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Астерас
0:1
Первый тайм: 35'

Стадион:
АЕК
0'
0:1
13' Гол
Ливайя Марко
33' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
35'
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
15
Dani
Suarez
19
Pepe
Castano
29
Federico
Alvarez
6
Вальенте
Хосе
8
Фернандес
Борха
II
11
Regis1
20
Rodrigo
Gomez
III
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
1
Цидотас
Панайотис
88
Василантонопулос
Ставрос
19
Чигринский
Дмитрий
5
Неделчару
Ионуц
22
Инсуа
Эмануэль
6
Крстичич
Ненад
20
Манталос
Петрос
28
Шахов
Евгений
10
Ливайя
Марко
11
Ансарифард
Карим
17
Танкович
Муамер
Астерас
4-2-3-1
АЕК
4-3-3

Ход матча

13'
0:1
Ливайя Марко
(Танкович Муамер)
33'
 
Инсуа Эмануэль

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 5 (2) 0.56
2. Adrian Riera 2 0.22
3. Luis Fernandez1 1 0.11
4. Leo Tilica 0 0
5. Котсирас Яннис 0 0
6. Фернандес Борха II 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансарифард Карим 3 (1) 0.38
2. Ливайя Марко 2 0.25
3. Манталос Петрос 1 0.13
4. Симоэш Андре 1 0.13
5. Махаирас Теодосиос 1 0.13
6. Шахов Евгений 1 0.13
7. Крстичич Ненад 1 0.13
8. Неделчару Ионуц 1 0.13
9. Энобахаре Брайт 1 0.13
10. Гарсия Леви 1 0.13
11. Галанопулос Костас 1 0.13
12. Танкович Муамер 0 0
13. Албанис Христос 0 0

Карточки

Астерас
# Игрок      
1. Juan Manuel Munafo 3 0
2. Христос Тасулис 3 0
3. Барралес Джеронимо 2 0
4. Leo Tilica 2 0
5. Иглесиас Матиас 2 0
6. Котсирас Яннис 2 0
7. Federico Alvarez 1 0
8. Dani Suarez 1 0
9. Фернандес Борха II 1 0
10. Паскуаль Андрес 1 0
11. Вальенте Хосе 1 0
12. Антцулас Георгиос 1 0
13. Luis Fernandez1 1 0
14. Regis1 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Крстичич Ненад 4 0
2. Ливайя Марко 2 0
3. Неделчару Ионуц 2 0
4. Сварнас Эфстратиос 2 0
5. Манталос Петрос 0 1
6. Шахов Евгений 1 0
7. Чигринский Дмитрий 1 0
8. Паулинью Паулу 1 0
9. Оливейра Нелсон 1 0
10. Ансарифард Карим 1 0
11. Симоэш Андре 1 0
12. Цидотас Панайотис 1 0
13. Инсуа Эмануэль 1 0
14. Лопеш Элдер 1 0
15. Танкович Муамер 1 0
16. Хнид Нассим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астерас 0 0 37.5% (3) 0 37.5% (3) 25% (2)
 АЕК 7.69% (1) 15.38% (2) 7.69% (1) 7.69% (1) 30.77% (4) 30.77% (4)

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Ламия 2:2 Астерас Арис Салоники 1:0 Астерас Астерас 1:0 ОФИ
Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Астерас 1:1 Панатинаикос
АЕК Последние 20 матчей: +11 =2 -7
АЕК 0:3 Заря АЕК 4:1 Лариса Заря 1:4 АЕК АЕК 2:1 ОФИ
АЕК 1:2 Лестер ПАС Янина 0:1 АЕК Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК АЕК 2:1 Вольфсбург АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК

Последние игры между собой

Астерас: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
АЕК: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
АЕК 2:0 Астерас Кубок Астерас 1:1 АЕК Кубок АЕК 2:1 Астерас Суперлига Астерас 2:3 АЕК Суперлига
АЕК 3:0 Астерас Суперлига Астерас 0:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 АЕК Суперлига Астерас 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 3:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:3 АЕК Суперлига АЕК 2:2 Астерас Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:0 АЕК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 7 1 0 17 - 2 22
2. ПАОК 9 6 3 0 16 - 5 21
3. АЕК 1:0 8 6 1 1 14 - 4 19
4. Арис Салоники 8 6 1 1 11 - 5 19
5. Атромитос 10 3 4 3 9 - 13 13
6. Волос 8 3 3 2 9 - 9 12
7. Астерас 0:1 9 3 3 3 8 - 9 12
8. Панатинаикос 10 3 3 4 9 - 9 12
9. ОФИ 10 3 3 4 14 - 16 12
10. ПАС Янина 10 2 3 5 11 - 13 9
11. Лариса 8 1 3 4 6 - 12 6
12. Аполлон Смирнис 8 1 2 5 5 - 11 5
13. Панетоликос 10 0 4 6 4 - 14 4
14. Ламия 8 0 2 6 5 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 5 0 0 12 - 0 15
2. АЕК 1:0 4 3 1 0 10 - 3 10
3. ПАОК 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Арис Салоники 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Астерас 0:1 4 2 1 1 2 - 1 7
6. Панатинаикос 5 2 1 2 4 - 4 7
7. Атромитос 5 2 1 2 5 - 6 7
8. ОФИ 5 1 3 1 7 - 8 6
9. Волос 5 1 2 2 4 - 7 5
10. Аполлон Смирнис 3 1 0 2 3 - 5 3
11. Лариса 3 0 2 1 2 - 4 2
12. ПАС Янина 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Ламия 6 0 2 4 4 - 10 2
14. Панетоликос 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 5 3 2 0 9 - 3 11
2. Арис Салоники 3 3 0 0 3 - 0 9
3. АЕК 1:0 4 3 0 1 4 - 1 9
4. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Волос 3 2 1 0 5 - 2 7
6. ПАС Янина 6 2 1 3 9 - 9 7
7. ОФИ 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Атромитос 5 1 3 1 4 - 7 6
9. Панатинаикос 5 1 2 2 5 - 5 5
10. Астерас 0:1 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Лариса 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Панетоликос 6 0 3 3 2 - 7 3
13. Аполлон Смирнис 5 0 2 3 2 - 6 2
14. Ламия 2 0 0 2 1 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
АЕК
5.35
6.50
1.84
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 15.00 6.50 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 5.10 1.20
Бонус: 5 000 ₽ 4.55 3.50 1.84
  13.94 5.99 1.21

Самый высокий коэффициент на матч «Астерас» – «АЕК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астерас» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астерас» – «АЕК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.20 1.06 6.10 1.11 5.55 1.12 2.15 1.70 1.82 1.99 2.20 1.62 1.28 3.50 1.37 2.95 1.06 7.40 1.11 5.80 1.01 23.00 0.00 22.00
7.50 1.05 6.20 1.09 2.78 1.42 2.11 1.73 1.65 2.38 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.60 1.04 8.10
2.66 1.47 2.32 1.61 3.68 1.27 2.52 1.52 2.05 1.78 1.77 2.06 1.49 2.60 1.22 4.27
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.72 2.12 1.68 2.11 1.08 6.90 1.09 6.50
2.65 1.48 1.71 2.14 1.33 3.32
2.31 1.61 1.91 1.93 1.47 2.67 1.47 2.74 1.47 2.68 1.26 3.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.21 1.62 1.50 2.48 1.17 4.60
3.30 1.33 2.21 1.67 1.52 2.53

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Где смотреть матч Астерас 0:1 АЕК онлайн

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