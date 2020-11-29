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Рубин
 
Позже

Стадион:
ЦСКА Москва
1
Медведев
Никита
31
Зотов
Георгий
4
Бегич
Сильвие
2
Старфельт
Карл
77
Самошников
Илья
28
Абильдгор
Оливер
8
Йевтич
Дарко
25
Макаров
Денис
20
Шатов
Олег
87
Бакаев
Солтмурад
19
Игнатьев
Иван
35
Акинфеев
Игорь
19
Зайнутдинов
Бактиёр
78
Дивеев
Игорь
23
Магнуссон
Хёрдур
42
Щенников
Георгий
22
Марадишвили
Константин
7
Ахметов
Ильзат
98
Обляков
Иван
8
Влашич
Никола
11
Эджуке
Чидера
9
Чалов
Фёдор
Рубин
4-2-3-1
ЦСКА Москва
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 6 (1) 0.4
2. Макаров Денис 4 0.27
3. Бакаев Солтмурад 2 0.13
4. Кварацхелия Хвича 2 0.13
5. Игнатьев Иван 2 (2) 0.13
6. Старфельт Карл 2 0.13
7. Ин-Бём Хван 1 0.07
8. Йевтич Дарко 1 0.07
9. Шатов Олег 1 (1) 0.07
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 6 0.4
2. Кучаев Константин 6 0.4
3. Чалов Фёдор 2 (1) 0.13
4. Сигурдссон Арнор 2 0.13
5. Дзагоев Алан 2 0.13
6. Бистрович Кристиян 2 0.13
7. Эджуке Чидера 2 0.13
8. Обляков Иван 1 0.07
9. Магнуссон Хёрдур 1 0.07
10. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.07
11. Дивеев Игорь 1 0.07
12. Шкурин Илья 1 0.07
13. Марадишвили Константин 1 0.07
14. Васин Виктор 0 0
15. Фернандес Марио 0 0
16. Ахметов Ильзат 0 0
17. Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 7 0
2. Макаров Денис 5 0
3. Меркулов Михаил 3 1
4. Абильдгор Оливер 4 0
5. Йевтич Дарко 2 1
6. Бегич Сильвие 2 1
7. Ин-Бём Хван 2 1
8. Самошников Илья 3 0
9. Кварацхелия Хвича 3 0
10. Шатов Олег 2 0
11. Деспотович Джордже 2 0
12. Зуев Александр 2 0
13. Старфельт Карл 1 0
14. Игнатьев Иван 1 0
15. Косарев Кирилл 1 0
16. Бакаев Солтмурад 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 6 0
2. Бистрович Кристиян 4 1
3. Тикнизян Наяир 4 0
4. Обляков Иван 3 0
5. Щенников Георгий 2 0
6. Влашич Никола 2 0
7. Сигурдссон Арнор 2 0
8. Дивеев Игорь 2 0
9. Магнуссон Хёрдур 0 1
10. Акинфеев Игорь 1 0
11. Васин Виктор 1 0
12. Дзагоев Алан 1 0
13. Карпов Вадим 1 0
14. Фернандес Марио 1 0
15. Ахметов Ильзат 1 0
16. Кучаев Константин 1 0
17. Чалов Фёдор 1 0
18. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
19. Гайч Адольфо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 0 9.52% (2) 28.57% (6) 23.81% (5) 19.05% (4) 19.05% (4)
 ЦСКА Москва 7.14% (2) 21.43% (6) 17.86% (5) 25% (7) 10.71% (3) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Рубин 0:2 Ростов Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула
Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =6 -4
ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва
Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов

Последние игры между собой

Рубин: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
ЦСКА Москва 1:2 Рубин Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Рубин Товарищеские матчи
ЦСКА Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Рубин Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Рубин 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 15 10 2 3 28 - 11 32
2. Зенит Заявка 16 9 5 2 32 - 12 32
3. Спартак Москва Заявка 15 8 5 2 25 - 16 29
4. Ростов Заявка 16 9 2 5 22 - 16 29
5. Динамо Москва Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
6. Ахмат Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
7. Локомотив Москва Заявка 16 7 4 5 16 - 16 25
8. Сочи Заявка 16 6 6 4 23 - 22 24
9. Краснодар Заявка 16 6 3 7 24 - 19 21
10. Рубин Заявка 15 6 3 6 21 - 22 21
11. Урал Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
12. Химки Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Арсенал Тула Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
14. Тамбов Заявка 16 3 3 10 11 - 22 12
15. Уфа Заявка 16 2 4 10 13 - 29 10
16. Ротор Заявка 15 1 5 9 7 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Локомотив Москва Заявка 8 5 1 2 9 - 6 16
5. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
7. Ростов Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
8. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
9. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
10. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
11. Спартак Москва Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
12. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
13. Рубин Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 1 1 11 - 3 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
7. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kazan Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.15 3.45 1.90
Бонус: 5 000 ₽ 3.95 3.70 1.92
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.72 1.94
  3.96 3.66 1.96

Самый высокий коэффициент на матч «Рубин» – «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рубин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рубин» – «ЦСКА Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.02 8.30 1.05 3.55 1.33 2.50 1.55 2.21 1.81 1.91 1.96 1.50 2.90 1.33 3.60 1.14 5.60 1.11 6.10 1.01 12.00 1.01 12.00 0.00 18.50
9.90 1.05 9.10 1.07 3.52 1.31 2.69 1.48 1.92 1.98 1.41 2.95 1.28 3.72 1.14 5.85 1.11 6.70 1.03 14.75
3.72 1.29 2.98 1.42 2.83 1.46 2.22 1.70 1.92 1.95 1.70 2.21 1.50 2.67 1.34 3.35 1.13 6.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.93 1.88 1.41 3.00 1.13 6.00
2.83 1.43 1.95 1.85 1.40 2.95 1.11 6.45 1.09 7.20
3.04 1.41 2.50 1.56 1.95 1.92 1.59 2.45 1.42 2.98
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.61 2.11 1.23 3.50
3.64 1.28 2.65 1.48 1.68 2.19 1.24 4.05 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 2.01
Букмекер Да Нет
5.00 1.19
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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Прогнозы на матч Рубин - ЦСКА Москва

Исход игры
Рубин
8.2% (13)
Ничья
29.1% (46)
ЦСКА Москва
62.7% (99)
Тотал 2.5
Больше
41.83% (64)
Меньше
58.17% (89)
Обе команды забьют
Да
67.97% (104)
Нет
32.03% (49)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
32.3% (51)
1:1 Ничья
25.9% (41)
0:1 ЦСКА Москва
20.3% (32)
0:2 ЦСКА Москва
5.7% (9)
2:1 Рубин
4.4% (7)
1:0 Рубин
3.2% (5)
1:3 ЦСКА Москва
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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