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  3. Аргентина
Ривер Плейт
1:0
Первый тайм: 30'
Росарио Сентраль
0'
1:0
22' Гол
Де ла Крус Николас
30'
1
Армани
Франко
29
Монтьель
Гонсало
17
Диас
Пауло
22
Пинола
Хавьер
II
20
Каско
Милтон
13
Соса
Сантьяго
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
9
Альварес
Хулиан
27
Пратто
Лукас
7
Суарес
Матиас
1
Josue
Ayala
6
Joaquin
Laso
14
Новаретти
Диего
33
Боттинелли
Хонатан
3
Lautaro
Blanco
20
Fernando
Torrent
5
Rodrigo
Villagra
25
Pedro
Ojeda
10
Emiliano
Vecchio
28
Lucas
Emanuel
Gamba
19
Luciano
Ferreyra
Ривер Плейт
4-3-3
Росарио Сентраль
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борре Рафаэль 1 0.5
2. Де ла Крус Николас 0 0
Росарио Сентраль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lucas Emanuel Gamba 1 0.5
2. Pedro Ojeda 1 0.5
3. Joel Lopez II 0 0
4. Emiliano Vecchio 0 0

Карточки

Ривер Плейт
# Игрок      
1. Перес Энцо 1 0
2. Диас Пауло 1 0
Росарио Сентраль
# Игрок      
1. Боттинелли Хонатан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ривер Плейт 100% (1) 0 0 0 0 0
 Росарио Сентраль 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Ривер Плейт Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт
Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Банфилд Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Фламенго 2:1 Ривер Плейт
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди
Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз

Последние игры между собой

Ривер Плейт: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Росарио Сентраль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Суперлига Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль Примера
Ривер Плейт 4:3 Росарио Сентраль Кубок Росарио Сентраль 3:3 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:2 Росарио Сентраль Кубок Аргентины Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль Кубок Аргентины Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:0 Ривер Плейт Примера Б Ривер Плейт 1:1 Росарио Сентраль Националь Б Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт Примера А Росарио Сентраль 1:2 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Росарио Сентраль 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Ривер Плейт 1:0 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Годой Крус 2 0 0 2 1 - 3 0
Лучшие коэффициенты
Ривер Плейт
Ничья
Росарио Сентраль
1.50
6.78
7.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.40 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.50 3.70 7.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.46 4.40 7.20
  1.16 6.78 18.56

Самый высокий коэффициент на матч «Ривер Плейт» – «Росарио Сентраль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ривер Плейт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Росарио Сентраль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ривер Плейт» – «Росарио Сентраль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.77 1.05 9.20 1.04 2.75 1.42 2.95 1.37 1.60 2.25 1.77 1.98 1.57 2.33 1.20 4.20 1.17 4.70 1.05 8.50 1.04 9.40 1.03 10.00
10.50 1.01 9.50 1.03 3.78 1.25 3.04 1.38 2.07 1.84 1.59 2.36 1.38 2.94 1.16 4.65 1.11 5.25 1.02 9.30
3.85 1.26 3.12 1.36 2.71 1.46 3.48 1.30 2.65 1.48 2.30 1.62 1.96 1.87 1.68 2.20 1.52 2.52 1.37 3.08 1.12 6.39
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.11 1.68 2.04 1.73 1.18 4.50 1.15 5.00 1.02 11.00
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
2.83 1.42 2.33 1.61 1.81 2.02 1.50 2.58 1.83 2.00 1.51 2.55 1.20 4.37 1.14 5.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.90 1.38 1.75 2.00 1.32 3.20
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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