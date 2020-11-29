Панатинаикос
2:1
Конец матча
Стадион: Олимпийский стадион (Афины)
Панетоликос
1:0
19' ГолМакеда Федерико
37' Желтая карточкаSotiris Alexandropoulos
2:0
43' Гол в свои воротаGiorgos Liavas
54' Желтая карточкаAngelos Tsigaras
59' Желтая карточкаАрийиби Гболи
79' Желтая карточкаВильяфаньес Лукас
86' Желтая карточкаПуггурас Ахиллеас
87' Желтая карточкаБузукис Яннис
89' Желтая карточкаСанчес Факундо
2:1
90' ПенальтиJavier Mendoza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
3 ХуанкарПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Laszlo Boloni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 ДалсьюЗащитник
- Полузащитник
-
11 Jorge Diaz1Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Traianos Dellas
Ход матча
19'
43'
2:0
54'
59'
87'
89'
90'
2:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 3
-
5 Офсайды 4
-
30 Нарушения правил 13
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
48 Владение мячом, % 52
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карлитос Карлос
|4
|0.4
|2.
|Македа Федерико
|3
|0.3
|3.
|Хадзийованнис Анастасиос
|1 (1)
|0.1
|4.
|Санчес Факундо
|0
|0
|5.
|José Maurisio1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арийиби Гболи
|2 (1)
|0.2
|2.
|Javier Mendoza
|1 (1)
|0.1
|3.
|Franco Mazurek
|1 (1)
|0.1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Факундо
|6
|0
|2.
|Курбелис Димитрис
|4
|0
|3.
|Вильяфаньес Лукас
|3
|0
|4.
|Молло Йоан
|1
|1
|5.
|Македа Федерико
|2
|0
|6.
|Шенквельд Барт
|2
|0
|7.
|Хуанкар
|2
|0
|8.
|Пуггурас Ахиллеас
|2
|0
|9.
|Диудис Сократис
|1
|0
|10.
|Велес Фран
|1
|0
|11.
|Бузукис Яннис
|1
|0
|12.
|Карлитос Карлос
|1
|0
|13.
|Dimitrios Seprezis
|1
|0
|14.
|Vasilios Zagaritis
|1
|0
|15.
|Sotiris Alexandropoulos
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jorge Diaz1
|3
|0
|2.
|Aristotle Karasalidis
|2
|0
|3.
|Giorgos Liavas
|2
|0
|4.
|Vanderson
|0
|1
|5.
|Таар Аймен
|0
|1
|6.
|Nicolas Mazzola
|1
|0
|7.
|Яколиш Антонио
|1
|0
|8.
|Manolis Tzanakakis
|1
|0
|9.
|Арийиби Гболи
|1
|0
|10.
|Далсью
|1
|0
|11.
|Вергос Николаос
|1
|0
|12.
|Перейра Элиас
|1
|0
|13.
|Angelos Tsigaras
|1
|0
|14.
|Apostolos Konstantopoulos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Панатинаикос
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|0
|37.5% (3)
|0
|12.5% (1)
|Панетоликос
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Панатинаикос Последние 20 матчей: +7 =6 -7Олимпиакос 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Атромитос Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис Ламия 0:2 Панатинаикос
Панатинаикос 1:1 Волос ОФИ 2:2 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 Арис Салоники Лариса 1:1 Панатинаикос Астерас 1:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:1 ПАОК Панатинаикос 0:1 Ламия Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:0 Марко Панатинаикос 3:2 ОФИ Арис Салоники 0:1 Панатинаикос Панатинаикос 1:3 АЕК ПАОК 0:0 Панатинаикос Панатинаикос 0:0 Олимпиакос Панатинаикос 2:0 Арис Салоники ОФИ 0:0 Панатинаикос
Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =8 -8Панетоликос 0:1 Арис Салоники ПАС Янина 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:3 ПАОК Атромитос 2:0 Панетоликос
Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 2
Панетоликос: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 13
Панетоликос 0:1 Панатинаикос Кубок Панатинаикос 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 4:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:2 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 1:0 Панетоликос Суперлига Панатинаикос 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 3:1 Панетоликос Кубок Греции Панетоликос 1:0 Панатинаикос Суперлига Панатинаикос 2:0 Панетоликос Суперлига Панатинаикос 4:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Панатинаикос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|7
|1
|0
|17 - 2
|22
|2.
|Арис Салоники
|8
|6
|1
|1
|11 - 5
|19
|3.
|ПАОК
|8
|5
|3
|0
|14 - 5
|18
|4.
|АЕК
|7
|5
|1
|1
|13 - 4
|16
|5.
|Атромитос
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|6.
|Астерас
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|7.
|Волос
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|8.
|Панатинаикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|9.
|ПАС Янина
|0:0
|10
|2
|4
|4
|10 - 11
|10
|10.
|ОФИ
|0:0
|10
|2
|4
|4
|12 - 15
|10
|11.
|Лариса
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|13.
|Панетоликос
|10
|0
|4
|6
|4 - 14
|4
|14.
|Ламия
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|2.
|АЕК
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|ПАОК
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Астерас
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|6.
|Панатинаикос
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|7.
|Атромитос
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|9.
|ОФИ
|0:0
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|10.
|Аполлон Смирнис
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Лариса
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|ПАС Янина
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Ламия
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|14.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|2.
|ПАОК
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|ПАС Янина
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|4.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Волос
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|АЕК
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|ОФИ
|0:0
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|8.
|Атромитос
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|9.
|Панатинаикос
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|Астерас
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Лариса
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Панетоликос
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|13.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|14.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Панатинаикос» – «Панетоликос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Панатинаикос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Панетоликос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Панатинаикос» – «Панетоликос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров