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Ламия
0:2
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
0:1
12' Гол
Цолис Христос
39' Желтая карточка
Ингасон Сверрир
50' Желтая карточка
Бехарано Данни
55' Желтая карточка
Скондрас Яннис
55' Желтая карточка
Цолис Христос
0:2
64' Гол
Виейринья
90'+5
40
Devis
Epassy
29
Баханак
Патрик
50
Mark
Asigba
4
Адехо
Даниэль
23
Скондрас
Яннис
61
Konstantinos
Bouloulis
16
Бехарано
Данни
45
Nikolaos
Tsoukalos
70
Milos
Deletic
18
Lazar
Romanic
11
Караманос
Тасос
31
Пасхалакис
Александрос
18
Ваге
Мусса
4
Ингасон
Сверрир
49
Михаилидис
Яннис
16
Перейра
Адриан
32
Нинуа
Ника
33
Дуглас
Гомес
7
Эль-Каддури
Омар
10
Мург
Томас
9
Свидерски
Кароль
11
Цолис
Христос
Ламия
4-2-3-1
ПАОК
4-3-3

Ход матча

12'
0:1
Цолис Христос
(Ваге Мусса)
39'
 
Ингасон Сверрир
45'
Дзанетпулос Адам
Mark Asigba
 
46'
Сарамантас Гиоргос
Баханак Патрик
 
50'
Бехарано Данни
 
53'
Andreas Vassilogiannis
Lazar Romanic
 
55'
Скондрас Яннис
 
55'
 
Цолис Христос
59'
 
Живкович Андрия
Мург Томас
59'
 
Виейринья
Цолис Христос
62'
Арабули Бачана
Nikolaos Tsoukalos
 
62'
Theodore Vasilakakis
Скондрас Яннис
 
64'
0:2
Виейринья
71'
 
Шваб Штефан
Эль-Каддури Омар
80'
 
Колак Антонио-Мирко
Свидерски Кароль
81'
 
Циггарас Теохарис
Нинуа Ника

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 26
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lazar Romanic 2 (2) 0.25
2. Nikolaos Tsoukalos 1 0.13
3. Miguel Antonio Bianconi Kohl 1 0.13
4. Milos Deletic 1 (1) 0.13
5. Хадзистравос Зисис 0 0
6. Баханак Патрик 0 0
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 5 0.56
2. Цолис Христос 2 0.22
3. Эль-Каддури Омар 2 0.22
4. Шваб Штефан 1 (1) 0.11
5. Виейринья 1 0.11
6. Мург Томас 1 0.11
7. Живкович Андрия 1 0.11
8. Нинуа Ника 1 0.11
9. Дуглас Гомес 1 (1) 0.11
10. Колак Антонио-Мирко 1 (1) 0.11
11. Креспо Хосе 0 0
12. Бисесвар Диего 0 0
13. Ваге Мусса 0 0
14. Яннулис Димитрис 0 0

Карточки

Ламия
# Игрок      
1. Скондрас Яннис 5 0
2. Бехарано Данни 4 0
3. Сарамантас Гиоргос 2 0
4. Konstantinos Bouloulis 2 0
5. Lazar Romanic 2 0
6. Хадзистравос Зисис 0 1
7. Miguel Antonio Bianconi Kohl 1 0
8. Leonardo Villalba II 1 0
9. Палавандишвили Гуга 1 0
10. Mark Asigba 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Ингасон Сверрир 4 0
2. Эль-Каддури Омар 3 0
3. Живкович Андрия 2 0
4. Эсити Андерсон 2 0
5. Михаилидис Яннис 2 0
6. Шваб Штефан 1 0
7. Мург Томас 1 0
8. Пелкас Димитрис 1 0
9. Ваге Мусса 1 0
10. Яннулис Димитрис 1 0
11. Нинуа Ника 1 0
12. Цолис Христос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ламия 0 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 20% (1)
 ПАОК 18.75% (3) 12.5% (2) 0 12.5% (2) 6.25% (1) 50% (8)

