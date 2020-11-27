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Страсбург
1:1
Конец матча

Стадион:
Ренн
0'
1:0
23' Гол
Томассон Адриен
39' Красная карточка
Митрович Стефан
1:1
59' Гол
Эну Адриен
90'+3
16
Кавасима
Эйдзи
10
Лала
Кенни
2
Симакан
Мохамед
13
Митрович
Стефан
19
Каси
Антони
26
Томассон
Адриен
6
Аолу
Жан-Эде
27
Сиссоко
Ибраима
17
Беллегард
Жан-Рикнер
25
Ажорк
Людовик
28
Диалло
Хабиб
16
Гомис
Альфред
27
Траоре
Амари
3
Да
Сильва
Дамьен
4
Ньямси
Жерзино
17
Мауасса
Фет
10
Камавинга
Эдуардо
15
Н'Зонзи
Стивен
14
Буриго
Бенжамен
18
Докю
Жереми
9
Гирасси
Серу
20
Тэт
Флавьен
Страсбург
4-4-2
Ренн
4-3-3

Ход матча

23'
Томассон Адриен
(Лала Кенни)
1:0
39'
Митрович Стефан
 
45'
 
Эну Адриен
Гирасси Серу
46'
 
Трюффер Адриен
Мауасса Фет
46'
 
Гбоо Янн
Тэт Флавьен
46'
 
Силики Джеймс
Камавинга Эдуардо
59'
1:1
Эну Адриен
(Трюффер Адриен)
63'
Льенар Димитри
Ажорк Людовик
 
70'
 
Ньянг М'Байе
Ньямси Жерзино
73'
Кароль Лионель
Томассон Адриен
 
87'
Шахири Мехди
Диалло Хабиб
 
87'
Аанеба Исмаэль
Каси Антони
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ажорк Людовик 4 (2) 0.33
2. Диалло Хабиб 3 (1) 0.25
3. Лала Кенни 2 (2) 0.17
4. Шахири Мехди 2 0.17
5. Митрович Стефан 1 0.08
6. Томассон Адриен 1 0.08
7. Аолу Жан-Эде 1 0.08
8. Льенар Димитри 0 0
9. Каси Антони 0 0
10. Симакан Мохамед 0 0
Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 3 0.25
2. Да Сильва Дамьен 3 0.25
3. Эну Адриен 3 0.25
4. Агер Наиф 3 0.25
5. Буриго Бенжамен 1 0.08
6. Рафинья Диас 1 0.08
7. Трюффер Адриен 1 0.08
8. Терье Мартен 1 0.08
9. Камавинга Эдуардо 1 0.08
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.08
11. Дель Кастильо Ромен 0 0
12. Тэт Флавьен 0 0
13. Траоре Амари 0 0
14. Мауасса Фет 0 0

Карточки

Страсбург
# Игрок      
1. Джику Александр 3 0
2. Аолу Жан-Эде 3 0
3. Ажорк Людовик 3 0
4. Митрович Стефан 1 1
5. Коне Ламин 1 0
6. Кароль Лионель 1 0
7. Прчич Саньин 1 0
8. Томассон Адриен 1 0
9. Диалло Хабиб 1 0
10. Сиссоко Ибраима 1 0
11. Беллегард Жан-Рикнер 1 0
12. Симакан Мохамед 1 0
Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 4 0
2. Да Сильва Дамьен 4 0
3. Тэт Флавьен 3 0
4. Терье Мартен 1 1
5. Буриго Бенжамен 2 0
6. Далберт Эстеван 2 0
7. Камавинга Эдуардо 2 0
8. Боэ Саша 0 1
9. Сален Ромен 1 0
10. Ругани Даниэле 1 0
11. Агер Наиф 1 0
12. Мауасса Фет 1 0
13. Трюффер Адриен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Страсбург 0 42.86% (6) 21.43% (3) 14.29% (2) 14.29% (2) 7.14% (1)
 Ренн 5.56% (1) 16.67% (3) 16.67% (3) 11.11% (2) 22.22% (4) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Страсбург Последние 20 матчей: +5 =2 -13
Монпелье 4:3 Страсбург Страсбург 0:1 Марсель Реймс 2:1 Страсбург Брест 0:3 Страсбург
Страсбург 2:3 Лион Арау 0:2 Страсбург Страсбург 0:3 Лилль Монако 3:2 Страсбург Страсбург 1:0 Дижон Сент-Этьен 2:0 Страсбург Штуттгарт 4:2 Страсбург Страсбург 0:2 Ницца Лорьян 3:1 Страсбург Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:1 Монпелье Ним 0:1 Страсбург Монпелье 3:0 Страсбург Страсбург 0:0 Амьен Лион 1:1 Страсбург
Ренн Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ренн 1:2 Челси Ренн 0:1 Бордо ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн
Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн

