Аргентинос Хуниорс
0:0
Первый тайм: 29'
Альдосиви
26' Желтая карточкаJonathan Schunke
24
Elias
Gomez
20
Вера
Фаусто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
- Полузащитник
-
20 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Juan Pucheta
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Nahuel YeriЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Pablo BeckerПолузащитник
- Нападающий
-
30 Перес ФранкоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Хойос Анхель
Ход матча
26'
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Franco Ibarra
|1
|1
|2.
|Ауче Габриэль
|1
|0
|3.
|Franco Moyano
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Mario Lopez
|1
|0
|2.
|Francisco Grahl
|1
|0
|3.
|Joaquin Indacoechea
|1
|0
Предыдущие игры
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =9 -3Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Кануелас Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Спорт Уанкайо 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Спорт Уанкайо Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди
Альдосиви Последние 20 матчей: +5 =3 -12Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо
Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви
Последние игры между собой
Аргентинос Хуниорс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Альдосиви: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|2.
|Альдосиви
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|3.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Эстудиантес Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Победитель
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|5.40
|1.13
|—
|—
|5.00
|1.15
|—
|—
|2.05
|1.72
|2.08
|1.68
|1.78
|1.97
|—
|—
|1.32
|3.20
|—
|—
|1.20
|4.30
|1.08
|7.00
|1.04
|9.90
|1.03
|10.00
|0.00
|17.50
|
|7.30
|1.10
|—
|—
|5.65
|1.17
|—
|—
|2.61
|1.55
|—
|—
|1.91
|1.91
|—
|—
|1.52
|2.57
|—
|—
|1.23
|4.30
|1.17
|5.15
|1.05
|10.25
|1.04
|11.25
|—
|—
|
|6.97
|1.11
|3.94
|1.24
|3.21
|1.34
|2.21
|1.67
|1.83
|2.00
|1.59
|2.36
|1.35
|3.13
|1.28
|3.62
|1.48
|2.64
|1.33
|3.27
|—
|—
|1.15
|5.65
|—
|—
|—
|—
|—
|—