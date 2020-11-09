Тальерес Кордоба
0:1
Перерыв
Ланус
0:1
39' ГолFranco Orozco
2
Рафа
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 ParaguaioПолузащитник
- Нападающий
-
10 Joel Sonora
-
-
-
-
-
22 Pablo Solari
-
11 Brian Guzman
-
Главный тренер: Alexander Medina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Lucas VeraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Pablo Aranda
-
-
-
-
-
13 Julian Aude
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
Ход матча
39'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Diego Valoyes
|1
|0.5
|2.
|Tomas Pochettino
|1
|0.5
|3.
|Nahuel Tenaglia
|1
|0.5
|4.
|Joel Sonora
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жозе Густаво Санд
|1
|0.5
|2.
|Franco Orozco
|1
|0.5
|3.
|Де Ла Вега Педро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мендез Начо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бурдиссо Гильермо
|1
|0
|2.
|Nicolas Thaller
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|Ланус
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =3 -9Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба
Ланус Последние 20 матчей: +6 =5 -9Сан-Паулу 4:3 Ланус Ланус 1:2 Бока Хуниорс Ланус 3:2 Сан-Паулу Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс
Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Ланус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Universidad Catolica2 2:0 Ланус Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:0 Universidad Catolica2 Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус Ланус 2:0 Годой Крус Альдосиви 2:0 Ланус Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:1 Ланус Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Ланус 0:1 Банфилд Уракан 0:1 Ланус Ланус 2:1 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
Тальерес Кордоба: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Ланус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Тальерес Кордоба
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|3.
|Ланус
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тальерес Кордоба» – «Ланус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тальерес Кордоба» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тальерес Кордоба» – «Ланус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров