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  3. Аргентина
Дефенса и Хустисия
0:0
Первый тайм: 29'
Индепендьенте
0'
26' Желтая карточка
Lucas Rodriguez I
29'
22
Унсаин
Луис
21
Hector
Martinez2
28
Juan
Rodriguez2
2
Adonis
Frias
12
Ciro
Rius
5
Nelson
Acevedo
30
Raul
Loaiza
3
Marcelo
Benitez
II
29
Пиццини
Франсиско
11
Washington
Camacho
31
Braian
Romero
13
Milton
Alvarez
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
26
Alexander
Barboza
5
Lucas
Rodriguez
I
29
Lucas
Daniel
Romero
15
Alan
Sonora
23
Бланко
Доминго
14
Lucas
Gonzalez
9
Alan
Velasco
18
Ромеро
Сильвио
Дефенса и Хустисия
3-4-2-1
Индепендьенте
4-2-3-1

Ход матча

26'
 
Lucas Rodriguez I

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Braian Romero 1 0.33
2. Marcelo Benitez II 1 0.33
Индепендьенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lucas Rodriguez I 1 0.33
2. Lucas Gonzalez 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
# Игрок      
1. Miguel Merentiel 1 0
Индепендьенте
# Игрок      
1. Lucas Gonzalez 1 0
2. Alan Velasco 1 0
3. Federico Martinez3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дефенса и Хустисия 100% (2) 0 0 0 0 0
 Индепендьенте 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия
Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус
Индепендьенте Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман
Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:1 Сонсонате Индепендьенте 1:0 Форталеза Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Исидро Метапан 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Хокоро Альянса 0:1 Индепендьенте

Последние игры между собой

Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Индепендьенте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Кубок Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Суперлига Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига
Дефенса и Хустисия 1:2 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия Кубок Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Примера Индепендьенте 1:1 Дефенса и Хустисия Примера Индепендьенте 2:1 Дефенса и Хустисия Примера Б Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Примера Б
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    26'
    Лукас Родригес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Индепендьенте
2.29
3.30
3.53
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.05 3.30 3.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.25 3.25 3.15
  2.29 2.96 3.53

Самый высокий коэффициент на матч «Дефенса и Хустисия» – «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дефенса и Хустисия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дефенса и Хустисия» – «Индепендьенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.60 1.05 6.70 1.09 2.95 1.47 2.14 1.66 2.23 1.61 1.87 1.87 1.52 2.42 1.33 3.15 1.23 3.85 1.08 6.80 1.07 9.00 1.01 13.50
2.93 1.40 2.30 1.62 2.01 1.81 1.71 2.14 1.53 2.50 1.65 2.27 1.48 2.69 1.22 4.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.58 1.70 2.08 1.33 3.15 1.08 6.90 1.03 10.00
2.06 1.77 1.68 2.18 1.64 2.29 1.41 2.94
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.89 1.85
Букмекер Да Нет
6.25 1.15
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте онлайн

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