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  3. Аргентина
Химнасия Ла-Плата
1:1
Второй тайм: 65'
Велес Сарсфилд
0'
0:1
5' Гол
Thiago Almada
41' Желтая карточка
Манкуэльо Федерико
44' Желтая карточка
Хианетти Лаутаро
54' Вторая желтая карточка
Хианетти Лаутаро
1:1
55' Пенальти
Ariel Garcia
65'
19
Броун
Хорхе
57
Вейгандт
Марсело
2
Гольц
Паоло
23
Maximiliano
Angel
Coronel
32
Matias
Melluso
5
Harrinson
Mancilla
16
Айяла
Виктор
7
Карбонеро
Йохан
26
Jose
Paradela
10
Ariel
Garcia
9
Leandro
Contin
22
Домингес
Александр
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
17
Хианетти
Лаутаро
29
Абрам
Луис
5
Ортега
Франсиско
8
Alvares
Ricardo1
30
Манкуэльо
Федерико
10
Agustin
Bouzat
23
Thiago
Almada
7
Адриан
Рикардо
18
Cristian
Alberto
Tarragona
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Maximiliano Angel Coronel 1 0.5
2. Erik Ramirez 1 0.5
3. Карбонеро Йохан 1 0.5
4. Айяла Виктор 0 0
5. Matias Melluso 0 0
Велес Сарсфилд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Thiago Almada 1 0.5
2. Alvares Ricardo1 1 0.5
3. Ортега Франсиско 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
# Игрок      
1. Maximiliano Angel Coronel 1 0
Велес Сарсфилд
# Игрок      
1. Хианетти Лаутаро 1 0
2. Манкуэльо Федерико 1 0
3. Agustin Bouzat 1 0
4. Thiago Almada 1 0
5. Alvares Ricardo1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Химнасия Ла-Плата 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Велес Сарсфилд 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Химнасия Ла-Плата Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Химнасия Ла-Плата 3:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:0 Атлетико Тукуман
Химнасия Ла-Плата 2:0 Спортиво Барракас Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 1:1 Патронато де Парана Уракан 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Химнасия Ла-Плата 2:1 Сентраль Кордоба Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:1 Унион Санта-Фе Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Penarol1 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Велес Сарсфилд 0:0 Penarol1 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд
Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Арсенал Саранди 0:4 Велес Сарсфилд Аукас 2:1 Велес Сарсфилд Сан-Лоренсо 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Аукас Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Колон Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд

Последние игры между собой

Химнасия Ла-Плата: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 8
Велес Сарсфилд: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 9
Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Суперлига Велес Сарсфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата Суперлига Химнасия Ла-Плата 4:0 Велес Сарсфилд Суперлига Велес Сарсфилд 0:2 Химнасия Ла-Плата Товарищеские матчи
Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Кубок Аргентины Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 2:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 5:1 Химнасия Ла-Плата Примера Химнасия Ла-Плата 2:1 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Примера А Химнасия Ла-Плата 3:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 0:2 Химнасия Ла-Плата Примера А Химнасия Ла-Плата 2:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 3:1 Химнасия Ла-Плата Примера А
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Хианетти Лаутаро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Манкуэльо Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Thiago Almada бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Химнасия Ла-Плата
Ничья
Велес Сарсфилд
3.10
3.90
2.48
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.50 3.20 1.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 2.01 7.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.10 2.48

Самый высокий коэффициент на матч «Химнасия Ла-Плата» – «Велес Сарсфилд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Химнасия Ла-Плата» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Велес Сарсфилд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Химнасия Ла-Плата» – «Велес Сарсфилд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.20 1.10 5.00 1.15 2.80 1.40 2.11 1.68 1.80 1.94 1.65 2.17 2.35 1.55 1.20 4.30 1.25 3.75 1.04 9.60 1.01 12.60 0.00 18.00
6.60 1.10 5.25 1.16 2.53 1.58 1.83 1.98 1.47 2.60 1.19 4.33 1.12 5.05 1.02 9.60 1.01 10.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.47 2.55 1.18 4.50 1.04 9.20 1.11 5.80
2.38 1.58 1.55 2.45 1.27 3.76 1.06 9.40 1.04 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.99 1.73 1.45 2.60 1.15 5.10
2.95 1.40 1.93 1.87 1.43 2.83 1.13 6.00 1.09 7.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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