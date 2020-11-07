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Аргентинос Хуниорс
0:1
Конец матча
Альдосиви
0'
26' Желтая карточка
Jonathan Schunke
39' Желтая карточка
Joaquin Indacoechea
63' Желтая карточка
Mario Lopez
72' Желтая карточка
Gabriel Avalos
0:1
77' Гол
Андрада Федерико
90'+5
12
Lucas
Abraham
Chavez
26
Matias
Romero1
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
17
Franco
Moyano
20
Вера
Фаусто
7
Damian
Batallini
8
Ivan
Colman
27
Ауче
Габриэль
25
Mateo
Agustin
Coronel
1
Поцрнич
Лучано
3
Mario
Lopez
2
Mauro
Joel
Carli
6
Jonathan
Schunke
10
Francisco
Grahl
33
Leandro
Maciel
36
Joaquin
Indacoechea
21
Emanuel
Iniguez
23
Lucas
Villalba
7
Андрада
Федерико
9
Rodrigo
Contreras
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1
Альдосиви
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Альдосиви
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андрада Федерико 1 0.5
2. Rodrigo Contreras 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
# Игрок      
1. Franco Ibarra 1 1
2. Ауче Габриэль 1 0
3. Gabriel Avalos 1 0
4. Franco Moyano 1 0
Альдосиви
# Игрок      
1. Mario Lopez 2 0
2. Joaquin Indacoechea 2 0
3. Jonathan Schunke 1 0
4. Francisco Grahl 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 0
 Альдосиви 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Кануелас Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль
Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Спорт Уанкайо 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Спорт Уанкайо Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 2:1 Арсенал Саранди
Альдосиви Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо
Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви Альдосиви 1:2 Унион Санта-Фе Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви

Последние игры между собой

Аргентинос Хуниорс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
Альдосиви: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви Суперлига Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс Примера Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Примера
Альдосиви 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера Б Аргентинос Хуниорс 1:0 Альдосиви Примера Б
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Joaquin Indacoechea получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Джонатан Щунке получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.95 1.72 6.90
Бонус: 5 000 ₽ 32.00 5.00 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 1.61 3.58 6.70
  1.83 2.92 5.90

Самый высокий коэффициент на матч «Аргентинос Хуниорс» – «Альдосиви» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аргентинос Хуниорс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Альдосиви» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аргентинос Хуниорс» – «Альдосиви», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.05 1.72 5.00 1.15 1.31 3.25 2.08 1.68 1.78 1.97 1.02 11.00 1.20 4.30 1.08 7.00 1.04 9.90 1.03 10.00 0.00 17.50
7.30 1.10 5.65 1.17 2.61 1.55 1.91 1.91 1.52 2.57 1.23 4.30 1.17 5.15 1.05 10.25 1.04 11.25
6.97 1.11 3.94 1.24 3.21 1.34 2.21 1.67 1.83 2.00 1.59 2.36 1.35 3.13 1.28 3.62 1.48 2.64 1.33 3.27 1.15 5.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.11 5.80 1.44 2.65 1.10 6.25 1.03 9.70 1.03 10.00
2.43 1.56 1.58 2.38 1.28 3.64 1.06 8.90 1.05 10.25
1.53 2.51 1.30 3.46 1.50 2.56 1.33 3.27 1.24 3.97
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.00 1.75 1.44 2.65 1.14 5.20
3.00 1.39 1.99 1.82 1.44 2.77 1.13 5.70 1.10 7.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
7.30 1.07
Букмекер Да Нет
5.10 1.14
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