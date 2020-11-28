1:0
2' ГолТовен Флорьян
2:0
35' ГолПайе Димитри
47' Желтая карточкаПайе Димитри
54' Желтая карточкаРонжье Валентин
57' Желтая карточкаКастеллетто Жан-Шарль
3:0
60' ПенальтиБенедетто Дарио
71' Желтая карточкаАльваро Гонсалес II
3:1
73' ГолБлас Людовик
83' Желтая карточкаБлас Людовик
90' Желтая карточкаСтротман Кевин
18
Амави
Жордан
10
Пайе
Димитри
26
Луза
Имран
10
Блас
Людовик
32
Бамба
Кадер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Амави ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Защитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Луза ИмранПолузащитник
-
10 Блас ЛюдовикПолузащитник
-
32 Бамба КадерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Петрич ДенисВратарь
- Защитник
-
12 Аппиа ДеннисЗащитник
-
11 Коко МаркусПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саймон МозесПолузащитник
-
28 Эмон РеноНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гуркюфф Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
Ход матча
2'
1:0
35'
2:0
47'
54'
60'
3:0
73'
3:1
83'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 3
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|4
|0.4
|2.
|Сансон Морган
|2
|0.2
|3.
|Пайе Димитри
|2
|0.2
|4.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.2
|5.
|Бенедетто Дарио
|1 (1)
|0.1
|6.
|Жермен Валер
|1
|0.1
|7.
|Амави Жордан
|1
|0.1
|8.
|Балерди Леонардо
|1
|0.1
|9.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|10.
|Ронжье Валентин
|0
|0
|11.
|Радоньич Неманья
|0
|0
|12.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блас Людовик
|4
|0.33
|2.
|Коло-Муани Рандаль
|2
|0.17
|3.
|Бамба Кадер
|2
|0.17
|4.
|Луза Имран
|2 (2)
|0.17
|5.
|Саймон Мозес
|1
|0.08
|6.
|Туре Абдулайе
|1 (1)
|0.08
|7.
|Эмон Рено
|1
|0.08
|8.
|Жиротто Андрей
|1
|0.08
|9.
|Аппиа Деннис
|0
|0
|10.
|Коршья Себастьен
|0
|0
|11.
|Коко Маркус
|0
|0
|12.
|Чиривелла Педро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|4
|0
|2.
|Пайе Димитри
|2
|1
|3.
|Бенедетто Дарио
|2
|1
|4.
|Амави Жордан
|2
|1
|5.
|Сакаи Хироки
|3
|0
|6.
|Стротман Кевин
|2
|0
|7.
|Сансон Морган
|2
|0
|8.
|Ронжье Валентин
|2
|0
|9.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0
|10.
|Камара Бубакар
|2
|0
|11.
|Нагатомо Юто
|1
|0
|12.
|Манданда Стив
|1
|0
|13.
|Товен Флорьян
|1
|0
|14.
|Гуйе Пап
|1
|0
|15.
|Лопес Максим
|1
|0
|16.
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|17.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|18.
|Балерди Леонардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабио да Сильва
|3
|1
|2.
|Жиротто Андрей
|2
|1
|3.
|Паллуа Николя
|3
|0
|4.
|Луза Имран
|1
|1
|5.
|Абейд Мехди
|2
|0
|6.
|Блас Людовик
|2
|0
|7.
|Аппиа Деннис
|1
|0
|8.
|Кастеллетто Жан-Шарль
|1
|0
|9.
|Туре Абдулайе
|1
|0
|10.
|Коко Маркус
|1
|0
|11.
|Чиривелла Педро
|1
|0
|12.
|Лафон Альбан
|1
|0
|13.
|Траоре Шарль
|1
|0
|14.
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|15.
|Ндилю Бридж
|1
|0
|16.
|Бамба Кадер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|Нант
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|0
|21.43% (3)
|35.71% (5)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +9 =3 -8Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити
Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель
Нант Последние 20 матчей: +6 =7 -7Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ
Последние игры между собой
Марсель: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Нант: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Нант 1:2 Марсель Товарищеские матчи Марсель 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Марсель Лига 1 Нант 3:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Нант Лига 1 Марсель 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Марсель Лига 1 Нант 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Нант Лига 1 Марсель 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:2 Нант Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|28 - 6
|24
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|3.
|Марсель
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|4.
|Монпелье
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|5.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Лион
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 10
|20
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|19
|8.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 15
|18
|9.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|10.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 21
|16
|11.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 9
|16
|12.
|Брест
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|19 - 23
|15
|13.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|14.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|15.
|Ним
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|17.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 19
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|14 - 24
|7
|20.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|5 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|Монако
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 2
|12
|4.
|Монпелье
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|5.
|Брест
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Лион
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|7.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|8.
|Метц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|11.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|13.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Анже
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|16.
|Лорьян
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Ним
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|20.
|Дижон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 4
|12
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 12
|9
|5.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|6.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|Ним
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|10.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|11.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Бордо
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|13.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 11
|6
|14.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 14
|3
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Марсель 3:1 Нант
Исход игры
Марсель
85.6% (131)
Ничья
13.1% (20)
Нант
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.38% (64)
Меньше
57.62% (87)
Обе команды забьют
Да
52.32% (79)
Нет
47.68% (72)
Популярный счёт
2:1 Марсель
36.6% (56)
1:0 Марсель
31.4% (48)
2:0 Марсель
14.4% (22)
1:1 Ничья
9.8% (15)
3:1 Марсель
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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