийиби
Гболи
8
Mohammad
Reza
Azadi
Панатинаикос
4-4-1-1
Панетоликос
4-2-3-1

Ход матча

19'
Македа Федерико
(Санчес Факундо)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 4 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлитос Карлос 4 0.4
2. Македа Федерико 2 0.2
3. Хадзийованнис Анастасиос 1 (1) 0.1
4. Санчес Факундо 0 0
5. José Maurisio1 0 0
Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 2 (1) 0.2
2. Franco Mazurek 1 (1) 0.1

Карточки

Панатинаикос
# Игрок      
1. Санчес Факундо 5 0
2. Курбелис Димитрис 4 0
3. Молло Йоан 1 1
4. Македа Федерико 2 0
5. Шенквельд Барт 2 0
6. Вильяфаньес Лукас 2 0
7. Хуанкар 2 0
8. Диудис Сократис 1 0
9. Велес Фран 1 0
10. Пуггурас Ахиллеас 1 0
11. Карлитос Карлос 1 0
12. Dimitrios Seprezis 1 0
13. Vasilios Zagaritis 1 0
Панетоликос
# Игрок      
1. Jorge Diaz1 3 0
2. Aristotle Karasalidis 2 0
3. Giorgos Liavas 2 0
4. Vanderson 0 1
5. Таар Аймен 0 1
6. Nicolas Mazzola 1 0
7. Яколиш Антонио 1 0
8. Manolis Tzanakakis 1 0
9. Далсью 1 0
10. Вергос Николаос 1 0
11. Перейра Элиас 1 0
12. Apostolos Konstantopoulos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панатинаикос 14.29% (1) 28.57% (2) 0 42.86% (3) 0 14.29% (1)
 Панетоликос 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0 0

Предыдущие игры

Панатинаикос Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос
Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:0 Панатинаикос
Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос
Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос

Последние игры между собой

Панатинаикос: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 2
Панетоликос: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 13
Панатинаикос 3:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 Панатинаикос Суперлига
Панетоликос 0:1 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 Панетоликос Суперлига Панатинаикос 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:1 Панетоликос Кубок Греции Панетоликос 1:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Панетоликос Суперлига Панатинаикос 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Панатинаикос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 7 1 0 17 - 2 22
2. Арис Салоники 8 6 1 1 11 - 5 19
3. ПАОК 8 5 3 0 14 - 5 18
4. АЕК 7 5 1 1 13 - 4 16
5. Атромитос 10 3 4 3 9 - 13 13
6. Астерас 8 3 3 2 8 - 8 12
7. Волос 8 3 3 2 9 - 9 12
8. Панатинаикос 1:0 10 3 3 4 8 - 8 12
9. ПАС Янина 9 2 3 4 10 - 11 9
10. ОФИ 9 2 3 4 12 - 15 9
11. Лариса 8 1 3 4 6 - 12 6
12. Аполлон Смирнис 8 1 2 5 5 - 11 5
13. Панетоликос 0:1 10 0 4 6 3 - 13 4
14. Ламия 7 0 2 5 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 5 0 0 12 - 0 15
2. АЕК 4 3 1 0 10 - 3 10
3. ПАОК 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Арис Салоники 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Астерас 3 2 1 0 2 - 0 7
6. Панатинаикос 1:0 5 2 1 2 3 - 3 7
7. Атромитос 5 2 1 2 5 - 6 7
8. Волос 5 1 2 2 4 - 7 5
9. Аполлон Смирнис 3 1 0 2 3 - 5 3
10. ОФИ 4 0 3 1 5 - 7 3
11. Лариса 3 0 2 1 2 - 4 2
12. ПАС Янина 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Ламия 5 0 2 3 4 - 8 2
14. Панетоликос 0:1 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 3 3 0 0 3 - 0 9
2. ПАОК 4 2 2 0 7 - 3 8
3. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Волос 3 2 1 0 5 - 2 7
5. ПАС Янина 5 2 1 2 8 - 7 7
6. АЕК 3 2 0 1 3 - 1 6
7. ОФИ 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Атромитос 5 1 3 1 4 - 7 6
9. Панатинаикос 1:0 5 1 2 2 5 - 5 5
10. Астерас 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Лариса 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Панетоликос 0:1 6 0 3 3 1 - 6 3
13. Аполлон Смирнис 5 0 2 3 2 - 6 2
14. Ламия 2 0 0 2 1 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Панатинаикос
Ничья
Панетоликос
1.36
8.22
25.52
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.35 4.50 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.32 4.00 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 4.65 10.00
  1.11 8.22 25.52

Самый высокий коэффициент на матч «Панатинаикос» – «Панетоликос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панатинаикос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панетоликос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панатинаикос» – «Панетоликос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
7.50 1.07 7.20 1.09 2.48 1.50 2.40 1.58 1.96 1.84 1.50 2.48 1.37 2.95 1.15 5.00 1.10 6.30 1.03 10.00 1.01 13.00 0.00 21.00
8.30 1.03 7.70 1.07 3.04 1.36 2.34 1.60 1.83 2.08 1.37 3.10 1.28 3.54 1.08 6.70 1.05 6.60
3.09 1.37 2.70 1.46 2.32 1.61 1.93 1.89 2.41 1.57 2.12 1.73 1.83 2.00 1.61 2.32 1.48 2.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.05 1.72 1.74 2.10 1.15 5.00 1.08 6.70
2.79 1.44 1.81 2.00 1.40 2.95 1.10 6.80 1.07 8.20
2.72 1.47 2.18 1.68 1.69 2.18 1.43 2.80 1.81 2.02 1.50 2.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.46 1.50 1.61 2.23 1.22 3.80
3.52 1.30 2.50 1.53 1.63 2.28 1.22 4.30 1.15 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
4.50 1.17
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