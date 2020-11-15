Годой Крус
0:1
Конец матча
Ривер Плейт
19' Желтая карточкаJalil Elias
47' Желтая карточкаКаско Милтон
71' Желтая карточкаКарраскаль Хорхе
0:1
75' ГолFederico Girotti
0:1
79' Не забитый пенальтиTomas Badaloni
26
Перес
Дамиан
11
Jalil
Elias
17
Martin
Ojeda
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
27
Пратто
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Перес ДамианЗащитник
-
11 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Juan BoladoВратарь
- Защитник
-
28 Renzo TesuriПолузащитник
-
-
-
-
-
-
20 Alan Cantero
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Люкс ХерманВратарь
-
32 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcelo Gallardo
Ход матча
19'
47'
71'
75'
79'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Hugo Ezequiel Silva
|1
|0.33
|2.
|Martin Ojeda
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де ла Крус Николас
|1
|0.33
|2.
|Пратто Лукас
|1
|0.33
|3.
|Борре Рафаэль
|1
|0.33
|4.
|Federico Girotti
|1
|0.33
|5.
|Суарес Матиас
|0
|0
|6.
|Каско Милтон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gianluca Ferrari
|2
|0
|2.
|Вильдер Картагена
|1
|0
|3.
|Jalil Elias
|1
|0
|4.
|Marcelo Herrera1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Диас Пауло
|2
|0
|2.
|Карраскаль Хорхе
|2
|0
|3.
|Каско Милтон
|1
|0
|4.
|Перес Энцо
|1
|0
|5.
|Де ла Крус Николас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Ривер Плейт
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
Предыдущие игры
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =0 -15Банфилд 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус
Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Уракан Ланус 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Банфилд
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +13 =3 -4Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу
Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Банфилд Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Годой Крус: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
Ривер Плейт: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
Годой Крус 1:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера Ривер Плейт 1:0 Годой Крус Примера Ривер Плейт 2:0 Годой Крус Копа Судамерикана Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Копа Судамерикана Годой Крус 0:4 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера Годой Крус 0:0 Ривер Плейт Примера Годой Крус 1:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 5:0 Годой Крус Примера Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:2 Ривер Плейт Примера А Годой Крус 1:1 Ривер Плейт Примера А Годой Крус 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Банфилд
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|3.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Годой Крус
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0