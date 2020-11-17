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Рубин
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 6 (1) 0.4
2. Макаров Денис 4 0.27
3. Бакаев Солтмурад 2 0.13
4. Кварацхелия Хвича 2 0.13
5. Игнатьев Иван 2 (2) 0.13
6. Старфельт Карл 2 0.13
7. Ин-Бём Хван 1 0.07
8. Йевтич Дарко 1 0.07
9. Шатов Олег 1 (1) 0.07
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 6 0.4
2. Кучаев Константин 6 0.4
3. Чалов Фёдор 2 (1) 0.13
4. Сигурдссон Арнор 2 0.13
5. Дзагоев Алан 2 0.13
6. Бистрович Кристиян 2 0.13
7. Эджуке Чидера 2 0.13
8. Обляков Иван 1 0.07
9. Магнуссон Хёрдур 1 0.07
10. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.07
11. Дивеев Игорь 1 0.07
12. Шкурин Илья 1 0.07
13. Марадишвили Константин 1 0.07
14. Васин Виктор 0 0
15. Фернандес Марио 0 0
16. Ахметов Ильзат 0 0
17. Гайч Адольфо 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 7 0
2. Макаров Денис 5 0
3. Меркулов Михаил 3 1
4. Абильдгор Оливер 4 0
5. Йевтич Дарко 2 1
6. Бегич Сильвие 2 1
7. Ин-Бём Хван 2 1
8. Самошников Илья 3 0
9. Кварацхелия Хвича 3 0
10. Шатов Олег 2 0
11. Деспотович Джордже 2 0
12. Зуев Александр 2 0
13. Старфельт Карл 1 0
14. Игнатьев Иван 1 0
15. Косарев Кирилл 1 0
16. Бакаев Солтмурад 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Марадишвили Константин 6 0
2. Бистрович Кристиян 4 1
3. Тикнизян Наяир 4 0
4. Обляков Иван 3 0
5. Щенников Георгий 2 0
6. Влашич Никола 2 0
7. Сигурдссон Арнор 2 0
8. Дивеев Игорь 2 0
9. Магнуссон Хёрдур 0 1
10. Акинфеев Игорь 1 0
11. Васин Виктор 1 0
12. Дзагоев Алан 1 0
13. Карпов Вадим 1 0
14. Фернандес Марио 1 0
15. Ахметов Ильзат 1 0
16. Кучаев Константин 1 0
17. Чалов Фёдор 1 0
18. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
19. Гайч Адольфо 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 0 9.52% (2) 28.57% (6) 23.81% (5) 19.05% (4) 19.05% (4)
 ЦСКА Москва 7.14% (2) 21.43% (6) 17.86% (5) 25% (7) 10.71% (3) 17.86% (5)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Рубин 0:2 Ростов Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула
Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =6 -4
ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва
Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов

Последние игры между собой

Рубин: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
ЦСКА Москва 1:2 Рубин Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Рубин Товарищеские матчи
ЦСКА Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Рубин Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Рубин 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 15 10 2 3 28 - 11 32
2. Зенит Заявка 15 9 4 2 32 - 12 31
3. Спартак Москва Заявка 15 8 5 2 25 - 16 29
4. Динамо Москва Заявка 15 8 3 4 21 - 12 27
5. Ростов Заявка 15 8 2 5 18 - 15 26
6. Сочи Заявка 15 6 6 3 23 - 21 24
7. Ахмат Заявка 15 7 3 5 19 - 18 24
8. Локомотив Москва Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
9. Краснодар Заявка 15 6 3 6 24 - 18 21
10. Рубин Заявка 15 6 3 6 21 - 22 21
11. Урал Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
12. Химки Заявка 15 4 3 8 17 - 26 15
13. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 17 - 27 13
14. Тамбов Заявка 15 3 3 9 11 - 18 12
15. Ротор Заявка 15 1 5 9 7 - 23 8
16. Уфа Заявка 15 1 4 10 9 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Локомотив Москва Заявка 8 5 1 2 9 - 6 16
5. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Ахмат Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
8. Спартак Москва Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Арсенал Тула Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
10. Ростов Заявка 6 3 1 2 7 - 4 10
11. Урал Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
12. Рубин Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 8 0 3 5 4 - 11 3
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 1 1 11 - 3 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
5. Рубин Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Сочи Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
7. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
8. Динамо Москва Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Локомотив Москва Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12. Краснодар Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2020, осталось 2 дня 12 часов 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Рубин 11.1% (6)
    X 27.8% (15)
    ЦСКА Москва 61.1% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    ЦСКА Москва
    3.50
    3.70
    2.17
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.30 3.50 2.15
    Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.70 2.11
    Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.58 2.17
      3.42 3.65 2.11

    Самый высокий коэффициент на матч «Рубин» – «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рубин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рубин» – «ЦСКА Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.00 1.02 7.90 1.06 3.30 1.32 2.70 1.52 2.15 1.75 1.87 1.99 1.44 2.70 1.30 3.45 1.12 5.90 1.10 6.40 1.02 11.00 1.01 12.00 0.00 19.00
    10.50 1.05 8.80 1.07 3.38 1.33 2.62 1.50 1.89 2.01 1.46 2.76 1.32 3.45 1.14 6.05 1.11 6.85 1.03 13.50
    3.55 1.31 2.70 1.49 2.14 1.74 1.86 1.99 1.65 2.28 1.45 2.82 1.30 3.56 1.11 7.29
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.87 1.93 1.40 2.90 1.12 6.30
    2.95 1.40 1.92 1.88 1.42 2.88 1.13 6.05 1.09 7.40
    2.97 1.41 2.44 1.58 1.90 1.95 1.55 2.50 1.40 3.04
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.65 1.45 1.66 2.12 1.28 3.55
    3.85 1.26 2.59 1.50 1.66 2.22 1.26 3.85 1.18 5.00

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.82 1.95
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.32
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    Прогнозы на матч Рубин - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Рубин
    11.1% (6)
    Ничья
    27.8% (15)
    ЦСКА Москва
    61.1% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (26)
    Меньше
    50% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    73.08% (38)
    Нет
    26.92% (14)
    Популярный счёт
    1:2 ЦСКА Москва
    35.2% (19)
    1:1 Ничья
    24.1% (13)
    0:1 ЦСКА Москва
    11.1% (6)
    0:2 ЦСКА Москва
    7.4% (4)
    2:1 Рубин
    7.4% (4)
    1:0 Рубин
    3.7% (2)
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