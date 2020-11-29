  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
ОФИ
2:1
Конец матча

Стадион:
ПАС Янина
0'
14' Желтая карточка
Frixos Grivas
1:0
20' Гол
Стургеон Фабиу
39' Желтая карточка
Салиакас Манолис
42' Желтая карточка
Диамантис Апостолос
1:1
45' Гол
Christos Eleftheriadis
2:1
68' Пенальти
Juan Neira1
73' Желтая карточка
Antonis Oikonomopoulos
84' Желтая карточка
Domitris Sotiriou
90'+7
32
Domitris
Sotiriou
2
Abdul
Rahman
Oues
15
Диамантис
Апостолос
18
Яннулис
Костас
34
Коровесис
Никос
33
Де
Гузман
Джонатан
29
Miguel
Mellado
28
Frixos
Grivas
8
Juan
Neira1
7
Стургеон
Фабиу
22
Сардинеро
Адриан
33
Хутесиотис
Лефтерис
2
Салиакас
Манолис
4
Epaminondas
Pantelakis
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
22
Stefanos
Siontis
21
Edwin
Castro1
10
Домингес
Хуан
9
Christos
Eleftheriadis
29
Jean-Baptiste
LEO
14
Giorgos
Pamlidis
ОФИ
4-2-3-1
ПАС Янина
4-4-2

Ход матча

14'
Frixos Grivas
 
20'
Стургеон Фабиу
1:0
36'
Vajeba Sakor
Де Гузман Джонатан
 
39'
 
Салиакас Манолис
42'
Диамантис Апостолос
 
45'
1:1
Christos Eleftheriadis
(Домингес Хуан)
59'
 
Antonis Oikonomopoulos
Салиакас Манолис
65'
 
Alexandros Kartalis
Jean-Baptiste LEO
68'
Juan Neira1
2:1
73'
 
Antonis Oikonomopoulos
75'
Янну Апостолос
Frixos Grivas
 
76'
 
Georgios Doumtsis
Stefanos Siontis
76'
Odysseas Lymperakis
Коровесис Никос
 
84'
Вурос Праксителис
Стургеон Фабиу
 
84'
Domitris Sotiriou
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 4
  • 18 Нарушения правил 27
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 4 0.4
2. Стургеон Фабиу 4 0.4
3. Juan Neira1 3 (2) 0.3
4. Де Гузман Джонатан 1 0.1
5. Miguel Mellado 1 0.1
6. Яннулис Костас 0 0
7. Наби Адил 0 0
8. Ваш Рикарду 0 0
9. Коровесис Никос 0 0
ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Pamlidis 3 0.3
2. Christos Eleftheriadis 3 0.3
3. Rodrigo Erramuspe 1 0.1
4. Каргас Яннис 1 0.1
5. Jean-Baptiste LEO 1 0.1
6. Epaminondas Pantelakis 1 0.1
7. Vladyslav Naumets 1 0.1
8. Домингес Хуан 0 0
9. Stefanos Siontis 0 0
10. Пеерсман Марвин 0 0
11. Alexandros Kartalis 0 0
12. Edwin Castro1 0 0
13. Eleftherios Choutetsiotis 0 0

Карточки

ОФИ
# Игрок      
1. Селимович Вахид 4 1
2. Vajeba Sakor 3 0
3. Коровесис Никос 3 0
4. Miguel Mellado 3 0
5. Juan Neira1 3 0
6. Вурос Праксителис 2 0
7. Стаикос Пасхалис 2 0
8. Диамантис Апостолос 2 0
9. Frixos Grivas 2 0
10. Сардинеро Адриан 1 0
11. Маринакис Никос 1 0
12. Domitris Sotiriou 1 0
13. Joao Figueiredo 1 0
14. Abdul Rahman Oues 1 0
15. Odysseas Lymperakis 1 0
ПАС Янина
# Игрок      
1. Alexandros Kartalis 4 0
2. Rodrigo Erramuspe 2 1
3. Stefanos Siontis 3 0
4. Пеерсман Марвин 3 0
5. Каргас Яннис 3 0
6. Салиакас Манолис 3 0
7. Epaminondas Pantelakis 3 0
8. Alexandros Lolis 1 1
9. Крижман Санди 2 0
10. Хутесиотис Лефтерис 2 0
11. Edwin Castro1 2 0
12. Jean-Baptiste LEO 1 0
13. Vladyslav Naumets 1 0
14. Antonis Oikonomopoulos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ОФИ 7.69% (1) 7.69% (1) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 30.77% (4)
 ПАС Янина 27.27% (3) 9.09% (1) 45.45% (5) 0 18.18% (2) 0

