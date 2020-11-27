Страсбург
1:1
Конец матча
Стадион: де ла Мейно
Ренн
1:0
23' ГолТомассон Адриен
39' Красная карточкаМитрович Стефан
1:1
59' ГолЭну Адриен
10
Лала
Кенни
19
Каси
Антони
28
Диалло
Хабиб
27
Траоре
Амари
17
Мауасса
Фет
18
Докю
Жереми
20
Тэт
Флавьен
- Основной состав
- Вратарь
-
10 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Диалло ХабибНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Зохи КевинПолузащитник
-
21 Шахири МехдиПолузащитник
-
14 Прчич СаньинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лоре Тьерри
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Докю ЖеремиНападающий
- Нападающий
-
20 Тэт ФлавьенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
- Нападающий
-
19 Гбоо ЯннНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
23'
1:0
39'
46'
59'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 8
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
31 Владение мячом, % 69
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ажорк Людовик
|4 (2)
|0.33
|2.
|Диалло Хабиб
|3 (1)
|0.25
|3.
|Лала Кенни
|2 (2)
|0.17
|4.
|Шахири Мехди
|2
|0.17
|5.
|Митрович Стефан
|1
|0.08
|6.
|Томассон Адриен
|1
|0.08
|7.
|Аолу Жан-Эде
|1
|0.08
|8.
|Льенар Димитри
|0
|0
|9.
|Каси Антони
|0
|0
|10.
|Симакан Мохамед
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|3
|0.25
|2.
|Да Сильва Дамьен
|3
|0.25
|3.
|Эну Адриен
|3
|0.25
|4.
|Агер Наиф
|3
|0.25
|5.
|Буриго Бенжамен
|1
|0.08
|6.
|Рафинья Диас
|1
|0.08
|7.
|Трюффер Адриен
|1
|0.08
|8.
|Терье Мартен
|1
|0.08
|9.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.08
|10.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.08
|11.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|12.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|13.
|Траоре Амари
|0
|0
|14.
|Мауасса Фет
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джику Александр
|3
|0
|2.
|Аолу Жан-Эде
|3
|0
|3.
|Ажорк Людовик
|3
|0
|4.
|Митрович Стефан
|1
|1
|5.
|Коне Ламин
|1
|0
|6.
|Кароль Лионель
|1
|0
|7.
|Прчич Саньин
|1
|0
|8.
|Томассон Адриен
|1
|0
|9.
|Диалло Хабиб
|1
|0
|10.
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|11.
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|12.
|Симакан Мохамед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|4
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0
|3.
|Тэт Флавьен
|3
|0
|4.
|Терье Мартен
|1
|1
|5.
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|6.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|7.
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|8.
|Боэ Саша
|0
|1
|9.
|Сален Ромен
|1
|0
|10.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|11.
|Агер Наиф
|1
|0
|12.
|Мауасса Фет
|1
|0
|13.
|Трюффер Адриен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Страсбург
|0
|42.86% (6)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|Ренн
|5.56% (1)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Страсбург Последние 20 матчей: +5 =2 -13Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург
Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург
Ренн Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн
Последние игры между собой
Страсбург: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Ренн: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|28 - 6
|24
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|3.
|Монпелье
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|4.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|5.
|Лион
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 10
|20
|6.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|19
|7.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|8.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 15
|18
|9.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|10.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 21
|16
|11.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 9
|16
|12.
|Брест
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|19 - 23
|15
|13.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|14.
|Нант
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 15
|13
|15.
|Ним
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|17.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 19
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|14 - 24
|7
|20.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|5 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|Монако
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 2
|12
|4.
|Брест
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|5.
|Монпелье
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Лион
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|7.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|8.
|Метц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|11.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|12.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|13.
|Анже
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|15.
|Марсель
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|16.
|Лорьян
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Ним
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|20.
|Дижон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 4
|12
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 12
|9
|5.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|6.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|Ним
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|10.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|11.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Бордо
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|13.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 11
|6
|14.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|Нант
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 14
|3
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Страсбург 1:1 Ренн
Исход игры
Страсбург
20.1% (30)
Ничья
33.6% (50)
Ренн
46.3% (69)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (63)
Меньше
57.14% (84)
Обе команды забьют
Да
70.07% (103)
Нет
29.93% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.5% (41)
1:2 Ренн
26.2% (39)
0:1 Ренн
14.1% (21)
2:1 Страсбург
9.4% (14)
1:0 Страсбург
7.4% (11)
0:2 Ренн
4.7% (7)
2:2 Ничья
4% (6)
2:0 Страсбург
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!