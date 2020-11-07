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  3. Аргентина
Банфилд
0:0
Перерыв
Годой Крус
0'
8' Желтая карточка
Куэро Маурисио
40' Желтая карточка
Alexis Maldonado
1
Ivan
Arboleda
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Claudio
Bravo
III
21
Martin
Payero
30
Jorge
Rodriguez
I
18
Giuliano
Galoppo
17
Куэро
Маурисио
9
Agustin
Fontana
7
Бордагарай
Фабиан
23
Nelson
Martin
Ibanez
22
Gianluca
Ferrari
14
Marcelo
Herrera1
3
Leonel
Gonzalez
26
Перес
Дамиан
28
Renzo
Tesuri
11
Jalil
Elias
30
Juan
Andrada
17
Martin
Ojeda
9
Tomas
Badaloni
33
Ezequiel
Bullaude
Банфилд
4-3-3
Годой Крус
4-4-2

Ход матча

8'
Куэро Маурисио
 
40'
Alexis Maldonado
 

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Agustin Fontana 1 0.5
2. Giuliano Galoppo 1 0.5
3. Куэро Маурисио 0 0
4. Martin Payero 0 0
Годой Крус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Hugo Ezequiel Silva 1 0.5
2. Martin Ojeda 0 0

Карточки

Банфилд
# Игрок      
1. Лолло Лусиано 1 0
2. Куэро Маурисио 1 0
3. Agustin Fontana 1 0
4. Alexis Maldonado 1 0
5. Giuliano Galoppo 1 0
Годой Крус
# Игрок      
1. Вильдер Картагена 1 0
2. Gianluca Ferrari 1 0
3. Marcelo Herrera1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Банфилд 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0
 Годой Крус 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Банфилд Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Ривер Плейт 1:3 Банфилд Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд
Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Банфилд 0:1 Сан-Лоренсо Годой Крус 0:2 Банфилд Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =0 -15
Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус
Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Уракан Ланус 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Банфилд Годой Крус 0:1 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Банфилд: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
Годой Крус: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
Годой Крус 0:2 Банфилд Суперлига Банфилд 2:2 Годой Крус Суперлига Банфилд 1:1 Годой Крус Суперлига Годой Крус 2:1 Банфилд Кубок
Годой Крус 3:1 Банфилд Примера Банфилд 0:1 Годой Крус Кубок Банфилд 2:3 Годой Крус Примера Годой Крус 1:2 Банфилд Примера Годой Крус 3:0 Банфилд Примера Банфилд 1:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 1:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:1 Банфилд Примера А Годой Крус 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 3:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Банфилд Примера А Банфилд 1:2 Годой Крус Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Росарио Сентраль 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Годой Крус 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Ривер Плейт 1 0 0 1 1 - 3 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Alexis Maldonado получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Куэро Маурисио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Годой Крус
1.96
3.64
5.36
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.25 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 2.80 5.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.82 3.64 4.45
  1.96 2.78 5.36

Самый высокий коэффициент на матч «Банфилд» – «Годой Крус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Банфилд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Годой Крус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Банфилд» – «Годой Крус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.60 1.17 7.20 1.07 1.90 1.85 2.37 1.55 1.95 1.79 1.27 3.55 1.38 2.90 1.07 7.50 1.10 6.20 1.03 10.00 1.01 12.50
8.40 1.03 7.40 1.06 3.14 1.34 2.43 1.56 1.80 2.12 1.40 2.95 1.27 3.62 1.09 6.30 1.06 6.85
3.77 1.26 3.09 1.36 2.18 1.69 1.81 2.01 1.58 2.39 1.34 3.21 1.26 3.73 1.35 3.13 1.57 2.42 1.26 3.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.05 1.77 1.99 1.02 11.00 1.10 6.40
2.83 1.43 1.85 1.95 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90
2.84 1.44 2.33 1.62 1.81 2.04 1.50 2.61 1.36 3.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.46 1.51 1.61 2.23 1.23 3.90
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.32 1.23 4.20 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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