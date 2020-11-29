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Спартак Москва
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Ротор
0' 11'
98
Максименко
Александр
39
Маслов
Павел
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
8
Мозес
Виктор
33
Крал
Алекс
54
Умяров
Наиль
47
Зобнин
Роман
9
Кокорин
Александр
11
Ларссон
Джордан
19
Понсе
Эсекель
93
Чондрич
Йосип
13
Макаров
Сергей
33
Кверквелия
Соломон
27
Гогуа
Седрик
25
Степанов
Данил
96
Фламарион
17
Песегов
Евгений
8
Алейник
Олег
77
Давиташвили
Зурико
23
Понсе
Андрес
72
Муллин
Камиль
Спартак Москва
3-4-1-2
Ротор
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 6 (1) 0.38
2. Понсе Эсекель 6 0.38
3. Соболев Александр Сергеевич 5 (1) 0.31
4. Айртон Лукас 2 0.13
5. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.06
6. Зобнин Роман 1 0.06
7. Кокорин Александр 1 (1) 0.06
8. Мозес Виктор 1 0.06
9. Жиго Самуэль 1 0.06
10. Крал Алекс 0 0
11. Умяров Наиль 0 0
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 2 0.13
2. Муллин Камиль 2 0.13
3. Серченков Сергей 1 0.06
4. Степанов Данил 1 0.06
5. Понсе Андрес 1 0.06
6. Кожемякин Олег 0 0
7. Николаев Олег 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Маслов Павел 6 1
2. Соболев Александр Сергеевич 5 0
3. Айртон Лукас 4 0
4. Зобнин Роман 3 0
5. Максименко Александр 3 0
6. Умяров Наиль 3 0
7. Ещенко Андрей 2 0
8. Кутепов Илья 2 0
9. Понсе Эсекель 2 0
10. Жиго Самуэль 2 0
11. Ларссон Джордан 2 0
12. Крал Алекс 2 0
13. Урунов Остон 2 0
14. Мозес Виктор 1 0
15. Кокорин Александр 1 0
16. Бакаев Зелимхан 1 0
17. Джикия Георгий 1 0
18. Гапонов Илья 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 4 1
2. Степанов Данил 5 0
3. Байрыев Азат 3 1
4. Жигулёв Илья 4 0
5. Макаров Сергей 4 0
6. Кожемякин Олег 4 0
7. Кверквелия Соломон 3 0
8. Манучарян Армен 1 1
9. Алейник Олег 2 0
10. Микелтадзе Бека 2 0
11. Давиташвили Зурико 2 0
12. Фламарион 2 0
13. Песегов Евгений 1 0
14. Султонов Мухаммад 1 0
15. Муллин Камиль 1 0
16. Пискунов Антон 1 0
17. Матрикарди Патрисио 1 0
18. Серченков Сергей 1 0
19. Понсе Андрес 1 0
20. Чондрич Йосип 1 0
21. Николаев Олег 1 0
22. Колесниченко Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 25% (6) 4.17% (1) 16.67% (4) 16.67% (4) 12.5% (3) 25% (6)
 Ротор 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 28.57% (2) 0

