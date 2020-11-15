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  3. Аргентина
Годой Крус
0:1
Конец матча
Ривер Плейт
0'
19' Желтая карточка
Jalil Elias
47' Желтая карточка
Каско Милтон
71' Желтая карточка
Карраскаль Хорхе
0:1
75' Гол
Federico Girotti
0:1
79' Не забитый пенальти
Tomas Badaloni
90'+7
23
Nelson
Martin
Ibanez
22
Gianluca
Ferrari
14
Marcelo
Herrera1
3
Leonel
Gonzalez
26
Перес
Дамиан
11
Jalil
Elias
16
Agustin
MAnzur
17
Martin
Ojeda
33
Ezequiel
Bullaude
27
Sebastian
Lomonaco
9
Tomas
Badaloni
25
Enrique
Bologna
20
Каско
Милтон
13
Соса
Сантьяго
22
Пинола
Хавьер
II
3
Fabricio
Angileri
9
Альварес
Хулиан
24
Перес
Энцо
23
Понцио
Леонардо
21
Cristian
Ferreira2
27
Пратто
Лукас
7
Суарес
Матиас
Годой Крус
4-1-3-2
Ривер Плейт
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Hugo Ezequiel Silva 1 0.33
2. Martin Ojeda 0 0
Ривер Плейт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де ла Крус Николас 1 0.33
2. Пратто Лукас 1 0.33
3. Борре Рафаэль 1 0.33
4. Federico Girotti 1 0.33
5. Суарес Матиас 0 0
6. Каско Милтон 0 0

Карточки

Годой Крус
# Игрок      
1. Gianluca Ferrari 2 0
2. Вильдер Картагена 1 0
3. Jalil Elias 1 0
4. Marcelo Herrera1 1 0
Ривер Плейт
# Игрок      
1. Диас Пауло 2 0
2. Карраскаль Хорхе 2 0
3. Каско Милтон 1 0
4. Перес Энцо 1 0
5. Де ла Крус Николас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Годой Крус 0 0 0 0 100% (1) 0
 Ривер Плейт 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =0 -15
Банфилд 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус
Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Уракан Ланус 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата Сентраль Кордоба 1:0 Годой Крус Годой Крус 0:2 Банфилд
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу
Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Банфилд Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт Ривер Плейт 0:1 Сан-Лоренсо Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Годой Крус: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 10
Ривер Плейт: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 5
Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Суперлига Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Кубок Годой Крус 0:4 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 2:2 Годой Крус Суперлига
Годой Крус 1:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера Ривер Плейт 1:0 Годой Крус Примера Ривер Плейт 2:0 Годой Крус Копа Судамерикана Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Копа Судамерикана Годой Крус 0:4 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера Годой Крус 0:0 Ривер Плейт Примера Годой Крус 1:2 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 5:0 Годой Крус Примера Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:2 Ривер Плейт Примера А Годой Крус 1:1 Ривер Плейт Примера А Годой Крус 1:0 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 1:2 Годой Крус Примера А
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Банфилд 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Ривер Плейт 3 2 0 1 4 - 4 6
3. Росарио Сентраль 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Годой Крус 3 0 0 3 1 - 4 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    19'
    Jalil Elias получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Marcelo Herrera уходит с поля. Gonzalo Goni выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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