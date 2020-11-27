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ПСЖ
 
Позже

Стадион:
Бордо
1
Навас
Кейлор
31
Дагба
Колин
5
Маркиньос
Маркос
3
Кимпембе
Преснел
20
Кюрзава
Левен
6
Верратти
Марко
15
Данилу
Перейра
12
Рафинья
Алькантара
19
Сарабия
Пабло
18
Кин
Мойзе
10
Неймар
1
Костил
Бенуа
25
Кватенг
Энок
6
Косельни
Лоран
3
Кастро
Пабло
20
Сабали
Юссуф
26
Башич
Тома
5
Отавио
II
17
Зеркан
Мехди
8
Бен
Арфа
Хатем
10
Калу
Сэмьюэл
9
Майя
Джош
ПСЖ
4-3-3
Бордо
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 9 (3) 0.82
2. Ди Мария Анхель 3 0.27
3. Кин Мойзе 3 0.27
4. Сарабия Пабло 2 0.18
5. Неймар 2 0.18
6. Дракслер Юлиан 2 0.18
7. Флоренци Алессандро 2 0.18
8. Икарди Мауро 2 0.18
9. Эррера Андер 1 0.09
10. Гуэйе Идрисса 1 0.09
11. Маркиньос Маркос 1 0.09
12. Баккер Митчел 0 0
13. Дагба Колин 0 0
14. Рафинья Алькантара 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калу Сэмьюэл 2 0.18
2. Башич Тома 2 0.18
3. Удин Реми 2 0.18
4. Майя Джош 2 0.18
5. Бриан Джимми 1 (1) 0.09
6. Бен Арфа Хатем 1 0.09
7. Косельни Лоран 0 0
8. Де Превиль Николя 0 0
9. Хван Ый-Чжо 0 0
10. Адли Ясин 0 0

Карточки

ПСЖ
# Игрок      
1. Диалло Абду 1 2
2. Неймар 1 1
3. Кюрзава Левен 1 1
4. Паредес Леандро 1 1
5. Дракслер Юлиан 2 0
6. Бернат Хуан 2 0
7. Кимпембе Преснел 2 0
8. Дагба Колин 2 0
9. Сарабия Пабло 1 0
10. Ди Мария Анхель 1 0
11. Гуэйе Идрисса 1 0
12. Верратти Марко 1 0
13. Рафинья Алькантара 1 0
14. Флоренци Алессандро 1 0
15. Эррера Андер 1 0
16. Маркиньос Маркос 1 0
17. Данилу Перейра 1 0
18. Баккер Митчел 1 0
19. Руис-Атиль Кайс 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 4 0
2. Кастро Пабло 3 0
3. Байсс Пол 1 1
4. Бриан Джимми 2 0
5. Бенито Лорис 2 0
6. Сабали Юссуф 2 0
7. Кватенг Энок 2 0
8. Калу Сэмьюэл 2 0
9. Майя Джош 2 0
10. Зеркан Мехди 0 1
11. Де Превиль Николя 1 0
12. Башич Тома 1 0
13. Удин Реми 1 0
14. Адли Ясин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПСЖ 14.29% (4) 10.71% (3) 17.86% (5) 10.71% (3) 17.86% (5) 28.57% (8)
 Бордо 10% (1) 30% (3) 10% (1) 0 0 50% (5)

Предыдущие игры

ПСЖ Последние 20 матчей: +14 =0 -6
ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Монако 3:2 ПСЖ ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ
Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион
Бордо Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Ренн 0:1 Бордо Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним
Марсель 3:1 Бордо Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо Сент-Этьен 1:1 Бордо Бордо 1:1 Ницца ПСЖ 4:3 Бордо Бордо 2:2 Дижон Метц 1:2 Бордо

