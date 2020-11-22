Индепендьенте
0:0
Конец матча
Сентраль Кордоба
16' Желтая карточкаCristian Vega
40' Желтая карточкаСерро Франсиско
48' Желтая карточкаFederico Martinez3
90' Желтая карточкаРохас Ариэль II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Баккья РенсоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Tomas Pozzo
-
-
-
-
15 Alan Sonora
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Hugo VeraЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alfredo Berti
Ход матча
16'
40'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lucas Rodriguez I
|1
|0.25
|2.
|Lucas Gonzalez
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Cristian Vega
|1
|0.25
|2.
|Juan Ignacio Vieyra
|1
|0.25
|3.
|Риано Клаудио
|0
|0
|4.
|Pablo Arganaraz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Federico Martinez3
|2
|0
|2.
|Lucas Daniel Romero
|1
|0
|3.
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|4.
|Alexander Barboza
|1
|0
|5.
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|6.
|Alan Velasco
|1
|0
|7.
|Alan Franco1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Cristian Vega
|2
|0
|2.
|Juan Daniel Galeano
|2
|0
|3.
|Jonathan Bay
|2
|0
|4.
|Рохас Ариэль II
|1
|0
|5.
|Ismael Alberto Quilez
|1
|0
|6.
|Серро Франсиско
|1
|0
|7.
|Рибас Себастьян
|1
|0
|8.
|Nahuel Banegas
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Индепендьенте
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Сентраль Кордоба
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Индепендьенте Последние 20 матчей: +6 =8 -6Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте
Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:1 Сонсонате Индепендьенте 1:0 Форталеза Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Исидро Метапан 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Хокоро
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +3 =6 -11Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз
Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Берасатеги 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Сан-Тельмо Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сентраль Кордоба 0:1 Мидленд Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Док Суд 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Хенераль Ламадрид Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Леандро Н. Алем Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Аргентино Де Мерло 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Колон Сентраль Кордоба 0:0 Спортиво Итальяно Сентраль Кордоба 0:3 Ривер Плейт
Последние игры между собой
Индепендьенте: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Индепендьенте
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|3.
|Сентраль Кордоба
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|4.
|Дефенса и Хустисия
|4
|0
|2
|2
|2 - 7
|2
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|
|Бонус: 15 000 ₽
|10.00
|1.11
|14.00
Самый высокий коэффициент на матч «Индепендьенте» – «Сентраль Кордоба» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Индепендьенте» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сентраль Кордоба» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Индепендьенте» – «Сентраль Кордоба», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров