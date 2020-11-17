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Спартак Москва
 
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Стадион:
Ротор

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 6 (1) 0.4
2. Понсе Эсекель 6 0.4
3. Соболев Александр Сергеевич 5 (1) 0.33
4. Айртон Лукас 2 0.13
5. Бакаев Зелимхан 1 (1) 0.07
6. Зобнин Роман 1 0.07
7. Кокорин Александр 1 (1) 0.07
8. Мозес Виктор 1 0.07
9. Жиго Самуэль 1 0.07
10. Крал Алекс 0 0
11. Умяров Наиль 0 0
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 2 0.13
2. Муллин Камиль 2 0.13
3. Серченков Сергей 1 0.07
4. Степанов Данил 1 0.07
5. Понсе Андрес 1 0.07
6. Кожемякин Олег 0 0
7. Николаев Олег 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Маслов Павел 6 1
2. Соболев Александр Сергеевич 5 0
3. Айртон Лукас 4 0
4. Зобнин Роман 3 0
5. Максименко Александр 3 0
6. Умяров Наиль 3 0
7. Ещенко Андрей 2 0
8. Кутепов Илья 2 0
9. Понсе Эсекель 2 0
10. Жиго Самуэль 2 0
11. Ларссон Джордан 2 0
12. Крал Алекс 2 0
13. Урунов Остон 2 0
14. Мозес Виктор 1 0
15. Кокорин Александр 1 0
16. Бакаев Зелимхан 1 0
17. Джикия Георгий 1 0
18. Гапонов Илья 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 4 1
2. Степанов Данил 5 0
3. Байрыев Азат 3 1
4. Жигулёв Илья 4 0
5. Макаров Сергей 4 0
6. Кожемякин Олег 4 0
7. Кверквелия Соломон 3 0
8. Манучарян Армен 1 1
9. Алейник Олег 2 0
10. Микелтадзе Бека 2 0
11. Давиташвили Зурико 2 0
12. Фламарион 2 0
13. Песегов Евгений 1 0
14. Султонов Мухаммад 1 0
15. Муллин Камиль 1 0
16. Пискунов Антон 1 0
17. Матрикарди Патрисио 1 0
18. Серченков Сергей 1 0
19. Понсе Андрес 1 0
20. Чондрич Йосип 1 0
21. Николаев Олег 1 0
22. Колесниченко Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 25% (6) 4.17% (1) 16.67% (4) 16.67% (4) 12.5% (3) 25% (6)
 Ротор 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 28.57% (2) 0

