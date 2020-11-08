Ривер Плейт
1:0
Первый тайм: 30'
Росарио Сентраль
1:0
22' ГолДе ла Крус Николас
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
27
Пратто
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Люкс ХерманВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
30 Marcelo Mino
-
-
13 Joan Mazzaco
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
Ход матча
22'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борре Рафаэль
|1
|0.5
|2.
|Де ла Крус Николас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lucas Emanuel Gamba
|1
|0.5
|2.
|Pedro Ojeda
|1
|0.5
|3.
|Joel Lopez II
|0
|0
|4.
|Emiliano Vecchio
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Перес Энцо
|1
|0
|2.
|Диас Пауло
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боттинелли Хонатан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ривер Плейт
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Росарио Сентраль
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +12 =3 -5Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт
Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Банфилд Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Фламенго 2:1 Ривер Плейт
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +8 =6 -6Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди
Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 0:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:1 Ньюэллс Олд Бойз
Последние игры между собой
Ривер Плейт: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 5
Росарио Сентраль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 7
Ривер Плейт 4:3 Росарио Сентраль Кубок Росарио Сентраль 3:3 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:2 Росарио Сентраль Кубок Аргентины Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль Кубок Аргентины Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:0 Ривер Плейт Примера Б Ривер Плейт 1:1 Росарио Сентраль Националь Б Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт Примера А Росарио Сентраль 1:2 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Росарио Сентраль
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Ривер Плейт
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Годой Крус
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ривер Плейт» – «Росарио Сентраль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ривер Плейт» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Росарио Сентраль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ривер Плейт» – «Росарио Сентраль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|7.77
|1.05
|9.20
|1.04
|2.75
|1.42
|—
|—
|2.95
|1.37
|—
|—
|1.60
|2.25
|1.77
|1.98
|1.57
|2.33
|—
|—
|1.20
|4.20
|—
|—
|1.17
|4.70
|1.05
|8.50
|1.04
|9.40
|1.03
|10.00
|
|10.50
|1.01
|9.50
|1.03
|3.78
|1.25
|—
|—
|3.04
|1.38
|—
|—
|2.07
|1.84
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.38
|2.94
|—
|—
|1.16
|4.65
|1.11
|5.25
|1.02
|9.30
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.85
|1.26
|3.12
|1.36
|2.71
|1.46
|3.48
|1.30
|2.65
|1.48
|2.30
|1.62
|1.96
|1.87
|1.68
|2.20
|1.52
|2.52
|1.37
|3.08
|—
|—
|1.12
|6.39
|—
|—
|—
|—