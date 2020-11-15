Дефенса и Хустисия
0:0
Конец матча
Индепендьенте
27' Желтая карточкаLucas Rodriguez I
37' Желтая карточкаAlexander Barboza
39' Желтая карточкаNelson Acevedo
44' Желтая карточкаAdonis Frias
57' Желтая карточкаAlan Franco1
78' Желтая карточкаLucas Daniel Romero
89' Желтая карточкаFranco Paredes
22
Унсаин
Луис
12
Ciro
Rius
30
Raul
Loaiza
15
Alan
Sonora
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
27 Enzo Coacci
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Alan SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Баккья РенсоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
Ход матча
39'
44'
57'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Braian Romero
|1
|0.33
|2.
|Marcelo Benitez II
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.33
|2.
|Lucas Gonzalez
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Nelson Acevedo
|1
|0
|2.
|Miguel Merentiel
|1
|0
|3.
|Adonis Frias
|1
|0
|4.
|Franco Paredes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Lucas Daniel Romero
|1
|0
|2.
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|3.
|Alexander Barboza
|1
|0
|4.
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|5.
|Alan Velasco
|1
|0
|6.
|Federico Martinez3
|1
|0
|7.
|Alan Franco1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дефенса и Хустисия
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
|0
|Индепендьенте
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +9 =6 -5Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия
Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус
Индепендьенте Последние 20 матчей: +7 =7 -6Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман
Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:1 Сонсонате Индепендьенте 1:0 Форталеза Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Исидро Метапан 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Хокоро Альянса 0:1 Индепендьенте
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Индепендьенте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Индепендьенте
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|2.
|Колон
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|3.
|Дефенса и Хустисия
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|4.
|Сентраль Кордоба
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дефенса и Хустисия» – «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дефенса и Хустисия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дефенса и Хустисия» – «Индепендьенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|1.23
|3.90
|—
|—
|6.70
|1.09
|—
|—
|1.14
|5.20
|2.14
|1.66
|2.23
|1.61
|1.87
|1.87
|1.10
|6.25
|—
|—
|1.33
|3.15
|1.02
|11.00
|1.08
|6.80
|1.07
|9.00
|1.01
|13.50
|
|1.75
|2.09
|1.46
|2.69
|1.18
|4.72
|1.49
|2.61
|1.35
|3.14
|1.37
|3.04
|1.35
|3.16
|1.53
|2.50
|1.65
|2.27
|1.48
|2.69
|—
|—
|1.22
|4.38
|—
|—
|—
|—
|—
|—