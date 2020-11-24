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Челси
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 4 0.44
2. Абрахам Тэмми 3 0.33
3. Жоржиньо II 3 (3) 0.33
4. Зума Курт 3 0.33
5. Чилвел Бенджамин 2 0.22
6. Зиеш Хаким 1 0.11
7. Маунт Мэйсон 1 0.11
8. Хаверц Кай 1 0.11
9. Джеймс Рис II 1 0.11
10. Силва Тьяго 1 0.11
11. Хадсон-Одои Каллум 1 0.11
12. Аспиликуэта Сесар 0 0
13. Ковачич Матео 0 0
14. Канте Н'Голо 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 9 1
2. Кейн Гарри 7 (2) 0.78
3. Орье Серж 1 0.11
4. Н'Домбеле Тангай 1 0.11
5. Бэйл Гарет 1 0.11
6. Лукас Моура 1 0.11
7. Ло Чельсо Джовани 1 0.11
8. Регилон Серхио 0 0
9. Доэрти Мэтт 0 0
10. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Кристенсен Андреас 1 1
2. Аспиликуэта Сесар 1 0
3. Алонсо Маркос 1 0
4. Канте Н'Голо 1 0
5. Чилвел Бенджамин 1 0
6. Хаверц Кай 1 0
7. Джеймс Рис II 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Н'Домбеле Тангай 2 0
2. Сиссоко Мусса 1 0
3. Ламела Эрик 1 0
4. Кейн Гарри 1 0
5. Доэрти Мэтт 1 0
6. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
7. Уинкс Гарри 1 0
8. Ло Чельсо Джовани 1 0
9. Регилон Серхио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 4.76% (1) 19.05% (4) 4.76% (1) 19.05% (4) 28.57% (6) 23.81% (5)
 Тоттенхэм 28.57% (6) 14.29% (3) 9.52% (2) 9.52% (2) 19.05% (4) 19.05% (4)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн
Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Челси 0:0 Севилья Челси 3:3 Саутгемптон Челси 4:0 Кристал Пэлас Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм
Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем

Последние игры между собой

Челси: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Тоттенхэм 1:1 Челси Кубок лиги Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига
Челси 2:1 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 1:0 Челси Кубок лиги Тоттенхэм 3:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Челси Премьер-лига Челси 4:2 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 2:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Тоттенхэм Кубок лиги Тоттенхэм 5:3 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Тоттенхэм Премьер-лига Челси 4:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Челси Премьер-лига Челси 2:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 21 - 16 20
3. Лестер Заявка 9 6 0 3 18 - 12 18
4. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 10 18
5. Саутгемптон Заявка 9 5 2 2 17 - 13 17
6. Эвертон Заявка 9 5 1 3 19 - 16 16
7. Астон Вилла Заявка 8 5 0 3 19 - 11 15
8. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
9. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 9 - 10 14
10. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 13 - 14 13
11. Кристал Пэлас Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
12. Арсенал Заявка 9 4 1 4 9 - 10 13
13. Манчестер Сити Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
14. Лидс Заявка 9 3 2 4 14 - 17 11
15. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
16. Брайтон Заявка 9 2 3 4 13 - 15 9
17. Бёрнли Заявка 8 1 2 5 4 - 12 5
18. Фулхэм Заявка 9 1 1 7 9 - 18 4
19. Вест Бромвич Заявка 9 0 3 6 6 - 18 3
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 5 5 0 0 14 - 6 15
2. Саутгемптон Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
3. Тоттенхэм Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
4. Вулверхэмптон Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
5. Челси Заявка 4 2 1 1 11 - 6 7
6. Кристал Пэлас Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Вест Хэм Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
8. Эвертон Заявка 4 2 1 1 12 - 9 7
9. Лестер Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Арсенал Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
11. Астон Вилла Заявка 5 2 0 3 12 - 11 6
12. Ньюкасл Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
13. Лидс Заявка 5 1 2 2 6 - 9 5
14. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
15. Манчестер Юнайтед Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
16. Бёрнли Заявка 4 1 0 3 1 - 5 3
17. Фулхэм Заявка 5 1 0 4 5 - 11 3
18. Брайтон Заявка 4 0 2 2 4 - 7 2
19. Вест Бромвич Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 4 4 0 0 13 - 3 12
2. Лестер Заявка 5 4 0 1 13 - 6 12
3. Челси Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
4. Астон Вилла Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
5. Манчестер Юнайтед Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
6. Эвертон Заявка 5 3 0 2 7 - 7 9
7. Саутгемптон Заявка 5 2 2 1 9 - 8 8
8. Манчестер Сити Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
9. Вест Хэм Заявка 5 2 1 2 9 - 7 7
10. Брайтон Заявка 5 2 1 2 9 - 8 7
11. Арсенал Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
12. Лидс Заявка 4 2 0 2 8 - 8 6
13. Вулверхэмптон Заявка 4 2 0 2 3 - 5 6
14. Кристал Пэлас Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
15. Ньюкасл Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
16. Ливерпуль Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
17. Бёрнли Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
18. Фулхэм Заявка 4 0 1 3 4 - 7 1
19. Вест Бромвич Заявка 5 0 1 4 3 - 11 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2020, осталось 2 дня 15 часов 22 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Челси 55.8% (29)
    X 32.7% (17)
    Тоттенхэм 11.5% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Тоттенхэм
    2.18
    3.85
    3.70
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.10 3.50 3.45
    Бонус: 5 000 ₽ 2.10 3.65 3.65
    Бонус: 5 000 ₽ 2.18 3.85 3.70
      2.12 3.62 3.65

    Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    14.00 1.01 9.90 1.03 4.10 1.22 3.15 1.32 2.12 1.72 2.14 1.72 1.91 1.91 1.68 2.21 1.44 2.75 1.21 4.20 1.15 4.90 1.05 8.70 1.04 9.30 0.00 16.00
    9.90 1.01 9.20 1.03 3.98 1.23 3.26 1.35 2.20 1.82 1.67 2.20 1.44 2.70 1.20 4.20 1.14 4.75 1.06 8.10
    4.36 1.24 2.57 1.56 2.16 1.76 1.93 1.97 1.68 2.30 1.54 2.62 1.44 2.92 1.16 5.84
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.10 1.73 1.49 2.55 1.17 4.90
    3.20 1.35 2.09 1.74 1.52 2.53 1.18 4.95 1.12 6.10
    3.34 1.36 2.75 1.49 2.16 1.76 1.70 2.25 1.50 2.74
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.32 1.84 1.91 1.38 2.90
    4.45 1.21 3.15 1.36 1.84 1.96 1.39 3.00 1.25 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.60 2.28
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.90 1.39
    Где смотреть матч Челси - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Тоттенхэм

    Исход игры
    Челси
    55.8% (29)
    Ничья
    32.7% (17)
    Тоттенхэм
    11.5% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    72% (36)
    Меньше
    28% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    94% (47)
    Нет
    6% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    48.1% (25)
    1:1 Ничья
    21.2% (11)
    2:2 Ничья
    9.6% (5)
    1:2 Тоттенхэм
    5.8% (3)
    3:2 Челси
    3.8% (2)
    0:2 Тоттенхэм
    3.8% (2)
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