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Волос 1:4 ОФИ ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ОФИ
ОФИ 2:2 Панатинаикос ПАОК 3:0 ОФИ ОФИ 2:2 Атромитос Ламия 1:2 ОФИ ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос ОФИ 0:2 Эрготелис Атромитос 1:0 ОФИ Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:2 ОФИ ОФИ 1:3 Олимпиакос ОФИ 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 ОФИ ОФИ 2:2 ПАОК Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 0:0 Панатинаикос
ПАС Янина Последние 20 матчей: +10 =4 -6
ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина
ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина Платаниас 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 1:6 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Киссамикос

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
ОФИ 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:0 ОФИ Суперлига
ОФИ 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 ПАС Янина Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 7 1 0 17 - 2 22
2. ПАОК 9 6 3 0 16 - 5 21
3. АЕК 1:0 8 6 1 1 14 - 4 19
4. Арис Салоники 8 6 1 1 11 - 5 19
5. Атромитос 10 3 4 3 9 - 13 13
6. Волос 8 3 3 2 9 - 9 12
7. Астерас 0:1 9 3 3 3 8 - 9 12
8. Панатинаикос 10 3 3 4 9 - 9 12
9. ОФИ 10 3 3 4 14 - 16 12
10. ПАС Янина 10 2 3 5 11 - 13 9
11. Лариса 8 1 3 4 6 - 12 6
12. Аполлон Смирнис 8 1 2 5 5 - 11 5
13. Панетоликос 10 0 4 6 4 - 14 4
14. Ламия 8 0 2 6 5 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 5 0 0 12 - 0 15
2. АЕК 1:0 4 3 1 0 10 - 3 10
3. ПАОК 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Арис Салоники 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Астерас 0:1 4 2 1 1 2 - 1 7
6. Панатинаикос 5 2 1 2 4 - 4 7
7. Атромитос 5 2 1 2 5 - 6 7
8. ОФИ 5 1 3 1 7 - 8 6
9. Волос 5 1 2 2 4 - 7 5
10. Аполлон Смирнис 3 1 0 2 3 - 5 3
11. Лариса 3 0 2 1 2 - 4 2
12. ПАС Янина 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Ламия 6 0 2 4 4 - 10 2
14. Панетоликос 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 5 3 2 0 9 - 3 11
2. Арис Салоники 3 3 0 0 3 - 0 9
3. АЕК 1:0 4 3 0 1 4 - 1 9
4. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Волос 3 2 1 0 5 - 2 7
6. ПАС Янина 6 2 1 3 9 - 9 7
7. ОФИ 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Атромитос 5 1 3 1 4 - 7 6
9. Панатинаикос 5 1 2 2 5 - 5 5
10. Астерас 0:1 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Лариса 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Панетоликос 6 0 3 3 2 - 7 3
13. Аполлон Смирнис 5 0 2 3 2 - 6 2
14. Ламия 2 0 0 2 1 - 6 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Vardinogiannis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.16 5.40 50.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 4.40 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.24 3.32 3.34
  1.19 5.36 31.37

Самый высокий коэффициент на матч «ОФИ» – «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ОФИ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАС Янина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ОФИ» – «ПАС Янина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.30 1.13 7.30 1.07 3.90 1.23 2.44 1.51 2.00 1.81 2.35 1.55 1.73 2.11 1.38 2.90 1.66 2.13 1.10 6.20 1.04 7.00 1.02 13.00 1.01 12.00 0.00 19.00
8.40 1.03 7.70 1.06 3.14 1.34 2.59 1.50 1.83 2.08 1.46 2.72 1.28 3.50 1.11 5.75 1.07 6.20 1.00 11.25
3.22 1.35 3.26 1.33 2.59 1.50 1.92 1.92 2.13 1.72 1.75 2.08 1.37 3.06 1.25 3.85 1.52 2.52 1.29 3.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.85 1.90 1.84 1.96 1.30 3.30 1.12 6.10
2.77 1.44 1.88 1.92 1.41 2.91
2.87 1.43 2.27 1.63 1.77 2.06 1.48 2.64 1.16 5.17 1.40 2.92
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85
2.45 1.53 1.64 2.26 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Где смотреть матч ОФИ 2:1 ПАС Янина онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный