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  2. Матчи
  3. Аргентина
Дефенса и Хустисия
0:0
Конец матча
Индепендьенте
0'
27' Желтая карточка
Lucas Rodriguez I
37' Желтая карточка
Alexander Barboza
39' Желтая карточка
Nelson Acevedo
44' Желтая карточка
Adonis Frias
57' Желтая карточка
Alan Franco1
78' Желтая карточка
Lucas Daniel Romero
89' Желтая карточка
Franco Paredes
90'+7
22
Унсаин
Луис
21
Hector
Martinez2
28
Juan
Rodriguez2
2
Adonis
Frias
12
Ciro
Rius
5
Nelson
Acevedo
30
Raul
Loaiza
3
Marcelo
Benitez
II
29
Пиццини
Франсиско
11
Washington
Camacho
31
Braian
Romero
13
Milton
Alvarez
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
26
Alexander
Barboza
5
Lucas
Rodriguez
I
29
Lucas
Daniel
Romero
15
Alan
Sonora
23
Бланко
Доминго
14
Lucas
Gonzalez
9
Alan
Velasco
18
Ромеро
Сильвио
Дефенса и Хустисия
3-4-2-1
Индепендьенте
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Braian Romero 1 0.33
2. Marcelo Benitez II 1 0.33
Индепендьенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lucas Rodriguez I 1 0.33
2. Lucas Gonzalez 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
# Игрок      
1. Nelson Acevedo 1 0
2. Miguel Merentiel 1 0
3. Adonis Frias 1 0
4. Franco Paredes 1 0
Индепендьенте
# Игрок      
1. Lucas Daniel Romero 1 0
2. Lucas Gonzalez 1 0
3. Alexander Barboza 1 0
4. Lucas Rodriguez I 1 0
5. Alan Velasco 1 0
6. Federico Martinez3 1 0
7. Alan Franco1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дефенса и Хустисия 100% (2) 0 0 0 0 0
 Индепендьенте 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия
Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус
Индепендьенте Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман
Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:1 Сонсонате Индепендьенте 1:0 Форталеза Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Исидро Метапан 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Хокоро Альянса 0:1 Индепендьенте

Последние игры между собой

Дефенса и Хустисия: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Индепендьенте: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Кубок Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Суперлига Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия Суперлига
Дефенса и Хустисия 1:2 Индепендьенте Примера Индепендьенте 0:1 Дефенса и Хустисия Кубок Индепендьенте 1:0 Дефенса и Хустисия Примера Индепендьенте 1:1 Дефенса и Хустисия Примера Индепендьенте 2:1 Дефенса и Хустисия Примера Б Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Примера Б
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Adonis Frias получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Nelson Acevedo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Alexander Barboza получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Лукас Родригес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.60 1.50 5.90
Бонус: 5 000 ₽ 7.20 1.22 8.20
  4.30 1.59 4.94

Самый высокий коэффициент на матч «Дефенса и Хустисия» – «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дефенса и Хустисия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дефенса и Хустисия» – «Индепендьенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.23 3.90 6.70 1.09 1.14 5.20 2.14 1.66 2.23 1.61 1.87 1.87 1.10 6.25 1.33 3.15 1.02 11.00 1.08 6.80 1.07 9.00 1.01 13.50
1.75 2.09 1.46 2.69 1.18 4.72 1.49 2.61 1.35 3.14 1.37 3.04 1.35 3.16 1.53 2.50 1.65 2.27 1.48 2.69 1.22 4.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.03 10.00 1.70 2.08 1.03 10.00 1.08 6.90 1.03 10.00
1.34 3.23 1.18 4.79 1.64 2.29 1.41 2.94
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
6.25 1.15
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Где смотреть матч Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте онлайн

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