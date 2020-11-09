Ньюэллс Олд Бойз
0:1
Перерыв
Бока Хуниорс
0:1
40' ГолТевес Карлос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
13 Juan Sforza
-
26 Ramiro Sordo
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тевес КарлосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сарате МауроНападающий
- Нападающий
-
-
-
26 Enzo Roldan
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
Ход матча
40'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игнасио Скокко
|1
|0.5
|2.
|Francisco Gonzalez2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тевес Карлос
|2
|1
|2.
|Абила Рамон
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фонтанини Фабрицио
|0
|1
|2.
|Биттоло Мариано
|1
|0
|3.
|Хентилетти Сантьяго
|1
|0
|4.
|Морено Анибал
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Самбрано Очандарте
|1
|0
|2.
|Кампусано Хорман
|1
|0
|3.
|Nicolas Capaldo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Бока Хуниорс
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +7 =7 -6Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +14 =5 -1Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс
Либертад 0:2 Бока Хуниорс Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Медельин Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Каракас 1:1 Бока Хуниорс Колон 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Бока Хуниорс 2:0 Университарио Лима Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Бока Хуниорс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Бока Хуниорс 4:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Бока Хуниорс 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Бока Хуниорс 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Либертадорес Бока Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Бока Хуниорс Примера А Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Бока Хуниорс 0:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|1:0
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Ланус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Победитель
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|4.20
|1.20
|6.80
|1.08
|—
|—
|1.76
|2.00
|—
|—
|2.25
|1.60
|1.88
|1.86
|1.22
|4.00
|—
|—
|1.35
|3.10
|1.04
|9.00
|1.09
|6.70
|1.03
|10.00
|1.01
|13.00
|
|—
|—
|—
|—
|3.02
|1.38
|2.38
|1.58
|3.24
|1.33
|2.67
|1.47
|2.02
|1.81
|1.72
|2.13
|1.50
|2.59
|—
|—
|1.24
|4.06
|—
|—
|—
|—
|—
|—