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Ламия 2:2 Астерас Ламия 0:2 Панатинаикос Ламия 0:0 Панетоликос Ламия 1:2 Волос
АЕК 3:0 Ламия Ламия 1:2 ОФИ Арис Салоники 3:1 Ламия Ламия 1:2 Ионикос Ламия 1:1 Лариса Панатинаикос 0:1 Ламия Ламия 2:0 Волос Ламия 1:1 Панетоликос Астерас 1:1 Ламия Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Ксанти Волос 0:0 Ламия Ламия 0:1 Паниониос Атромитос 1:1 Ламия Ламия 2:0 Панетоликос ОФИ 3:0 Ламия
ПАОК Последние 20 матчей: +11 =6 -3
ПСВ 3:2 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК ПАОК 4:1 ПСВ
Панетоликос 1:3 ПАОК Гранада 0:0 ПАОК ПАОК 1:1 Омония АЕК 1:1 ПАОК ПАОК 3:0 ОФИ ПАОК 1:2 Краснодар Волос 0:0 ПАОК Краснодар 2:1 ПАОК ПАОК 1:1 Атромитос ПАОК 2:1 Бенфика ПАОК 1:0 Лариса Панатинаикос 0:1 ПАОК ПАОК 3:1 Бешикташ ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Атромитос 0:0 ПАОК

Последние игры между собой

Ламия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 6
ПАОК: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 0
Ламия 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:0 Ламия Суперлига ПАОК 3:0 Ламия Суперлига Ламия 0:1 ПАОК Суперлига
Ламия 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 Ламия Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 7 1 0 17 - 2 22
2. ПАОК 9 6 3 0 16 - 5 21
3. АЕК 1:0 8 6 1 1 14 - 4 19
4. Арис Салоники 8 6 1 1 11 - 5 19
5. Атромитос 10 3 4 3 9 - 13 13
6. Волос 8 3 3 2 9 - 9 12
7. Астерас 0:1 9 3 3 3 8 - 9 12
8. Панатинаикос 10 3 3 4 9 - 9 12
9. ОФИ 10 3 3 4 14 - 16 12
10. ПАС Янина 10 2 3 5 11 - 13 9
11. Лариса 8 1 3 4 6 - 12 6
12. Аполлон Смирнис 8 1 2 5 5 - 11 5
13. Панетоликос 10 0 4 6 4 - 14 4
14. Ламия 8 0 2 6 5 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 5 0 0 12 - 0 15
2. АЕК 1:0 4 3 1 0 10 - 3 10
3. ПАОК 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Арис Салоники 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Астерас 0:1 4 2 1 1 2 - 1 7
6. Панатинаикос 5 2 1 2 4 - 4 7
7. Атромитос 5 2 1 2 5 - 6 7
8. ОФИ 5 1 3 1 7 - 8 6
9. Волос 5 1 2 2 4 - 7 5
10. Аполлон Смирнис 3 1 0 2 3 - 5 3
11. Лариса 3 0 2 1 2 - 4 2
12. ПАС Янина 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Ламия 6 0 2 4 4 - 10 2
14. Панетоликос 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 5 3 2 0 9 - 3 11
2. Арис Салоники 3 3 0 0 3 - 0 9
3. АЕК 1:0 4 3 0 1 4 - 1 9
4. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Волос 3 2 1 0 5 - 2 7
6. ПАС Янина 6 2 1 3 9 - 9 7
7. ОФИ 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Атромитос 5 1 3 1 4 - 7 6
9. Панатинаикос 5 1 2 2 5 - 5 5
10. Астерас 0:1 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Лариса 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Панетоликос 6 0 3 3 2 - 7 3
13. Аполлон Смирнис 5 0 2 3 2 - 6 2
14. Ламия 2 0 0 2 1 - 6 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Mark Asigba уходит с поля. Дзанетпулос Адам выходит вместо него
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Ингасон Сверрир получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Христос Цолис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Athanasios Diakos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 6.50 1.09
  35.21 8.53 1.10

Самый высокий коэффициент на матч «Ламия» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ламия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ламия» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.20 1.05 7.70 1.06 2.13 1.66 2.55 1.51 2.07 1.75 1.22 4.00 1.42 2.75 1.13 5.40 1.12 5.80 1.03 10.00 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.50
2.86 1.41 2.40 1.57 1.94 1.89 1.60 2.34 1.97 1.86 1.64 2.26 1.32 3.33 1.40 2.91 1.25 4.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.65 1.44 1.76 2.06 1.15 5.00 1.07 6.60 1.13 5.40
2.47 1.54 2.03 1.80 1.56 2.43 1.49 2.67 1.61 2.32 1.36 3.12
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.55 1.48 1.63 2.20 1.27 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
10.00 1.03
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
4.10 1.22
Где смотреть матч Ламия 0:2 ПАОК онлайн

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