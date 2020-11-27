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  2. Матчи
  3. Франция
Страсбург
1:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Ренн
0'
1:0
24' Гол
Томассон Адриен
24'
16
Кавасима
Эйдзи
10
Лала
Кенни
2
Симакан
Мохамед
13
Митрович
Стефан
19
Каси
Антони
26
Томассон
Адриен
6
Аолу
Жан-Эде
27
Сиссоко
Ибраима
17
Беллегард
Жан-Рикнер
25
Ажорк
Людовик
28
Диалло
Хабиб
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
4
Ньямси
Жерзино
17
Мауасса
Фет
10
Камавинга
Эдуардо
15
Н'Зонзи
Стивен
14
Буриго
Бенжамен
18
Докю
Жереми
9
Гирасси
Серу
20
Тэт
Флавьен
Страсбург
4-4-2
Ренн
4-3-3

Ход матча

24'
Томассон Адриен
(Лала Кенни)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 4 (2) 0.33
2. Диалло Хабиб 3 (1) 0.25
3. Шахири Мехди 2 0.17
4. Лала Кенни 2 (2) 0.17
5. Митрович Стефан 1 0.08
6. Аолу Жан-Эде 1 0.08
7. Льенар Димитри 0 0
8. Каси Антони 0 0
9. Симакан Мохамед 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 3 0.25
2. Да Сильва Дамьен 3 0.25
3. Агер Наиф 3 0.25
4. Эну Адриен 2 0.17
5. Буриго Бенжамен 1 0.08
6. Рафинья Диас 1 0.08
7. Терье Мартен 1 0.08
8. Камавинга Эдуардо 1 0.08
9. Трюффер Адриен 1 0.08
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.08
11. Дель Кастильо Ромен 0 0
12. Тэт Флавьен 0 0
13. Траоре Амари 0 0
14. Мауасса Фет 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 3 0
2. Аолу Жан-Эде 3 0
3. Ажорк Людовик 3 0
4. Коне Ламин 1 0
5. Кароль Лионель 1 0
6. Митрович Стефан 1 0
7. Прчич Саньин 1 0
8. Томассон Адриен 1 0
9. Диалло Хабиб 1 0
10. Сиссоко Ибраима 1 0
11. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
12. Симакан Мохамед 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 4 0
2. Да Сильва Дамьен 4 0
3. Тэт Флавьен 3 0
4. Терье Мартен 1 1
5. Буриго Бенжамен 2 0
6. Далберт Эстеван 2 0
7. Камавинга Эдуардо 2 0
8. Боэ Саша 0 1
9. Сален Ромен 1 0
10. Ругани Даниэле 1 0
11. Агер Наиф 1 0
12. Мауасса Фет 1 0
13. Трюффер Адриен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 0 38.46% (5) 23.08% (3) 15.38% (2) 15.38% (2) 7.69% (1)
 Ренн 5.88% (1) 17.65% (3) 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4) 29.41% (5)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург
Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург
Ренн Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн
Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Ренн: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Страсбург 0:2 Ренн Лига 1 Страсбург 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:4 Страсбург Лига 1 Ренн 2:1 Страсбург Лига 1
Страсбург 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 3:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:0 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 0 3 28 - 6 24
2. Лилль Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
3. Монпелье Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
4. Монако Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
5. Лион Заявка 11 5 5 1 18 - 10 20
6. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
7. Ланс Заявка 10 5 3 2 16 - 15 18
8. Ренн 0:1 Заявка 12 5 3 4 18 - 16 18
9. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Анже Заявка 11 5 1 5 15 - 21 16
11. Метц Заявка 11 4 4 3 12 - 9 16
12. Брест Заявка 11 5 0 6 19 - 23 15
13. Бордо Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Нант Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
15. Ним Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс Заявка 11 2 3 6 16 - 19 9
18. Страсбург 1:0 Заявка 12 3 0 9 14 - 23 9
19. Лорьян Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
20. Дижон Заявка 11 0 4 7 5 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Монако Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
3. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 14 - 2 12
4. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
5. Монпелье Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Лион Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
7. Ланс Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
8. Метц Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
9. Ренн 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
12. Ницца Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
13. Анже Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Сент-Этьен Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
15. Страсбург 1:0 Заявка 6 2 0 4 4 - 9 6
16. Марсель Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
17. Лорьян Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18. Ним Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Реймс Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
20. Дижон Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 14 - 4 12
3. Ницца Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4. Анже Заявка 5 3 0 2 10 - 12 9
5. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
6. Лилль Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
7. Монпелье Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
8. Ренн 0:1 Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
9. Ним Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
10. Ланс Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11. Монако Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Бордо Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
13. Реймс Заявка 6 1 3 2 13 - 11 6
14. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
15. Нант Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
16. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
18. Брест Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19. Страсбург 1:0 Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Страсбург 20.1% (30)
X 33.6% (50)
Ренн 46.3% (69)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Страсбург
Ничья
Ренн
3.20
3.45
2.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.45 3.20 2.25
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.00 2.37
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.22 2.38
  3.14 3.19 2.45

Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.10 5.30 1.15 2.50 1.53 1.85 1.95 2.11 1.78 1.48 2.63 1.22 4.20 1.16 5.10 1.14 6.20 1.10 6.50 1.02 11.00 1.01 12.00 0.00 18.50
9.20 1.06 7.90 1.09 3.36 1.33 2.57 1.52 1.86 2.05 1.46 2.76 1.33 3.38 1.14 5.95 1.11 6.80 1.03 13.00
8.33 1.10 3.43 1.33 2.97 1.44 2.58 1.54 2.08 1.81 1.81 2.07 1.62 2.39 1.42 2.98 1.29 3.76 1.10 8.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.08 1.72 1.37 3.05 1.19 4.60 1.11 6.60
2.79 1.44 1.85 1.95 1.42 2.88 1.12 6.15 1.09 7.50
2.79 1.47 2.29 1.67 1.78 2.11 1.49 2.71 1.35 3.30 1.22 4.46
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.75 1.45 1.70 2.14 1.30 3.55
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.28 3.68 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.22 1.65
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.20 1.35
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Прогнозы на матч Страсбург 1:0 Ренн

Исход игры
Страсбург
20.1% (30)
Ничья
33.6% (50)
Ренн
46.3% (69)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (63)
Меньше
57.14% (84)
Обе команды забьют
Да
70.07% (103)
Нет
29.93% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.5% (41)
1:2 Ренн
26.2% (39)
0:1 Ренн
14.1% (21)
2:1 Страсбург
9.4% (14)
1:0 Страсбург
7.4% (11)
0:2 Ренн
4.7% (7)
2:2 Ничья
4% (6)
2:0 Страсбург
1.3% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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