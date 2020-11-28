  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Марсель
3:1
Конец матча

Стадион:
Нант
0'
1:0
2' Гол
Товен Флорьян
2:0
35' Гол
Пайе Димитри
47' Желтая карточка
Пайе Димитри
54' Желтая карточка
Ронжье Валентин
57' Желтая карточка
Кастеллетто Жан-Шарль
3:0
60' Пенальти
Бенедетто Дарио
71' Желтая карточка
Альваро Гонсалес II
3:1
73' Гол
Блас Людовик
83' Желтая карточка
Блас Людовик
90' Желтая карточка
Стротман Кевин
90'+6
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
18
Амави
Жордан
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
17
Кюизанс
Микаэль
26
Товен
Флорьян
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
1
Лафон
Альбан
24
Коршья
Себастьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
2
Фабио
да
Сильва
19
Туре
Абдулайе
5
Чиривелла
Педро
26
Луза
Имран
10
Блас
Людовик
32
Бамба
Кадер
23
Коло-Муани
Рандаль
Марсель
4-3-3
Нант
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 4 0.4
2. Сансон Морган 2 0.2
3. Пайе Димитри 2 0.2
4. Чалета-Цар Дуе 2 0.2
5. Бенедетто Дарио 1 (1) 0.1
6. Жермен Валер 1 0.1
7. Амави Жордан 1 0.1
8. Балерди Леонардо 1 0.1
9. Сакаи Хироки 0 0
10. Ронжье Валентин 0 0
11. Радоньич Неманья 0 0
12. Кюизанс Микаэль 0 0
Нант
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блас Людовик 4 0.33
2. Коло-Муани Рандаль 2 0.17
3. Бамба Кадер 2 0.17
4. Луза Имран 2 (2) 0.17
5. Саймон Мозес 1 0.08
6. Туре Абдулайе 1 (1) 0.08
7. Эмон Рено 1 0.08
8. Жиротто Андрей 1 0.08
9. Аппиа Деннис 0 0
10. Коршья Себастьен 0 0
11. Коко Маркус 0 0
12. Чиривелла Педро 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 4 0
2. Пайе Димитри 2 1
3. Бенедетто Дарио 2 1
4. Амави Жордан 2 1
5. Сакаи Хироки 3 0
6. Стротман Кевин 2 0
7. Сансон Морган 2 0
8. Ронжье Валентин 2 0
9. Чалета-Цар Дуе 2 0
10. Камара Бубакар 2 0
11. Нагатомо Юто 1 0
12. Манданда Стив 1 0
13. Товен Флорьян 1 0
14. Гуйе Пап 1 0
15. Лопес Максим 1 0
16. Хауи Саиф-Эдин 1 0
17. Радоньич Неманья 1 0
18. Балерди Леонардо 1 0
Нант
# Игрок      
1. Фабио да Сильва 3 1
2. Жиротто Андрей 2 1
3. Паллуа Николя 3 0
4. Луза Имран 1 1
5. Абейд Мехди 2 0
6. Блас Людовик 2 0
7. Аппиа Деннис 1 0
8. Кастеллетто Жан-Шарль 1 0
9. Туре Абдулайе 1 0
10. Коко Маркус 1 0
11. Чиривелла Педро 1 0
12. Лафон Альбан 1 0
13. Траоре Шарль 1 0
14. Коло-Муани Рандаль 1 0
15. Ндилю Бридж 1 0
16. Бамба Кадер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2) 21.43% (3) 7.14% (1) 21.43% (3)
 Нант 7.14% (1) 28.57% (4) 7.14% (1) 0 21.43% (3) 35.71% (5)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити
Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель ДАК 2:1 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Хаймштеттен 1:6 Марсель Саальфельден 1:5 Марсель
Нант Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Ланс 1:1 Нант Нант 1:1 Метц Лорьян 0:2 Нант Нант 0:3 ПСЖ
Нант 3:1 Брест Нант 1:2 Анже Ницца 2:1 Нант Лилль 2:0 Нант Нант 2:2 Сент-Этьен Монако 2:1 Нант Нант 2:1 Ним Бордо 0:0 Нант Нант 3:1 Гавр Андерлехт 0:0 Нант Стад де Ньон 0:6 Нант Анже 2:0 Нант Нант 0:1 Лилль Марсель 1:3 Нант Нант 0:0 Метц Дижон 3:3 Нант

