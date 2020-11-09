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Ньюэллс Олд Бойз
0:2
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
0:1
41' Гол
Тевес Карлос
55' Желтая карточка
Перес Пабло II
56' Желтая карточка
Maxi Rodriguez1
0:2
76' Гол
Лопес Лисандро II
81' Желтая карточка
Хентилетти Сантьяго
90' Желтая карточка
Буффарини Хулио
90' Желтая карточка
Manuel Guanini
90'+6
1
Alan
Aguerre
4
Angelo
Gabrielli
2
Manuel
Guanini
6
Хентилетти
Сантьяго
28
Биттоло
Мариано
8
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
43
Морено
Анибал
34
Паласиос
Себастьян
11
Maxi
Rodriguez1
32
Игнасио
Скокко
1
Андрада
Эстебан
4
Буффарини
Хулио
2
Лопес
Лисандро
II
24
Искиэрдос
Карлос
18
Фабра
Франк
21
Кампусано
Хорман
14
Nicolas
Capaldo
11
Сальвио
Эдуардо
8
Кардона
Эдвин
22
Вилья
Себастьян
10
Тевес
Карлос
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Бока Хуниорс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игнасио Скокко 1 0.5
2. Francisco Gonzalez2 0 0
Бока Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тевес Карлос 2 1
2. Абила Рамон 1 0.5
3. Лопес Лисандро II 1 0.5

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
# Игрок      
1. Хентилетти Сантьяго 2 0
2. Фонтанини Фабрицио 0 1
3. Биттоло Мариано 1 0
4. Перес Пабло II 1 0
5. Manuel Guanini 1 0
6. Морено Анибал 1 0
7. Maxi Rodriguez1 1 0
Бока Хуниорс
# Игрок      
1. Самбрано Очандарте 1 0
2. Буффарини Хулио 1 0
3. Кампусано Хорман 1 0
4. Nicolas Capaldo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 100% (1)
 Бока Хуниорс 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз
Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Альдосиви
Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Ланус 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс
Либертад 0:2 Бока Хуниорс Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Медельин Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Каракас 1:1 Бока Хуниорс Колон 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Бока Хуниорс 2:0 Университарио Лима Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Ньюэллс Олд Бойз: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Бока Хуниорс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Бока Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера
Бока Хуниорс 4:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Бока Хуниорс 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Бока Хуниорс 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Либертадорес Бока Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Бока Хуниорс Примера А Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Бока Хуниорс 0:2 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Alan Aguerre уходит с поля. Ramiro Macagno выходит вместо него
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Тевес Карлос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 14.00 4.40 1.28
  14.29 5.05 1.25

Самый высокий коэффициент на матч «Ньюэллс Олд Бойз» – «Бока Хуниорс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ньюэллс Олд Бойз» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бока Хуниорс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ньюэллс Олд Бойз» – «Бока Хуниорс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.20 1.20 6.80 1.08 3.05 1.25 2.25 1.60 1.88 1.86 1.45 2.62 1.35 3.10 1.08 7.00 1.09 6.70 1.03 10.00 1.01 13.00
3.02 1.38 2.85 1.42 2.38 1.58 1.90 1.93 1.57 2.41 1.46 2.71 1.26 3.74 1.24 4.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.20 4.20 1.67 2.12 1.14 5.20 1.08 7.10 1.05 8.50
1.83 2.00 1.51 2.56 1.60 2.34 1.47 2.72 1.34 3.32
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.37 1.53 1.58 2.30 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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