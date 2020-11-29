  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
Панатинаикос
2:1
Конец матча

Стадион:
Панетоликос
0'
1:0
19' Гол
Македа Федерико
37' Желтая карточка
Sotiris Alexandropoulos
2:0
43' Гол в свои ворота
Giorgos Liavas
54' Желтая карточка
Angelos Tsigaras
59' Желтая карточка
Арийиби Гболи
79' Желтая карточка
Вильяфаньес Лукас
86' Желтая карточка
Пуггурас Ахиллеас
87' Желтая карточка
Бузукис Яннис
89' Желтая карточка
Санчес Факундо
2:1
90' Пенальти
Javier Mendoza
90'+6
1
Диудис
Сократис
14
Санчес
Факундо
5
Шенквельд
Барт
44
Пуггурас
Ахиллеас
47
Vasilios
Zagaritis
22
Канталапьерда
Аитор
88
José
Maurisio1
55
Sotiris
Alexandropoulos
19
Вильяфаньес
Лукас
10
Карлитос
Карлос
9
Македа
Федерико
1
Christopher
Knett
27
Manolis
Tzanakakis
54
Giorgos
Liavas
66
Apostolos
Konstantopoulos
10
Далсью
37
Angelos
Tsigaras
11
Jorge
Diaz1
92
Яколиш
Антонио
7
Franco
Mazurek
12
Арийиби
Гболи
8
Mohammad
Reza
Azadi
Панатинаикос
4-4-1-1
Панетоликос
4-2-3-1

Ход матча

19'
Македа Федерико
(Санчес Факундо)
1:0
37'
Sotiris Alexandropoulos
 
43'
Giorgos Liavas
2:0
46'
 
Вергос Николаос
Mohammad Reza Azadi
54'
 
Angelos Tsigaras
59'
 
Арийиби Гболи
60'
 
Таар Аймен
Franco Mazurek
60'
 
Frederico Duarte
Яколиш Антонио
67'
Аюб Яссин
Карлитос Карлос
 
70'
 
Javier Mendoza
Арийиби Гболи
78'
Молло Йоан
Канталапьерда Аитор
 
78'
Argyris Kampetsis
Македа Федерико
 
79'
Вильяфаньес Лукас
 
80'
 
Paolo Medina
Manolis Tzanakakis
84'
Бузукис Яннис
Вильяфаньес Лукас
 
84'
Dimitrios Seprezis
José Maurisio1
 
86'
Пуггурас Ахиллеас
 
87'
Бузукис Яннис
 
89'
Санчес Факундо
 
90'
2:1
Javier Mendoza

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 3
  • 5 Офсайды 4
  • 30 Нарушения правил 13
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Панатинаикос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карлитос Карлос 4 0.4
2. Македа Федерико 3 0.3
3. Хадзийованнис Анастасиос 1 (1) 0.1
4. Санчес Факундо 0 0
5. José Maurisio1 0 0
Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 2 (1) 0.2
2. Javier Mendoza 1 (1) 0.1
3. Franco Mazurek 1 (1) 0.1

Карточки

Панатинаикос
# Игрок      
1. Санчес Факундо 6 0
2. Курбелис Димитрис 4 0
3. Вильяфаньес Лукас 3 0
4. Молло Йоан 1 1
5. Македа Федерико 2 0
6. Шенквельд Барт 2 0
7. Хуанкар 2 0
8. Пуггурас Ахиллеас 2 0
9. Диудис Сократис 1 0
10. Велес Фран 1 0
11. Бузукис Яннис 1 0
12. Карлитос Карлос 1 0
13. Dimitrios Seprezis 1 0
14. Vasilios Zagaritis 1 0
15. Sotiris Alexandropoulos 1 0
Панетоликос
# Игрок      
1. Jorge Diaz1 3 0
2. Aristotle Karasalidis 2 0
3. Giorgos Liavas 2 0
4. Vanderson 0 1
5. Таар Аймен 0 1
6. Nicolas Mazzola 1 0
7. Яколиш Антонио 1 0
8. Manolis Tzanakakis 1 0
9. Арийиби Гболи 1 0
10. Далсью 1 0
11. Вергос Николаос 1 0
12. Перейра Элиас 1 0
13. Angelos Tsigaras 1 0
14. Apostolos Konstantopoulos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Панатинаикос 12.5% (1) 37.5% (3) 0 37.5% (3) 0 12.5% (1)
 Панетоликос 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Панатинаикос Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос
Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:0 Панатинаикос
Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос
Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос

