Дефенса и Хустисия
0:0
Первый тайм: 29'
Индепендьенте
26' Желтая карточкаLucas Rodriguez I
22
Унсаин
Луис
12
Ciro
Rius
30
Raul
Loaiza
15
Alan
Sonora
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
27 Enzo Coacci
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Баккья РенсоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Braian Romero
|1
|0.33
|2.
|Marcelo Benitez II
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.33
|2.
|Lucas Gonzalez
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Miguel Merentiel
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|2.
|Alan Velasco
|1
|0
|3.
|Federico Martinez3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дефенса и Хустисия
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
|0
|Индепендьенте
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +9 =6 -5Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия
Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус
Индепендьенте Последние 20 матчей: +7 =7 -6Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман
Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:1 Сонсонате Индепендьенте 1:0 Форталеза Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Исидро Метапан 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Хокоро Альянса 0:1 Индепендьенте
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Индепендьенте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|4.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дефенса и Хустисия» – «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дефенса и Хустисия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дефенса и Хустисия» – «Индепендьенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|8.60
|1.05
|6.70
|1.09
|—
|—
|2.95
|1.47
|2.14
|1.66
|2.23
|1.61
|1.87
|1.87
|1.52
|2.42
|—
|—
|1.33
|3.15
|1.23
|3.85
|1.08
|6.80
|1.07
|9.00
|1.01
|13.50
|
|—
|—
|—
|—
|2.93
|1.40
|2.30
|1.62
|2.01
|1.81
|1.71
|2.14
|1.53
|2.50
|1.65
|2.27
|1.48
|2.69
|—
|—
|1.22
|4.38
|—
|—
|—
|—
|—
|—