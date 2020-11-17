Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
ЦСКА Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|6 (1)
|0.4
|2.
|Макаров Денис
|4
|0.27
|3.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.13
|4.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.13
|5.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.13
|6.
|Старфельт Карл
|2
|0.13
|7.
|Ин-Бём Хван
|1
|0.07
|8.
|Йевтич Дарко
|1
|0.07
|9.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.07
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|6
|0.4
|2.
|Кучаев Константин
|6
|0.4
|3.
|Чалов Фёдор
|2 (1)
|0.13
|4.
|Сигурдссон Арнор
|2
|0.13
|5.
|Дзагоев Алан
|2
|0.13
|6.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.13
|7.
|Эджуке Чидера
|2
|0.13
|8.
|Обляков Иван
|1
|0.07
|9.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.07
|10.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.07
|11.
|Дивеев Игорь
|1
|0.07
|12.
|Шкурин Илья
|1
|0.07
|13.
|Марадишвили Константин
|1
|0.07
|14.
|Васин Виктор
|0
|0
|15.
|Фернандес Марио
|0
|0
|16.
|Ахметов Ильзат
|0
|0
|17.
|Гайч Адольфо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|7
|0
|2.
|Макаров Денис
|5
|0
|3.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|4.
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|5.
|Йевтич Дарко
|2
|1
|6.
|Бегич Сильвие
|2
|1
|7.
|Ин-Бём Хван
|2
|1
|8.
|Самошников Илья
|3
|0
|9.
|Кварацхелия Хвича
|3
|0
|10.
|Шатов Олег
|2
|0
|11.
|Деспотович Джордже
|2
|0
|12.
|Зуев Александр
|2
|0
|13.
|Старфельт Карл
|1
|0
|14.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|15.
|Косарев Кирилл
|1
|0
|16.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Марадишвили Константин
|6
|0
|2.
|Бистрович Кристиян
|4
|1
|3.
|Тикнизян Наяир
|4
|0
|4.
|Обляков Иван
|3
|0
|5.
|Щенников Георгий
|2
|0
|6.
|Влашич Никола
|2
|0
|7.
|Сигурдссон Арнор
|2
|0
|8.
|Дивеев Игорь
|2
|0
|9.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|1
|10.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|11.
|Васин Виктор
|1
|0
|12.
|Дзагоев Алан
|1
|0
|13.
|Карпов Вадим
|1
|0
|14.
|Фернандес Марио
|1
|0
|15.
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|16.
|Кучаев Константин
|1
|0
|17.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|18.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|19.
|Гайч Адольфо
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|0
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|ЦСКА Москва
|7.14% (2)
|21.43% (6)
|17.86% (5)
|25% (7)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: +7 =5 -8Рубин 0:2 Ростов Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула
Зенит 1:2 Рубин Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =6 -4ЦСКА Москва 0:0 Фейеноорд ЦСКА Москва 1:1 Сочи ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва
Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов
Последние игры между собой
Рубин: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
ЦСКА Москва: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
ЦСКА Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Рубин Премьер-лига ЦСКА Москва 3:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Рубин 2:0 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 3:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:2 Рубин Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 11
|32
|2.
|Зенит
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 12
|31
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|25 - 16
|29
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 12
|27
|5.
|Ростов
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|18 - 15
|26
|6.
|Сочи
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 21
|24
|7.
|Ахмат
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 18
|24
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|9.
|Краснодар
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 18
|21
|10.
|Рубин
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 22
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|12.
|Химки
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 27
|13
|14.
|Тамбов
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 18
|12
|15.
|Ротор
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|7 - 23
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|2.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|5.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|6.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|10.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|11.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|12.
|Рубин
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 11
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|5.
|Рубин
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Сочи
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|10.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Ротор
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|12.
|Краснодар
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|14.
|Тамбов
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рубин» – «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рубин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ЦСКА Москва» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рубин» – «ЦСКА Москва», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин - ЦСКА Москва
Исход игры
Рубин
11.1% (6)
Ничья
27.8% (15)
ЦСКА Москва
61.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
50% (26)
Меньше
50% (26)
Обе команды забьют
Да
73.08% (38)
Нет
26.92% (14)
Популярный счёт
1:2 ЦСКА Москва
35.2% (19)
1:1 Ничья
24.1% (13)
0:1 ЦСКА Москва
11.1% (6)
0:2 ЦСКА Москва
7.4% (4)
2:1 Рубин
7.4% (4)
1:0 Рубин
3.7% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!