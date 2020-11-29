Ламия
0:2
Конец матча
Стадион: Athanasios Diakos
ПАОК
0:1
12' ГолЦолис Христос
39' Желтая карточкаИнгасон Сверрир
50' Желтая карточкаБехарано Данни
55' Желтая карточкаСкондрас Яннис
55' Желтая карточкаЦолис Христос
0:2
64' ГолВиейринья
40
Devis
Epassy
50
Mark
Asigba
18
Ваге
Мусса
32
Нинуа
Ника
33
Дуглас
Гомес
10
Мург
Томас
- Основной состав
-
40 Devis EpassyВратарь
- Защитник
-
50 Mark AsigbaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Babis Tennes
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Ваге МуссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
-
33 Дуглас ГомесПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
20 ВиейриньяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
Ход матча
12'
0:1
39'
50'
55'
55'
64'
0:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 26
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lazar Romanic
|2 (2)
|0.25
|2.
|Nikolaos Tsoukalos
|1
|0.13
|3.
|Miguel Antonio Bianconi Kohl
|1
|0.13
|4.
|Milos Deletic
|1 (1)
|0.13
|5.
|Хадзистравос Зисис
|0
|0
|6.
|Баханак Патрик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свидерски Кароль
|5
|0.56
|2.
|Цолис Христос
|2
|0.22
|3.
|Эль-Каддури Омар
|2
|0.22
|4.
|Шваб Штефан
|1 (1)
|0.11
|5.
|Виейринья
|1
|0.11
|6.
|Мург Томас
|1
|0.11
|7.
|Живкович Андрия
|1
|0.11
|8.
|Нинуа Ника
|1
|0.11
|9.
|Дуглас Гомес
|1 (1)
|0.11
|10.
|Колак Антонио-Мирко
|1 (1)
|0.11
|11.
|Креспо Хосе
|0
|0
|12.
|Бисесвар Диего
|0
|0
|13.
|Ваге Мусса
|0
|0
|14.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Скондрас Яннис
|5
|0
|2.
|Бехарано Данни
|4
|0
|3.
|Сарамантас Гиоргос
|2
|0
|4.
|Konstantinos Bouloulis
|2
|0
|5.
|Lazar Romanic
|2
|0
|6.
|Хадзистравос Зисис
|0
|1
|7.
|Miguel Antonio Bianconi Kohl
|1
|0
|8.
|Leonardo Villalba II
|1
|0
|9.
|Палавандишвили Гуга
|1
|0
|10.
|Mark Asigba
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ингасон Сверрир
|4
|0
|2.
|Эль-Каддури Омар
|3
|0
|3.
|Живкович Андрия
|2
|0
|4.
|Эсити Андерсон
|2
|0
|5.
|Михаилидис Яннис
|2
|0
|6.
|Шваб Штефан
|1
|0
|7.
|Мург Томас
|1
|0
|8.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|9.
|Ваге Мусса
|1
|0
|10.
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|11.
|Нинуа Ника
|1
|0
|12.
|Цолис Христос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ламия
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|ПАОК
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|0
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|50% (8)
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: +3 =9 -8Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос
ПАОК Последние 20 матчей: +11 =6 -3ПСВ 3:2 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК ПАОК 4:1 ПСВ
Последние игры между собой
Ламия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
ПАОК: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|8
|7
|1
|0
|17 - 2
|22
|2.
|ПАОК
|9
|6
|3
|0
|16 - 5
|21
|3.
|АЕК
|1:0
|8
|6
|1
|1
|14 - 4
|19
|4.
|Арис Салоники
|8
|6
|1
|1
|11 - 5
|19
|5.
|Атромитос
|10
|3
|4
|3
|9 - 13
|13
|6.
|Волос
|8
|3
|3
|2
|9 - 9
|12
|7.
|Астерас
|0:1
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|8.
|Панатинаикос
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|9.
|ОФИ
|10
|3
|3
|4
|14 - 16
|12
|10.
|ПАС Янина
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|11.
|Лариса
|8
|1
|3
|4
|6 - 12
|6
|12.
|Аполлон Смирнис
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|13.
|Панетоликос
|10
|0
|4
|6
|4 - 14
|4
|14.
|Ламия
|8
|0
|2
|6
|5 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|5
|5
|0
|0
|12 - 0
|15
|2.
|АЕК
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|ПАОК
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|Арис Салоники
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|5.
|Астерас
|0:1
|4
|2
|1
|1
|2 - 1
|7
|6.
|Панатинаикос
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|7.
|Атромитос
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|8.
|ОФИ
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|9.
|Волос
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Аполлон Смирнис
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|Лариса
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|ПАС Янина
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|13.
|Ламия
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|14.
|Панетоликос
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|2.
|Арис Салоники
|3
|3
|0
|0
|3 - 0
|9
|3.
|АЕК
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 1
|9
|4.
|Олимпиакос
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Волос
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|ПАС Янина
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|7.
|ОФИ
|5
|2
|0
|3
|7 - 8
|6
|8.
|Атромитос
|5
|1
|3
|1
|4 - 7
|6
|9.
|Панатинаикос
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|Астерас
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|Лариса
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Панетоликос
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|13.
|Аполлон Смирнис
|5
|0
|2
|3
|2 - 6
|2
|14.
|Ламия
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ламия» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ламия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ламия» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров