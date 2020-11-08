Химнасия Ла-Плата
1:1
Второй тайм: 65'
Велес Сарсфилд
0:1
5' ГолThiago Almada
41' Желтая карточкаМанкуэльо Федерико
44' Желтая карточкаХианетти Лаутаро
54' Вторая желтая карточкаХианетти Лаутаро
1:1
55' ПенальтиAriel Garcia
19
Броун
Хорхе
16
Айяла
Виктор
10
Ariel
Garcia
- Основной состав
-
19 Броун ХорхеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Айяла ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ariel GarciaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Лихт ЛукасЗащитник
- Защитник
-
20 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Erik RamirezПолузащитник
-
-
13 Jesus Vargas
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Диего Марадона
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Mauro PittonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
Ход матча
5'
44'
54'
55'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Maximiliano Angel Coronel
|1
|0.5
|2.
|Erik Ramirez
|1
|0.5
|3.
|Карбонеро Йохан
|1
|0.5
|4.
|Айяла Виктор
|0
|0
|5.
|Matias Melluso
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Thiago Almada
|1
|0.5
|2.
|Alvares Ricardo1
|1
|0.5
|3.
|Ортега Франсиско
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Maximiliano Angel Coronel
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хианетти Лаутаро
|1
|0
|2.
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|3.
|Agustin Bouzat
|1
|0
|4.
|Thiago Almada
|1
|0
|5.
|Alvares Ricardo1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +8 =5 -7Химнасия Ла-Плата 3:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман
Химнасия Ла-Плата 2:0 Спортиво Барракас Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Патронато де Парана Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +7 =8 -5Penarol1 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Велес Сарсфилд 0:0 Penarol1 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд
Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Аукас 2:1 Велес Сарсфилд Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Аукас Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Колон Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд
Последние игры между собой
Химнасия Ла-Плата: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 8
Велес Сарсфилд: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 9
Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Кубок Аргентины Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 5:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 2:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Примера А Химнасия Ла-Плата 3:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 0:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 2:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Велес Сарсфилд
|1:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Уракан
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Химнасия Ла-Плата
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|4.
|Патронато де Парана
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Победитель
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|6.20
|1.10
|5.00
|1.15
|2.80
|1.40
|2.11
|1.68
|1.80
|1.94
|1.65
|2.17
|2.35
|1.55
|1.20
|4.30
|1.25
|3.75
|1.04
|9.60
|1.01
|12.60
|0.00
|18.00
|
|6.60
|1.10
|5.25
|1.16
|2.53
|1.58
|—
|—
|1.83
|1.98
|—
|—
|1.47
|2.60
|1.19
|4.33
|1.12
|5.05
|1.02
|9.60
|1.01
|10.25
|—
|—