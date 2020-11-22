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  2. Матчи
  3. Аргентина
Индепендьенте
0:0
Первый тайм: 14'
Сентраль Кордоба
0' 14'
13
Milton
Alvarez
4
Gonzalo
Asis
2
Alan
Franco1
24
Sergio
Barreto
5
Lucas
Rodriguez
I
21
Carlos
Benavidez
8
Эрнандес
Пабло
II
22
Federico
Martinez3
7
Роа
Андрес
Фелипе
30
Brian
Martinez
19
Nicolas
Messiniti
1
Alejandro
Miguel
Sanchez
29
Ismael
Alberto
Quilez
4
Oscar
Salomon
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
16
Рохас
Ариэль
II
18
Серро
Франсиско
5
Cristian
Vega
32
Juan
Ignacio
Vieyra
9
Риано
Клаудио
23
Рибас
Себастьян
Индепендьенте
4-2-3-1
Сентраль Кордоба
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lucas Rodriguez I 1 0.25
2. Lucas Gonzalez 0 0
Сентраль Кордоба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Cristian Vega 1 0.25
2. Juan Ignacio Vieyra 1 0.25
3. Риано Клаудио 0 0
4. Pablo Arganaraz 0 0

Карточки

Индепендьенте
# Игрок      
1. Lucas Daniel Romero 1 0
2. Lucas Gonzalez 1 0
3. Alexander Barboza 1 0
4. Lucas Rodriguez I 1 0
5. Alan Velasco 1 0
6. Federico Martinez3 1 0
7. Alan Franco1 1 0
Сентраль Кордоба
# Игрок      
1. Juan Daniel Galeano 2 0
2. Jonathan Bay 2 0
3. Ismael Alberto Quilez 1 0
4. Cristian Vega 1 0
5. Рибас Себастьян 1 0
6. Nahuel Banegas 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Индепендьенте 0 0 0 0 0 100% (1)
Сентраль Кордоба 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте
Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:1 Сонсонате Индепендьенте 1:0 Форталеза Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Исидро Метапан 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Хокоро
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +3 =6 -11
Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Берасатеги 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Сан-Тельмо Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сентраль Кордоба 0:1 Мидленд Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Док Суд 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Хенераль Ламадрид Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Леандро Н. Алем Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Аргентино Де Мерло 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Колон Сентраль Кордоба 0:0 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Индепендьенте: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Кубок Лиги Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Суперлига
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте
Ничья
Сентраль Кордоба
2.00
3.05
3.90
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
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