Последние игры между собой

Страсбург: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Ренн: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Страсбург 0:2 Ренн Лига 1 Страсбург 0:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:4 Страсбург Лига 1 Ренн 2:1 Страсбург Лига 1
Страсбург 2:1 Ренн Лига 1 Ренн 3:0 Страсбург Лига 1 Страсбург 3:0 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 0 3 28 - 6 24
2. Лилль Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
3. Монпелье Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
4. Монако Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
5. Лион Заявка 11 5 5 1 18 - 10 20
6. Ренн Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
7. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
8. Ланс Заявка 10 5 3 2 16 - 15 18
9. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Анже Заявка 11 5 1 5 15 - 21 16
11. Метц Заявка 11 4 4 3 12 - 9 16
12. Брест Заявка 11 5 0 6 19 - 23 15
13. Бордо Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Нант Заявка 11 3 4 4 13 - 15 13
15. Ним Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс Заявка 11 2 3 6 16 - 19 9
18. Лорьян Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
19. Страсбург Заявка 12 2 1 9 14 - 24 7
20. Дижон Заявка 11 0 4 7 5 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Монако Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
3. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 14 - 2 12
4. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
5. Монпелье Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Лион Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
7. Ланс Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
8. Метц Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
9. Ренн Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
12. Ницца Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
13. Анже Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
14. Сент-Этьен Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
15. Марсель Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
16. Лорьян Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Ним Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Реймс Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
20. Дижон Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 14 - 4 12
3. Ницца Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4. Анже Заявка 5 3 0 2 10 - 12 9
5. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
6. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
7. Лилль Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Монпелье Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9. Ним Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
10. Ланс Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11. Монако Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Бордо Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
13. Реймс Заявка 6 1 3 2 13 - 11 6
14. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
15. Нант Заявка 6 1 2 3 5 - 7 5
16. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
18. Брест Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19. Страсбург Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Страсбург 20.1% (30)
X 33.6% (50)
Ренн 46.3% (69)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 16.00 1.25 5.20
Бонус: 5 000 ₽ 9.50 1.72 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.22 2.38
  14.42 1.55 3.08

Самый высокий коэффициент на матч «Страсбург» – «Ренн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Страсбург» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ренн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Страсбург» – «Ренн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.10 5.30 1.15 4.20 1.22 1.95 1.85 2.11 1.78 1.44 2.75 1.13 5.80 1.12 6.10 1.14 8.80 1.10 9.50 1.02 11.00 1.01 12.00 0.00 18.50
9.20 1.06 7.90 1.09 3.36 1.33 2.57 1.52 1.86 2.05 1.46 2.76 1.33 3.38 1.14 5.95 1.11 6.80 1.03 13.00
6.28 1.14 4.97 1.19 2.44 1.59 1.90 1.98 1.55 2.54 1.62 2.39 1.37 3.20 1.44 2.91 1.28 3.86 1.10 8.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.08 1.72 1.37 3.05 1.19 4.60 1.03 12.00
2.79 1.44 1.85 1.95 1.42 2.88 1.12 6.15 1.09 7.50
1.82 2.07 1.51 2.66 1.21 4.71 1.15 5.83 1.23 4.32 1.12 6.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.70 1.27 2.52 1.52 1.70 2.27 1.30 3.55
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.20 1.28 3.68 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.27
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
3.20 1.35
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Прогнозы на матч Страсбург 1:1 Ренн

Исход игры
Страсбург
20.1% (30)
Ничья
33.6% (50)
Ренн
46.3% (69)
Тотал 2.5
Больше
42.86% (63)
Меньше
57.14% (84)
Обе команды забьют
Да
70.07% (103)
Нет
29.93% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.5% (41)
1:2 Ренн
26.2% (39)
0:1 Ренн
14.1% (21)
2:1 Страсбург
9.4% (14)
1:0 Страсбург
7.4% (11)
0:2 Ренн
4.7% (7)
2:2 Ничья
4% (6)
2:0 Страсбург
1.3% (2)
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1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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