Последние игры между собой

Марсель: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Нант: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Марсель 1:3 Нант Лига 1 Нант 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Нант Лига 1 Нант 3:2 Марсель Лига 1
Нант 1:2 Марсель Товарищеские матчи Марсель 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Марсель Лига 1 Нант 3:2 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Нант Лига 1 Марсель 1:1 Нант Лига 1 Нант 0:1 Марсель Лига 1 Нант 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:1 Нант Лига 1 Марсель 2:0 Нант Лига 1 Нант 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:2 Нант Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 0 3 28 - 6 24
2. Лилль Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
3. Марсель Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
4. Монпелье Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
5. Монако Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Лион Заявка 11 5 5 1 18 - 10 20
7. Ренн Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
8. Ланс Заявка 10 5 3 2 16 - 15 18
9. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Анже Заявка 11 5 1 5 15 - 21 16
11. Метц Заявка 11 4 4 3 12 - 9 16
12. Брест Заявка 11 5 0 6 19 - 23 15
13. Бордо Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Нант Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15. Ним Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс Заявка 11 2 3 6 16 - 19 9
18. Лорьян Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
19. Страсбург Заявка 12 2 1 9 14 - 24 7
20. Дижон Заявка 11 0 4 7 5 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Монако Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
3. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 14 - 2 12
4. Монпелье Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
5. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Лион Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
7. Ланс Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
8. Метц Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
9. Ренн Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Ницца Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14. Анже Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
15. Сент-Этьен Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
16. Лорьян Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Ним Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Реймс Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
20. Дижон Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 14 - 4 12
3. Ницца Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4. Анже Заявка 5 3 0 2 10 - 12 9
5. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
6. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
7. Лилль Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Монпелье Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9. Ним Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
10. Ланс Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11. Монако Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Бордо Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
13. Реймс Заявка 6 1 3 2 13 - 11 6
14. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
15. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
16. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
18. Брест Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19. Страсбург Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Марсель 85.6% (131)
X 13.1% (20)
Нант 1.3% (2)
Все прогнозы
1.72 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.05 13.00 44.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.95 3.54 4.10
  1.32 5.07 11.47

Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Нант» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нант» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Нант», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
8.70 1.06 6.70 1.12 6.50 1.11 2.23 1.70 1.87 2.00 3.90 1.25 1.32 3.40 1.65 2.22 1.06 7.20 1.70 2.15 1.01 15.50 1.09 7.20 0.00 21.00
8.30 1.07 7.00 1.10 2.76 1.46 2.20 1.69 1.69 2.30 1.31 3.52 1.21 4.55 1.08 8.00 1.07 9.00 1.01 18.25
7.12 1.11 2.70 1.51 2.32 1.67 3.08 1.40 4.90 1.19 3.42 1.34 2.75 1.48 2.01 1.87 2.40 1.61 1.98 1.91 1.53 2.61 1.35 3.33 1.51 2.64 1.30 3.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
1.69 2.17 1.92 1.87 1.07 7.30 1.16 5.10 1.01 15.00
2.56 1.51 1.78 2.04 1.36 3.12 1.09 7.60 1.06 9.00
2.69 1.50 2.21 1.71 1.71 2.22 1.45 2.85 1.85 2.04 1.53 2.61 1.21 4.62 1.24 4.32 1.12 6.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.26 1.61 1.53 2.40 1.19 4.40
3.20 1.35 2.20 1.67 1.52 2.53 1.19 4.70 1.13 5.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 1.80
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
3.75 1.23
Где смотреть матч Марсель 3:1 Нант онлайн

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Прогнозы на матч Марсель 3:1 Нант

Исход игры
Марсель
85.6% (131)
Ничья
13.1% (20)
Нант
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.38% (64)
Меньше
57.62% (87)
Обе команды забьют
Да
52.32% (79)
Нет
47.68% (72)
Популярный счёт
2:1 Марсель
36.6% (56)
1:0 Марсель
31.4% (48)
2:0 Марсель
14.4% (22)
1:1 Ничья
9.8% (15)
3:1 Марсель
2% (3)
2:2 Ничья
2% (3)
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