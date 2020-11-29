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Саутгемптон
 
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Стадион:
Манчестер Юнайтед
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
35
Беднарек
Ян
4
Вестергор
Янник
3
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
12
Дженепо
Мусса
32
Уолкотт
Тео
10
Адамс
Че
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
27
Теллес
Алекс
31
Матич
Неманья
17
Фред
Сантос
34
Ван
де
Бек
Донни
18
Фернандеш
Бруну
11
Гринвуд
Мэйсон
10
Рэшфорд
Маркус
Саутгемптон
4-4-2
Манчестер Юнайтед
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 5 (1) 0.56
2. Адамс Че 3 0.33
3. Уорд-Праус Джеймс 3 0.33
4. Вестергор Янник 2 0.22
5. Уолкотт Тео 1 0.11
6. Армстронг Стюарт 1 0.11
7. Ромеу Ориоль 1 0.11
8. Дженепо Мусса 1 0.11
9. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 6 (3) 0.75
2. Рэшфорд Маркус 2 0.25
3. Кавани Эдинсон 1 0.13
4. Магуайр Гарри 1 0.13
5. Ван де Бек Донни 1 0.13
6. Уан-Биссака Аарон 1 0.13
7. Мата Хуан 0 0
8. Шоу Люк 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 3 0
2. Уокер-Питерс Кайл 3 0
3. Бертранд Райан 1 0
4. Стивенс Джек 1 0
5. Уорд-Праус Джеймс 1 0
6. Адамс Че 1 0
7. Дженепо Мусса 1 0
8. Диалло Ибраима 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фред Сантос 3 0
2. Фернандеш Бруну 2 0
3. Магуайр Гарри 2 0
4. Шоу Люк 2 0
5. Марсьяль Антони 0 1
6. Кавани Эдинсон 1 0
7. Матич Неманья 1 0
8. Байи Эрик 1 0
9. Рэшфорд Маркус 1 0
10. Джеймс Дэниэл 1 0
11. Фосу-Менса Тимоти 1 0
12. Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 11.76% (2) 11.76% (2) 35.29% (6) 17.65% (3) 5.88% (1) 17.65% (3)
 Манчестер Юнайтед 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 0 50% (6)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон
Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 10
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 2
Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Кубок лиги Манчестер Юнайтед 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Саутгемптон 0:3 Манчестер Юнайтед Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 10 6 3 1 22 - 17 21
2. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
3. Лестер Заявка 9 6 0 3 18 - 12 18
4. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 10 18
5. Саутгемптон Заявка 9 5 2 2 17 - 13 17
6. Эвертон Заявка 10 5 1 4 19 - 17 16
7. Астон Вилла Заявка 8 5 0 3 19 - 11 15
8. Манчестер Сити Заявка 9 4 3 2 15 - 11 15
9. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
10. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 9 - 10 14
11. Лидс Заявка 10 4 2 4 15 - 17 14
12. Ньюкасл Заявка 10 4 2 4 12 - 15 14
13. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 13 - 14 13
14. Арсенал Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
15. Кристал Пэлас Заявка 10 4 1 5 12 - 15 13
16. Брайтон Заявка 10 2 4 4 14 - 16 10
17. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 7 - 18 6
18. Бёрнли Заявка 9 1 2 6 4 - 17 5
19. Фулхэм Заявка 9 1 1 7 9 - 18 4
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 0 1 9 4 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Саутгемптон Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
4. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Челси Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
6. Вест Хэм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Манчестер Сити Заявка 4 2 1 1 9 - 6 7
8. Эвертон Заявка 5 2 1 2 12 - 10 7
9. Кристал Пэлас Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
10. Лестер Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
11. Арсенал Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
12. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
13. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
14. Вест Бромвич Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
15. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
16. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
18. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
19. Брайтон Заявка 5 0 3 2 5 - 8 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
3. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
6. Лидс Заявка 5 3 0 2 9 - 8 9
7. Эвертон Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
8. Ньюкасл Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
10. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
11. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
12. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
13. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
14. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
15. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
16. Ливерпуль Заявка 5 1 3 1 8 - 11 6
17. Бёрнли Заявка 5 0 2 3 3 - 12 2
18. Фулхэм Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 0 5 3 - 10 0
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2020, осталось 28 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 148
    Саутгемптон 12.8% (19)
    X 22.3% (33)
    Манчестер Юнайтед 64.9% (96)
    Все прогнозы
    3.54 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.88
    3.81
    2.05
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.75 3.50 2.00
    Бонус: 5 000 ₽ 3.55 3.70 2.04
    Бонус: 5 000 ₽ 3.76 3.62 2.05
      3.88 3.81 1.99

    Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    14.00 1.01 9.80 1.03 4.10 1.23 3.20 1.35 2.11 1.73 2.12 1.77 1.89 1.97 1.66 2.30 1.42 2.85 1.21 4.50 1.15 5.00 1.05 8.80 1.04 9.40 0.00 15.50
    12.50 1.03 11.00 1.04 4.15 1.24 3.26 1.35 2.14 1.79 1.67 2.24 1.44 2.83 1.21 4.55 1.16 5.30 1.06 9.70
    4.43 1.24 3.07 1.42 2.58 1.56 2.16 1.76 1.93 1.98 1.68 2.31 1.54 2.64 1.44 2.95 1.16 5.80
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.10 1.73 1.49 2.65 1.16 5.20
    3.26 1.34 2.17 1.69 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.10
    3.30 1.37 2.73 1.50 2.15 1.77 1.69 2.25 1.50 2.73
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.32 1.83 1.91 1.38 2.90
    4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.36 3.12 1.24 4.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.65 2.23
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.39
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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Саутгемптон
    12.8% (19)
    Ничья
    22.3% (33)
    Манчестер Юнайтед
    64.9% (96)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.36% (97)
    Меньше
    32.64% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    86.81% (125)
    Нет
    13.19% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    45.3% (67)
    1:1 Ничья
    20.3% (30)
    2:1 Саутгемптон
    8.8% (13)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    8.1% (12)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    5.4% (8)
    2:2 Ничья
    2% (3)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    2% (3)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    1.4% (2)
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