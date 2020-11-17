Спартак Москва
Позже
Стадион: Открытие Арена
Ротор
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|6 (1)
|0.4
|2.
|Понсе Эсекель
|6
|0.4
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|5 (1)
|0.33
|4.
|Айртон Лукас
|2
|0.13
|5.
|Бакаев Зелимхан
|1 (1)
|0.07
|6.
|Зобнин Роман
|1
|0.07
|7.
|Кокорин Александр
|1 (1)
|0.07
|8.
|Мозес Виктор
|1
|0.07
|9.
|Жиго Самуэль
|1
|0.07
|10.
|Крал Алекс
|0
|0
|11.
|Умяров Наиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фламарион
|2
|0.13
|2.
|Муллин Камиль
|2
|0.13
|3.
|Серченков Сергей
|1
|0.07
|4.
|Степанов Данил
|1
|0.07
|5.
|Понсе Андрес
|1
|0.07
|6.
|Кожемякин Олег
|0
|0
|7.
|Николаев Олег
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маслов Павел
|6
|1
|2.
|Соболев Александр Сергеевич
|5
|0
|3.
|Айртон Лукас
|4
|0
|4.
|Зобнин Роман
|3
|0
|5.
|Максименко Александр
|3
|0
|6.
|Умяров Наиль
|3
|0
|7.
|Ещенко Андрей
|2
|0
|8.
|Кутепов Илья
|2
|0
|9.
|Понсе Эсекель
|2
|0
|10.
|Жиго Самуэль
|2
|0
|11.
|Ларссон Джордан
|2
|0
|12.
|Крал Алекс
|2
|0
|13.
|Урунов Остон
|2
|0
|14.
|Мозес Виктор
|1
|0
|15.
|Кокорин Александр
|1
|0
|16.
|Бакаев Зелимхан
|1
|0
|17.
|Джикия Георгий
|1
|0
|18.
|Гапонов Илья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|4
|1
|2.
|Степанов Данил
|5
|0
|3.
|Байрыев Азат
|3
|1
|4.
|Жигулёв Илья
|4
|0
|5.
|Макаров Сергей
|4
|0
|6.
|Кожемякин Олег
|4
|0
|7.
|Кверквелия Соломон
|3
|0
|8.
|Манучарян Армен
|1
|1
|9.
|Алейник Олег
|2
|0
|10.
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|11.
|Давиташвили Зурико
|2
|0
|12.
|Фламарион
|2
|0
|13.
|Песегов Евгений
|1
|0
|14.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|15.
|Муллин Камиль
|1
|0
|16.
|Пискунов Антон
|1
|0
|17.
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|18.
|Серченков Сергей
|1
|0
|19.
|Понсе Андрес
|1
|0
|20.
|Чондрич Йосип
|1
|0
|21.
|Николаев Олег
|1
|0
|22.
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|25% (6)
|4.17% (1)
|16.67% (4)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
|25% (6)
|Ротор
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|0
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва
Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат
Ротор Последние 20 матчей: +3 =6 -11Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор
Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 11
|32
|2.
|Зенит
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 12
|31
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|25 - 16
|29
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 12
|27
|5.
|Ростов
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|18 - 15
|26
|6.
|Сочи
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 21
|24
|7.
|Ахмат
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 18
|24
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|9.
|Краснодар
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 18
|21
|10.
|Рубин
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|21 - 22
|21
|11.
|Урал
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|12.
|Химки
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|17 - 26
|15
|13.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 27
|13
|14.
|Тамбов
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 18
|12
|15.
|Ротор
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|7 - 23
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|15
|1
|4
|10
|9 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 3
|19
|2.
|Зенит
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|22 - 7
|18
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 6
|16
|5.
|Краснодар
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|6.
|Ахмат
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|Сочи
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|12 - 8
|13
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|12 - 10
|12
|10.
|Ростов
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 4
|10
|11.
|Урал
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|12.
|Рубин
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|13.
|Химки
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Тамбов
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 8
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|4 - 11
|3
|16.
|Ротор
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 9
|17
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|11 - 11
|16
|4.
|Зенит
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|10 - 5
|13
|5.
|Рубин
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|11 - 11
|12
|6.
|Сочи
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 13
|11
|7.
|Ахмат
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 10
|11
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|10.
|Химки
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Ротор
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 9
|7
|12.
|Краснодар
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 10
|7
|13.
|Урал
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|3 - 6
|6
|14.
|Тамбов
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Уфа
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 18
|4
|16.
|Арсенал Тула
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|5 - 17
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Спартак Москва» – «Ротор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спартак Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ротор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спартак Москва» – «Ротор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Спартак Москва - Ротор
Исход игры
Спартак Москва
83% (44)
Ничья
11.3% (6)
Ротор
5.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
34% (17)
Меньше
66% (33)
Обе команды забьют
Да
28% (14)
Нет
72% (36)
Популярный счёт
2:0 Спартак Москва
43.4% (23)
3:0 Спартак Москва
15.1% (8)
1:0 Спартак Москва
9.4% (5)
1:1 Ничья
9.4% (5)
3:1 Спартак Москва
5.7% (3)
2:1 Спартак Москва
5.7% (3)
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