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва
Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат
Ротор Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор
Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ротор 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ротор Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 16 9 5 2 32 - 12 32
2. ЦСКА Москва Заявка 16 10 2 4 28 - 12 32
3. Спартак Москва 0:0 Заявка 16 8 6 2 25 - 16 30
4. Ростов Заявка 16 9 2 5 22 - 16 29
5. Динамо Москва Заявка 16 8 3 5 22 - 16 27
6. Ахмат Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
7. Локомотив Москва Заявка 16 7 4 5 16 - 16 25
8. Рубин Заявка 16 7 3 6 22 - 22 24
9. Сочи Заявка 16 6 6 4 23 - 22 24
10. Краснодар Заявка 16 6 3 7 24 - 19 21
11. Урал Заявка 16 4 7 5 12 - 15 19
12. Химки Заявка 16 5 3 8 18 - 26 18
13. Арсенал Тула Заявка 16 3 5 8 17 - 27 14
14. Тамбов Заявка 16 3 3 10 11 - 22 12
15. Уфа Заявка 16 2 4 10 13 - 29 10
16. Ротор 0:0 Заявка 16 1 6 9 7 - 23 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Локомотив Москва Заявка 8 5 1 2 9 - 6 16
5. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Ахмат Заявка 8 4 2 2 12 - 8 14
7. Ростов Заявка 7 4 1 2 11 - 5 13
8. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
9. Спартак Москва 0:0 Заявка 8 3 4 1 10 - 7 13
10. Арсенал Тула Заявка 9 3 4 2 12 - 10 13
11. Урал Заявка 9 3 4 2 9 - 9 13
12. Рубин Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
13. Химки Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 9 1 3 5 8 - 11 6
16. Ротор 0:0 Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва 0:0 Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 11 - 4 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 9 3 5 1 10 - 5 14
5. Рубин Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
7. Сочи Заявка 9 3 2 4 11 - 14 11
8. Локомотив Москва Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
9. Динамо Москва Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор 0:0 Заявка 8 1 5 2 5 - 9 8
12. Краснодар Заявка 9 2 1 6 8 - 11 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 8 1 2 5 6 - 14 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
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  • Первый тайм
  • 11'
    Игроки "Ротора" завладели мячом, но держат его в основном пока лишь в центре поля.
  • 10'
    Кокорин справа отыграл в штрафную площадь на Ларссона, который пробил в касание, но попал прямо в Чондрича, и голкипер "Ротора" мяч в руки поймал.
  • 9'
    Начинает атака "Спартака" набирать свои обороты, с большим желанием бегут вперёд хозяева поля.
  • Опасный момент
    7'
    Опасный момент получился! Ларссон сместился с правого фланга, отыграл в штрафную на ход Понсе, который из-под защитника неплохо пробил! Чондрич ногой мяч отбивает!
  • 6'
    Штрафной заработали игроки "Спартака", пошла подача из глубины поля, Понсе смог откликнуться на этот навес, но удар не получился у форварда.
  • 4'
    Кокорин отыграл налево на Мозеса, который финтом убрал защитника и прострелил в центр штрафной площади. Отбивается "Ротор"!
  • 3'
    Старается прессинговать соперника "Спартак", чтобы обозначит своё преимущество с первых минут!
  • 2'
    С самых первых мгновений игроки "Ротора" не собираются жаться к своим воротам, весьма неплохо держится местами мяч у гостей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали игроки "Ротора". В сине-голубой форме сегодня гости, а "Спартак" сыграет в традиционной красно-белой форме.
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Otkrytiye Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.35 4.80 9.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.41 4.60 8.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.41 5.45 10.50
  1.39 4.86 8.86

Самый высокий коэффициент на матч «Спартак Москва» – «Ротор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спартак Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ротор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спартак Москва» – «Ротор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.50 1.01 9.10 1.03 3.95 1.27 3.00 1.37 2.03 1.80 1.82 2.01 1.63 2.37 1.41 3.05 1.17 4.70 1.13 5.50 1.05 9.20 1.03 9.80 0.00 16.00
11.50 1.00 10.00 1.02 3.78 1.24 3.00 1.36 2.10 1.89 1.58 2.38 1.37 2.99 1.16 4.65 1.11 5.35 1.02 9.60
4.40 1.23 3.08 1.40 2.50 1.56 2.09 1.78 1.86 2.01 1.62 2.38 1.49 2.72 1.40 3.04 1.15 5.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.33 2.04 1.82 1.44 2.80 1.14 5.70
3.38 1.32 2.14 1.71 1.52 2.53 1.16 5.15 1.11 6.40
3.26 1.37 2.69 1.50 2.13 1.77 1.68 2.25 1.49 2.73
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.76 2.00 1.33 3.15 1.24 4.00
4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.31 3.45 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.71
Букмекер Да Нет
5.70 1.16
Букмекер Да Нет
4.10 1.27
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Прогнозы на матч Спартак Москва 0:0 Ротор

Исход игры
Спартак Москва
90.3% (140)
Ничья
5.8% (9)
Ротор
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
36% (54)
Меньше
64% (96)
Обе команды забьют
Да
28.67% (43)
Нет
71.33% (107)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
42.6% (66)
1:0 Спартак Москва
14.2% (22)
2:1 Спартак Москва
12.3% (19)
3:0 Спартак Москва
10.3% (16)
3:1 Спартак Москва
7.7% (12)
1:1 Ничья
3.9% (6)
1:2 Ротор
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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