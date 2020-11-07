Банфилд
0:0
Перерыв
Годой Крус
8' Желтая карточкаКуэро Маурисио
40' Желтая карточкаAlexis Maldonado
26
Перес
Дамиан
28
Renzo
Tesuri
11
Jalil
Elias
30
Juan
Andrada
17
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Alexis SosaЗащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Перес ДамианЗащитник
-
28 Renzo TesuriПолузащитник
-
11 Jalil EliasПолузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
-
17 Martin OjedaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
Ход матча
40'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Agustin Fontana
|1
|0.5
|2.
|Giuliano Galoppo
|1
|0.5
|3.
|Куэро Маурисио
|0
|0
|4.
|Martin Payero
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Hugo Ezequiel Silva
|1
|0.5
|2.
|Martin Ojeda
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лолло Лусиано
|1
|0
|2.
|Куэро Маурисио
|1
|0
|3.
|Agustin Fontana
|1
|0
|4.
|Alexis Maldonado
|1
|0
|5.
|Giuliano Galoppo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вильдер Картагена
|1
|0
|2.
|Gianluca Ferrari
|1
|0
|3.
|Marcelo Herrera1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Банфилд
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Банфилд Последние 20 матчей: +6 =8 -6Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд
Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Годой Крус 0:2 Банфилд Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =0 -15Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус
Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Уракан Ланус 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Банфилд Годой Крус 0:1 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Банфилд: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
Годой Крус: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
Годой Крус 3:1 Банфилд Примера Банфилд 0:1 Годой Крус Кубок Банфилд 2:3 Годой Крус Примера Годой Крус 1:2 Банфилд Примера Годой Крус 3:0 Банфилд Примера Банфилд 1:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 1:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:1 Банфилд Примера А Годой Крус 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 3:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Банфилд Примера А Банфилд 1:2 Годой Крус Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Росарио Сентраль
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Годой Крус
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Ривер Плейт
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Банфилд» – «Годой Крус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Банфилд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Годой Крус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Банфилд» – «Годой Крус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|4.60
|1.17
|—
|—
|7.20
|1.07
|—
|—
|1.90
|1.85
|—
|—
|2.37
|1.55
|1.95
|1.79
|1.27
|3.55
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.07
|7.50
|1.10
|6.20
|1.03
|10.00
|1.01
|12.50
|
|8.40
|1.03
|—
|—
|7.40
|1.06
|—
|—
|3.14
|1.34
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.80
|2.12
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.27
|3.62
|1.09
|6.30
|1.06
|6.85
|—
|—
|
|—
|—
|3.77
|1.26
|3.09
|1.36
|2.18
|1.69
|1.81
|2.01
|1.58
|2.39
|1.34
|3.21
|1.26
|3.73
|1.35
|3.13
|1.57
|2.42
|—
|—
|1.26
|3.84
|—
|—
|—
|—
|—
|—