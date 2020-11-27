ПСЖ
Позже
Стадион: Парк де Пренс
Бордо
31
Дагба
Колин
18
Кин
Мойзе
10
Неймар
25
Кватенг
Энок
20
Сабали
Юссуф
26
Башич
Тома
17
Зеркан
Мехди
10
Калу
Сэмьюэл
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Дагба КолинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
-
10 НеймарНападающий
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|9 (3)
|0.82
|2.
|Ди Мария Анхель
|3
|0.27
|3.
|Кин Мойзе
|3
|0.27
|4.
|Сарабия Пабло
|2
|0.18
|5.
|Неймар
|2
|0.18
|6.
|Дракслер Юлиан
|2
|0.18
|7.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.18
|8.
|Икарди Мауро
|2
|0.18
|9.
|Эррера Андер
|1
|0.09
|10.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.09
|11.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.09
|12.
|Баккер Митчел
|0
|0
|13.
|Дагба Колин
|0
|0
|14.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0.18
|2.
|Башич Тома
|2
|0.18
|3.
|Удин Реми
|2
|0.18
|4.
|Майя Джош
|2
|0.18
|5.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.09
|6.
|Бен Арфа Хатем
|1
|0.09
|7.
|Косельни Лоран
|0
|0
|8.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|9.
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
|10.
|Адли Ясин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диалло Абду
|1
|2
|2.
|Неймар
|1
|1
|3.
|Кюрзава Левен
|1
|1
|4.
|Паредес Леандро
|1
|1
|5.
|Дракслер Юлиан
|2
|0
|6.
|Бернат Хуан
|2
|0
|7.
|Кимпембе Преснел
|2
|0
|8.
|Дагба Колин
|2
|0
|9.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|10.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|11.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|12.
|Верратти Марко
|1
|0
|13.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|14.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|15.
|Эррера Андер
|1
|0
|16.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|17.
|Данилу Перейра
|1
|0
|18.
|Баккер Митчел
|1
|0
|19.
|Руис-Атиль Кайс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|4
|0
|2.
|Кастро Пабло
|3
|0
|3.
|Байсс Пол
|1
|1
|4.
|Бриан Джимми
|2
|0
|5.
|Бенито Лорис
|2
|0
|6.
|Сабали Юссуф
|2
|0
|7.
|Кватенг Энок
|2
|0
|8.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0
|9.
|Майя Джош
|2
|0
|10.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|11.
|Де Превиль Николя
|1
|0
|12.
|Башич Тома
|1
|0
|13.
|Удин Реми
|1
|0
|14.
|Адли Ясин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПСЖ
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|10.71% (3)
|17.86% (5)
|28.57% (8)
|Бордо
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|0
|0
|50% (5)
Предыдущие игры
ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =0 -6ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ
Бордо Последние 20 матчей: +6 =8 -6Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним
Последние игры между собой
ПСЖ: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Бордо: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Бордо 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 6:2 Бордо Лига 1 Бордо 0:3 ПСЖ Лига 1 Бордо 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 2:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Бордо Кубок ПСЖ 3:0 Бордо Лига 1 ПСЖ 2:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:3 ПСЖ Кубок лиги Бордо 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Бордо Суперкубок Франции Бордо 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Бордо Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|28 - 6
|24
|2.
|Лилль
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|21 - 7
|22
|3.
|Марсель
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|15 - 9
|21
|4.
|Монпелье
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|5.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Лион
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|18 - 10
|20
|7.
|Ренн
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|19
|8.
|Ланс
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|16 - 15
|18
|9.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|10.
|Анже
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|15 - 21
|16
|11.
|Метц
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 9
|16
|12.
|Брест
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|19 - 23
|15
|13.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|14.
|Нант
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|15.
|Ним
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|17.
|Реймс
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 19
|9
|18.
|Лорьян
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|12 - 21
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|14 - 24
|7
|20.
|Дижон
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|5 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|2.
|Монако
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 2
|12
|4.
|Монпелье
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|5.
|Брест
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Лион
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|7.
|Ланс
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|8.
|Метц
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|11.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|Нант
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|13.
|Ницца
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|14.
|Анже
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|16.
|Лорьян
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|17.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|18.
|Ним
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 15
|4
|19.
|Реймс
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|20.
|Дижон
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 3
|13
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|14 - 4
|12
|3.
|Ницца
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|4.
|Анже
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|10 - 12
|9
|5.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|6.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|7.
|Лилль
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|8.
|Монпелье
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|9.
|Ним
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|10.
|Ланс
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|11.
|Монако
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|12.
|Бордо
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|13.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|13 - 11
|6
|14.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|15.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|16.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|17.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
|18.
|Брест
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|19.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 14
|3
|20.
|Дижон
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 13
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ПСЖ - Бордо
Исход игры
ПСЖ
97.4% (148)
Ничья
2.6% (4)
Бордо
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54% (81)
Меньше
46% (69)
Обе команды забьют
Да
38% (57)
Нет
62% (93)
Популярный счёт
2:0 ПСЖ
41.4% (63)
3:1 ПСЖ
16.4% (25)
3:0 ПСЖ
16.4% (25)
2:1 ПСЖ
13.8% (21)
4:1 ПСЖ
2.6% (4)
1:0 ПСЖ
2% (3)
1:1 Ничья
2% (3)
4:0 ПСЖ
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!