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Спартак Москва 1:1 Динамо Москва Урал 2:2 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Ростов Краснодар 1:3 Спартак Москва
Енисей 1:0 Спартак Москва Химки 2:3 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Зенит Тамбов 0:2 Спартак Москва Рубин 0:2 Спартак Москва Родина Москва 1:5 Спартак Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Ротор 0:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва Уфа 1:1 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Ахмат Спартак Москва 2:2 Сочи Рубин 1:2 Спартак Москва Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат
Ротор Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Ротор 0:0 Урал Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор
Крылья Советов 3:0 Ротор Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Ротор 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Ротор Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 15 10 2 3 28 - 11 32
2. Зенит Заявка 15 9 4 2 32 - 12 31
3. Спартак Москва Заявка 15 8 5 2 25 - 16 29
4. Динамо Москва Заявка 15 8 3 4 21 - 12 27
5. Ростов Заявка 15 8 2 5 18 - 15 26
6. Сочи Заявка 15 6 6 3 23 - 21 24
7. Ахмат Заявка 15 7 3 5 19 - 18 24
8. Локомотив Москва Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
9. Краснодар Заявка 15 6 3 6 24 - 18 21
10. Рубин Заявка 15 6 3 6 21 - 22 21
11. Урал Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
12. Химки Заявка 15 4 3 8 17 - 26 15
13. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 17 - 27 13
14. Тамбов Заявка 15 3 3 9 11 - 18 12
15. Ротор Заявка 15 1 5 9 7 - 23 8
16. Уфа Заявка 15 1 4 10 9 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 8 6 1 1 14 - 3 19
2. Зенит Заявка 7 6 0 1 22 - 7 18
3. ЦСКА Москва Заявка 8 5 1 2 17 - 8 16
4. Локомотив Москва Заявка 8 5 1 2 9 - 6 16
5. Краснодар Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
6. Ахмат Заявка 7 4 1 2 12 - 8 13
7. Сочи Заявка 7 3 4 0 12 - 8 13
8. Спартак Москва Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Арсенал Тула Заявка 8 3 3 2 12 - 10 12
10. Ростов Заявка 6 3 1 2 7 - 4 10
11. Урал Заявка 8 2 4 2 8 - 9 10
12. Рубин Заявка 8 2 3 3 10 - 11 9
13. Химки Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14. Тамбов Заявка 8 2 1 5 5 - 8 7
15. Уфа Заявка 8 0 3 5 4 - 11 3
16. Ротор Заявка 8 0 1 7 2 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак Москва Заявка 8 5 2 1 15 - 9 17
2. ЦСКА Москва Заявка 7 5 1 1 11 - 3 16
3. Ростов Заявка 9 5 1 3 11 - 11 16
4. Зенит Заявка 8 3 4 1 10 - 5 13
5. Рубин Заявка 7 4 0 3 11 - 11 12
6. Сочи Заявка 8 3 2 3 11 - 13 11
7. Ахмат Заявка 8 3 2 3 7 - 10 11
8. Динамо Москва Заявка 7 2 2 3 7 - 9 8
9. Локомотив Москва Заявка 7 2 2 3 7 - 10 8
10. Химки Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11. Ротор Заявка 7 1 4 2 5 - 9 7
12. Краснодар Заявка 8 2 1 5 8 - 10 7
13. Урал Заявка 7 1 3 3 3 - 6 6
14. Тамбов Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Уфа Заявка 7 1 1 5 5 - 18 4
16. Арсенал Тула Заявка 7 0 1 6 5 - 17 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2020, осталось 2 дня 14 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Спартак Москва 83% (44)
    X 11.3% (6)
    Ротор 5.7% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Спартак Москва
    Ничья
    Ротор
    1.41
    5.30
    9.80
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.33 5.10 9.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.40 4.60 9.80
    Бонус: 5 000 ₽ 1.41 5.30 10.00
      1.35 4.99 9.50

    Самый высокий коэффициент на матч «Спартак Москва» – «Ротор» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спартак Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ротор» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спартак Москва» – «Ротор», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.01 9.20 1.03 3.80 1.25 3.00 1.39 2.02 1.83 1.81 2.04 1.60 2.41 1.38 3.00 1.17 4.90 1.13 5.40 1.05 9.50 1.03 10.00 0.00 16.50
    13.25 1.03 11.75 1.04 4.15 1.24 3.20 1.36 2.13 1.87 1.61 2.34 1.40 3.00 1.18 4.95 1.15 5.75 1.05 11.00
    3.92 1.26 2.41 1.59 2.06 1.79 1.83 2.03 1.58 2.44 1.46 2.81 1.37 3.15 1.14 6.07
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.05 1.77 1.45 2.70 1.14 5.40
    3.38 1.32 2.20 1.67 1.52 2.53 1.17 4.95 1.12 6.30
    3.24 1.36 2.66 1.50 2.09 1.79 1.65 2.29 1.46 2.79
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.37 1.76 1.99 1.33 3.15
    4.20 1.23 2.91 1.41 1.76 2.06 1.32 3.38 1.21 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.05 1.77
    Букмекер Да Нет
    5.50 1.13
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.27
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    Прогнозы на матч Спартак Москва - Ротор

    Исход игры
    Спартак Москва
    83% (44)
    Ничья
    11.3% (6)
    Ротор
    5.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    34% (17)
    Меньше
    66% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    28% (14)
    Нет
    72% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Спартак Москва
    43.4% (23)
    3:0 Спартак Москва
    15.1% (8)
    1:0 Спартак Москва
    9.4% (5)
    1:1 Ничья
    9.4% (5)
    3:1 Спартак Москва
    5.7% (3)
    2:1 Спартак Москва
    5.7% (3)
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    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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