Последние игры между собой

Панатинаикос: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 2
Панетоликос: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 13
Панатинаикос 3:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 Панатинаикос Суперлига
Панетоликос 0:1 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 Панетоликос Суперлига Панатинаикос 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:1 Панетоликос Кубок Греции Панетоликос 1:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Панетоликос Суперлига Панатинаикос 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Панатинаикос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 7 1 0 17 - 2 22
2. Арис Салоники 8 6 1 1 11 - 5 19
3. ПАОК 8 5 3 0 14 - 5 18
4. АЕК 7 5 1 1 13 - 4 16
5. Атромитос 10 3 4 3 9 - 13 13
6. Астерас 8 3 3 2 8 - 8 12
7. Волос 8 3 3 2 9 - 9 12
8. Панатинаикос 10 3 3 4 9 - 9 12
9. ПАС Янина 0:0 10 2 4 4 10 - 11 10
10. ОФИ 0:0 10 2 4 4 12 - 15 10
11. Лариса 8 1 3 4 6 - 12 6
12. Аполлон Смирнис 8 1 2 5 5 - 11 5
13. Панетоликос 10 0 4 6 4 - 14 4
14. Ламия 7 0 2 5 5 - 14 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 5 0 0 12 - 0 15
2. АЕК 4 3 1 0 10 - 3 10
3. ПАОК 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Арис Салоники 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Астерас 3 2 1 0 2 - 0 7
6. Панатинаикос 5 2 1 2 4 - 4 7
7. Атромитос 5 2 1 2 5 - 6 7
8. Волос 5 1 2 2 4 - 7 5
9. ОФИ 0:0 5 0 4 1 5 - 7 4
10. Аполлон Смирнис 3 1 0 2 3 - 5 3
11. Лариса 3 0 2 1 2 - 4 2
12. ПАС Янина 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Ламия 5 0 2 3 4 - 8 2
14. Панетоликос 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 3 3 0 0 3 - 0 9
2. ПАОК 4 2 2 0 7 - 3 8
3. ПАС Янина 0:0 6 2 2 2 8 - 7 8
4. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Волос 3 2 1 0 5 - 2 7
6. АЕК 3 2 0 1 3 - 1 6
7. ОФИ 0:0 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Атромитос 5 1 3 1 4 - 7 6
9. Панатинаикос 5 1 2 2 5 - 5 5
10. Астерас 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Лариса 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Панетоликос 6 0 3 3 2 - 7 3
13. Аполлон Смирнис 5 0 2 3 2 - 6 2
14. Ламия 2 0 0 2 1 - 6 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Giorgos Liavas уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    37'
    Sotiris Alexandropoulos получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Македа Федерико бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athens Olympic Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 7.70 27.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.09 6.80 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.36 4.65 10.00
  1.13 7.08 28.13

Самый высокий коэффициент на матч «Панатинаикос» – «Панетоликос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панатинаикос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панетоликос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панатинаикос» – «Панетоликос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
7.50 1.07 7.20 1.09 5.00 1.15 2.40 1.58 1.96 1.84 1.75 2.01 1.37 2.95 1.10 6.25 1.10 6.30 1.15 5.00 1.01 13.00 0.00 21.00
8.30 1.03 7.70 1.07 3.04 1.36 2.34 1.60 1.83 2.08 1.37 3.10 1.28 3.54 1.08 6.70 1.05 6.60
3.09 1.37 2.70 1.46 3.35 1.32 2.17 1.69 1.57 2.40 1.32 3.31 1.58 2.39 1.35 3.14 1.60 2.33 1.42 2.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.05 1.72 1.74 2.10 1.15 5.00 1.08 6.70
2.79 1.44 1.81 2.00 1.40 2.95 1.10 6.80 1.07 8.20
2.72 1.47 2.18 1.68 1.69 2.18 1.43 2.80 1.19 4.56 1.50 2.59
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.46 1.50 1.61 2.23 1.22 3.80
3.52 1.30 2.50 1.53 1.63 2.28 1.22 4.30 1.15 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.50 1.17
Где смотреть матч Панатинаикос 2:1 Панетоликос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный