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Саутгемптон
 
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Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 5 (1) 0.56
2. Адамс Че 3 0.33
3. Уорд-Праус Джеймс 3 0.33
4. Вестергор Янник 2 0.22
5. Уолкотт Тео 1 0.11
6. Армстронг Стюарт 1 0.11
7. Ромеу Ориоль 1 0.11
8. Дженепо Мусса 1 0.11
9. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фернандеш Бруну 6 (3) 0.75
2. Рэшфорд Маркус 2 0.25
3. Кавани Эдинсон 1 0.13
4. Магуайр Гарри 1 0.13
5. Ван де Бек Донни 1 0.13
6. Уан-Биссака Аарон 1 0.13
7. Мата Хуан 0 0
8. Шоу Люк 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Ромеу Ориоль 3 0
2. Уокер-Питерс Кайл 3 0
3. Бертранд Райан 1 0
4. Стивенс Джек 1 0
5. Уорд-Праус Джеймс 1 0
6. Адамс Че 1 0
7. Дженепо Мусса 1 0
8. Диалло Ибраима 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фред Сантос 3 0
2. Фернандеш Бруну 2 0
3. Магуайр Гарри 2 0
4. Шоу Люк 2 0
5. Марсьяль Антони 0 1
6. Кавани Эдинсон 1 0
7. Матич Неманья 1 0
8. Байи Эрик 1 0
9. Рэшфорд Маркус 1 0
10. Джеймс Дэниэл 1 0
11. Фосу-Менса Тимоти 1 0
12. Гринвуд Мэйсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 11.76% (2) 11.76% (2) 35.29% (6) 17.65% (3) 5.88% (1) 17.65% (3)
 Манчестер Юнайтед 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 0 50% (6)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон
Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 10
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 2
Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Кубок лиги Манчестер Юнайтед 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Саутгемптон 0:3 Манчестер Юнайтед Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 21 - 16 20
3. Лестер Заявка 9 6 0 3 18 - 12 18
4. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 10 18
5. Саутгемптон Заявка 9 5 2 2 17 - 13 17
6. Эвертон Заявка 9 5 1 3 19 - 16 16
7. Астон Вилла Заявка 8 5 0 3 19 - 11 15
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
9. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 9 - 10 14
10. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 13 - 14 13
11. Кристал Пэлас Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
12. Арсенал Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
13. Манчестер Сити Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
14. Лидс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
15. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
16. Брайтон Заявка 9 2 3 4 13 - 15 9
17. Бёрнли Заявка 8 1 2 5 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 9 1 1 7 9 - 18 4
19. Вест Бромвич Заявка 9 0 3 6 6 - 18 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Саутгемптон Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
4. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Челси Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
6. Кристал Пэлас Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Вест Хэм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
8. Эвертон Заявка 4 2 1 1 12 - 9 7
9. Лестер Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Арсенал Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
12. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
13. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
16. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
17. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Брайтон Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Вест Бромвич Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
3. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
6. Эвертон Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
7. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
8. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
11. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
12. Лидс Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
13. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
14. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
15. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
16. Ливерпуль Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
17. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Фулхэм Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2020, осталось 2 дня 12 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Саутгемптон 11.3% (6)
    X 17% (9)
    Манчестер Юнайтед 71.7% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.97
    3.66
    2.05
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.70 3.40 2.05
    Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.65 1.98
    Бонус: 5 000 ₽ 3.82 3.60 2.05
      3.97 3.66 2.01

    Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.01 9.20 1.04 3.85 1.23 3.05 1.36 2.11 1.73 2.08 1.80 1.83 2.01 1.63 2.44 1.40 2.90 1.19 4.60 1.14 5.30 1.04 9.50 1.03 9.90 0.00 17.00
    12.25 1.04 9.80 1.06 3.94 1.26 3.00 1.40 2.07 1.84 1.61 2.35 1.41 2.95 1.19 4.85 1.15 5.60 1.05 10.50
    4.09 1.27 2.47 1.60 2.10 1.81 1.88 2.04 1.63 2.40 1.50 2.75 1.41 3.07 1.14 6.40
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.99 1.82 1.45 2.70 1.14 5.70
    3.15 1.36 2.08 1.75 1.49 2.62 1.16 5.30 1.11 6.55
    3.17 1.39 2.61 1.54 2.04 1.85 1.63 2.37 1.45 2.88
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.05 1.35 1.80 1.92 1.35 3.00
    4.25 1.22 2.95 1.40 1.79 2.02 1.35 3.20 1.22 4.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.67 2.20
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.20
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.37
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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Саутгемптон
    11.3% (6)
    Ничья
    17% (9)
    Манчестер Юнайтед
    71.7% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.47% (39)
    Меньше
    23.53% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    90.2% (46)
    Нет
    9.8% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    54.7% (29)
    1:1 Ничья
    13.2% (7)
    2:1 Саутгемптон
    7.5% (4)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    3.8% (2)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    3.8% (2)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    3.8% (2)
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