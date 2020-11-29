ОФИ
2:1
Конец матча
Стадион: Теодорос Вардинояннис
ПАС Янина
14' Желтая карточкаFrixos Grivas
1:0
20' ГолСтургеон Фабиу
39' Желтая карточкаСалиакас Манолис
42' Желтая карточкаДиамантис Апостолос
1:1
45' ГолChristos Eleftheriadis
2:1
68' ПенальтиJuan Neira1
73' Желтая карточкаAntonis Oikonomopoulos
84' Желтая карточкаDomitris Sotiriou
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
Ход матча
14'
20'
1:0
39'
45'
68'
2:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 4
-
18 Нарушения правил 27
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сардинеро Адриан
|4
|0.4
|2.
|Стургеон Фабиу
|4
|0.4
|3.
|Juan Neira1
|3 (2)
|0.3
|4.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0.1
|5.
|Miguel Mellado
|1
|0.1
|6.
|Яннулис Костас
|0
|0
|7.
|Наби Адил
|0
|0
|8.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|9.
|Коровесис Никос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giorgos Pamlidis
|3
|0.3
|2.
|Christos Eleftheriadis
|3
|0.3
|3.
|Rodrigo Erramuspe
|1
|0.1
|4.
|Каргас Яннис
|1
|0.1
|5.
|Jean-Baptiste LEO
|1
|0.1
|6.
|Epaminondas Pantelakis
|1
|0.1
|7.
|Vladyslav Naumets
|1
|0.1
|8.
|Домингес Хуан
|0
|0
|9.
|Stefanos Siontis
|0
|0
|10.
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|11.
|Alexandros Kartalis
|0
|0
|12.
|Edwin Castro1
|0
|0
|13.
|Eleftherios Choutetsiotis
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Селимович Вахид
|4
|1
|2.
|Vajeba Sakor
|3
|0
|3.
|Коровесис Никос
|3
|0
|4.
|Miguel Mellado
|3
|0
|5.
|Juan Neira1
|3
|0
|6.
|Вурос Праксителис
|2
|0
|7.
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|8.
|Диамантис Апостолос
|2
|0
|9.
|Frixos Grivas
|2
|0
|10.
|Сардинеро Адриан
|1
|0
|11.
|Маринакис Никос
|1
|0
|12.
|Domitris Sotiriou
|1
|0
|13.
|Joao Figueiredo
|1
|0
|14.
|Abdul Rahman Oues
|1
|0
|15.
|Odysseas Lymperakis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Alexandros Kartalis
|4
|0
|2.
|Rodrigo Erramuspe
|2
|1
|3.
|Stefanos Siontis
|3
|0
|4.
|Пеерсман Марвин
|3
|0
|5.
|Каргас Яннис
|3
|0
|6.
|Салиакас Манолис
|3
|0
|7.
|Epaminondas Pantelakis
|3
|0
|8.
|Alexandros Lolis
|1
|1
|9.
|Крижман Санди
|2
|0
|10.
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|11.
|Edwin Castro1
|2
|0
|12.
|Jean-Baptiste LEO
|1
|0
|13.
|Vladyslav Naumets
|1
|0
|14.
|Antonis Oikonomopoulos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ОФИ
|7.69% (1)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|ПАС Янина
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|45.45% (5)
|0
|18.18% (2)
|0
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +2 =5 -13Волос 1:4 ОФИ ОФИ 0:2 Олимпиакос АЕК 2:1 ОФИ Астерас 1:0 ОФИ
ПАС Янина Последние 20 матчей: +10 =4 -6ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина
ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина Платаниас 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 1:6 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Киссамикос
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|7
|1
|0
|17 - 2
|22
|2.
|ПАОК
|9
|6
|3
|0
|16 - 5
|21
|3.
|АЕК
|1:0
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|4.
|Арис Салоники
|8
|6
|1
|1
|11 - 5
|19
|5.
|Атромитос
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|6.
|Волос
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|7.
|Астерас
|0:1
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|8.
|Панатинаикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|9.
|ОФИ
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|10.
|ПАС Янина
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|11.
|Лариса
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|13.
|Панетоликос
|10
|0
|4
|6
|4 - 14
|4
|14.
|Ламия
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|2.
|АЕК
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|ПАОК
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Астерас
|0:1
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|6.
|Панатинаикос
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|7.
|Атромитос
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|9.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Аполлон Смирнис
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Лариса
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|ПАС Янина
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Ламия
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|14.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|2.
|Арис Салоники
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|3.
|АЕК
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 1
|9
|4.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Волос
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|ПАС Янина
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|ОФИ
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|8.
|Атромитос
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|9.
|Панатинаикос
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|Астерас
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Лариса
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Панетоликос
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|13.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|14.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Победитель
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