Последние игры между собой

ПСЖ: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Бордо: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
ПСЖ 4:3 Бордо Лига 1 Бордо 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 2:2 ПСЖ Лига 1
Бордо 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 6:2 Бордо Лига 1 Бордо 0:3 ПСЖ Лига 1 Бордо 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 2:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Бордо Лига 1 Бордо 3:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Бордо Кубок ПСЖ 3:0 Бордо Лига 1 ПСЖ 2:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:3 ПСЖ Кубок лиги Бордо 0:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:1 Бордо Суперкубок Франции Бордо 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:0 Бордо Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 0 3 28 - 6 24
2. Лилль Заявка 11 6 4 1 21 - 7 22
3. Марсель Заявка 10 6 3 1 15 - 9 21
4. Монпелье Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
5. Монако Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Лион Заявка 11 5 5 1 18 - 10 20
7. Ренн Заявка 12 5 4 3 19 - 16 19
8. Ланс Заявка 10 5 3 2 16 - 15 18
9. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
10. Анже Заявка 11 5 1 5 15 - 21 16
11. Метц Заявка 11 4 4 3 12 - 9 16
12. Брест Заявка 11 5 0 6 19 - 23 15
13. Бордо Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
14. Нант Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
15. Ним Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
16. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
17. Реймс Заявка 11 2 3 6 16 - 19 9
18. Лорьян Заявка 11 2 2 7 12 - 21 8
19. Страсбург Заявка 12 2 1 9 14 - 24 7
20. Дижон Заявка 11 0 4 7 5 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
2. Монако Заявка 6 4 2 0 15 - 8 14
3. ПСЖ Заявка 5 4 0 1 14 - 2 12
4. Монпелье Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
5. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Лион Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
7. Ланс Заявка 5 3 2 0 10 - 6 11
8. Метц Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
9. Ренн Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10. Бордо Заявка 6 2 3 1 5 - 2 9
11. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
12. Нант Заявка 5 2 2 1 8 - 8 8
13. Ницца Заявка 5 2 1 2 6 - 8 7
14. Анже Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
15. Сент-Этьен Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
16. Лорьян Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
17. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
18. Ним Заявка 6 1 1 4 8 - 15 4
19. Реймс Заявка 5 1 0 4 3 - 8 3
20. Дижон Заявка 6 0 3 3 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
2. ПСЖ Заявка 6 4 0 2 14 - 4 12
3. Ницца Заявка 5 3 1 1 9 - 4 10
4. Анже Заявка 5 3 0 2 10 - 12 9
5. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
6. Лион Заявка 6 2 3 1 7 - 6 9
7. Лилль Заявка 5 2 2 1 8 - 5 8
8. Монпелье Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
9. Ним Заявка 5 2 1 2 3 - 4 7
10. Ланс Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
11. Монако Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
12. Бордо Заявка 5 2 0 3 5 - 9 6
13. Реймс Заявка 6 1 3 2 13 - 11 6
14. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
15. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
16. Сент-Этьен Заявка 6 1 1 4 6 - 12 4
17. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 13 4
18. Брест Заявка 5 1 0 4 6 - 12 3
19. Страсбург Заявка 6 1 0 5 10 - 14 3
20. Дижон Заявка 5 0 1 4 2 - 13 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Бордо от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2020, осталось 35 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 152
    ПСЖ 97.4% (148)
    X 2.6% (4)
    Бордо 0% (0)
    Все прогнозы
    1.79 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Бордо
    1.24
    8.10
    15.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.20 7.00 13.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.23 6.90 13.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.24 8.10 15.00
      1.22 7.36 12.99

    Самый высокий коэффициент на матч «ПСЖ» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПСЖ» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПСЖ» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    14.50 0.00 6.10 1.11 5.40 1.13 3.05 1.38 2.44 1.60 2.07 1.81 1.85 2.02 1.76 2.14 1.49 2.55 1.37 3.10 1.19 4.80 1.14 5.20 1.04 9.70 1.03 9.20 1.01 15.00
    6.25 1.08 5.50 1.12 2.94 1.38 2.40 1.57 1.93 2.06 1.49 2.62 1.34 3.14 1.15 4.85 1.11 5.35 1.03 8.90
    7.18 1.12 3.16 1.38 2.78 1.48 2.48 1.58 2.08 1.81 1.85 2.04 1.66 2.31 1.48 2.78 1.34 3.42 1.13 6.54
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.37 1.82 2.02 1.37 3.10 1.29 3.40
    4.70 1.19 3.30 1.33 1.84 1.96 1.36 3.15 1.22 4.30
    3.20 1.39 2.20 1.72 1.83 2.07 1.58 2.48 1.35 3.41
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.28 1.64 1.70 2.08 1.41 2.95
    5.90 1.13 4.60 1.19 2.28 1.63 1.67 2.20 1.41 2.91 1.15 5.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.90 1.84
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.30 1.32
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    Прогнозы на матч ПСЖ - Бордо

    Исход игры
    ПСЖ
    97.4% (148)
    Ничья
    2.6% (4)
    Бордо
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54% (81)
    Меньше
    46% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    38% (57)
    Нет
    62% (93)
    Популярный счёт
    2:0 ПСЖ
    41.4% (63)
    3:1 ПСЖ
    16.4% (25)
    3:0 ПСЖ
    16.4% (25)
    2:1 ПСЖ
    13.8% (21)
    4:1 ПСЖ
    2.6% (4)
    1:0 ПСЖ
    2% (3)
    1:1 Ничья
    2% (3)
    4:0 ПСЖ
    1.3% (2)
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