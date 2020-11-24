Саутгемптон
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Стадион: Сент-Мэрис
Манчестер Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|5 (1)
|0.56
|2.
|Адамс Че
|3
|0.33
|3.
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0.33
|4.
|Вестергор Янник
|2
|0.22
|5.
|Уолкотт Тео
|1
|0.11
|6.
|Армстронг Стюарт
|1
|0.11
|7.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.11
|8.
|Дженепо Мусса
|1
|0.11
|9.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандеш Бруну
|6 (3)
|0.75
|2.
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.25
|3.
|Кавани Эдинсон
|1
|0.13
|4.
|Магуайр Гарри
|1
|0.13
|5.
|Ван де Бек Донни
|1
|0.13
|6.
|Уан-Биссака Аарон
|1
|0.13
|7.
|Мата Хуан
|0
|0
|8.
|Шоу Люк
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ромеу Ориоль
|3
|0
|2.
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0
|3.
|Бертранд Райан
|1
|0
|4.
|Стивенс Джек
|1
|0
|5.
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0
|6.
|Адамс Че
|1
|0
|7.
|Дженепо Мусса
|1
|0
|8.
|Диалло Ибраима
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фред Сантос
|3
|0
|2.
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|3.
|Магуайр Гарри
|2
|0
|4.
|Шоу Люк
|2
|0
|5.
|Марсьяль Антони
|0
|1
|6.
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|7.
|Матич Неманья
|1
|0
|8.
|Байи Эрик
|1
|0
|9.
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|10.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0
|11.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|12.
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|35.29% (6)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|Манчестер Юнайтед
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|0
|50% (6)
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =5 -5Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон
Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +12 =2 -6Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 0:0 Челси ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Лутон Таун 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Копенгаген Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 10
Манчестер Юнайтед: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 2
Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:2 Саутгемптон Кубок лиги Манчестер Юнайтед 2:0 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед Кубок Саутгемптон 0:3 Манчестер Юнайтед Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 16
|20
|3.
|Лестер
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|18 - 12
|18
|4.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 13
|17
|6.
|Эвертон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 16
|16
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|19 - 11
|15
|8.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|10.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 14
|13
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|12.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|9 - 10
|13
|13.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|14 - 17
|11
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|16.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 12
|5
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 18
|4
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 18
|3
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 6
|15
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|4.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|Эвертон
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 9
|7
|9.
|Лестер
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Арсенал
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|11.
|Астон Вилла
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|12 - 11
|6
|12.
|Ньюкасл
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Лидс
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|14.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|1 - 5
|3
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|18.
|Брайтон
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|4 - 7
|2
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 3
|12
|2.
|Лестер
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Челси
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|6.
|Эвертон
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 7
|9
|7.
|Саутгемптон
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|9 - 8
|8
|8.
|Манчестер Сити
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Вест Хэм
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Брайтон
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 8
|7
|11.
|Арсенал
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|12.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 8
|6
|13.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|15.
|Ньюкасл
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|16.
|Ливерпуль
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 11
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Манчестер Юнайтед», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Саутгемптон
11.3% (6)
Ничья
17% (9)
Манчестер Юнайтед
71.7% (38)
Тотал 2.5
Больше
76.47% (39)
Меньше
23.53% (12)
Обе команды забьют
Да
90.2% (46)
Нет
9.8% (5)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
54.7% (29)
1:1 Ничья
13.2% (7)
2:1 Саутгемптон
7.5% (4)
2:2 Ничья
3.8% (2)
0:1 Манчестер Юнайтед
3.8% (2)
0:2 Манчестер Юнайтед
3.8% (2)
1:3 Манчестер Юнайтед
3.8% (2)
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