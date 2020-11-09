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Тальерес Кордоба
0:1
Перерыв
Ланус
0'
0:1
39' Гол
Franco Orozco
1
Mauricio
Ariel
Caranta
14
Nahuel
Tenaglia
6
Комар
Хуан
2
Рафа
II
29
Augusto
Schott
7
Diego
Valoyes
5
Federico
Navarro
8
Мендез
Начо
20
Фрагапане
Франко
32
Tomas
Pochettino
9
Favio
Cabral
1
Lautaro
Morales
26
Ди
Пласидо
Леонель
29
Nicolas
Thaller
3
Бурдиссо
Гильермо
35
Braian
Aguirre
34
Facundo
Perez
8
Tomas
Belmonte
23
Lucas
Vera
10
Де
Ла
Вега
Педро
9
Жозе
Густаво
Санд
21
Franco
Orozco
Тальерес Кордоба
4-4-2
Ланус
4-3-3

Ход матча

39'
0:1
Franco Orozco
(Де Ла Вега Педро)

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Diego Valoyes 1 0.5
2. Tomas Pochettino 1 0.5
3. Nahuel Tenaglia 1 0.5
4. Joel Sonora 0 0
Ланус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жозе Густаво Санд 1 0.5
2. Franco Orozco 1 0.5
3. Де Ла Вега Педро 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
# Игрок      
1. Мендез Начо 1 0
Ланус
# Игрок      
1. Бурдиссо Гильермо 1 0
2. Nicolas Thaller 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тальерес Кордоба 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)
 Ланус 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба
Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Альмагро 1:0 Тальерес Кордоба Атлетико Тукуман 2:1 Тальерес Кордоба Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба
Ланус Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Сан-Паулу 4:3 Ланус Ланус 1:2 Бока Хуниорс Ланус 3:2 Сан-Паулу Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс
Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Ланус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Universidad Catolica2 2:0 Ланус Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:0 Universidad Catolica2 Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус Ланус 2:0 Годой Крус Альдосиви 2:0 Ланус Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:1 Ланус Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Сентраль Кордоба 1:0 Ланус Ланус 0:1 Банфилд Уракан 0:1 Ланус Ланус 2:1 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Тальерес Кордоба: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Ланус: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Суперлига Ланус 2:1 Тальерес Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 5:2 Ланус Суперлига Тальерес Кордоба 3:1 Ланус Примера
Тальерес Кордоба 2:2 Ланус Torneo Pentagonal de Verano
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Franco Orozco бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Ланус
5.60
3.68
3.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.60 3.60 1.68
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 3.68 3.60

Самый высокий коэффициент на матч «Тальерес Кордоба» – «Ланус» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тальерес Кордоба» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланус» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тальерес Кордоба» – «Ланус», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.50 1.01 9.50 1.03 3.78 1.25 3.04 1.38 2.08 1.83 1.60 2.34 1.39 2.90 1.16 4.65 1.12 5.25 1.02 9.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.35 2.12 1.72 1.49 2.62 1.17 5.15 1.11 6.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.20 1.23 2.95 1.40 1.77 2.05 1.33 3.30 1.22 4.30
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