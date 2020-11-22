Эстудиантес Ла-Плата
0:0
Первый тайм: 16'
Альдосиви
24
David
Ayala
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 David AyalaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мура ФакундоЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leandro Desabato
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Nahuel YeriЗащитник
- Полузащитник
-
32 Pablo BeckerПолузащитник
-
30 Перес ФранкоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Хойос Анхель
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андрада Федерико
|1
|0.25
|2.
|Emanuel Iniguez
|1
|0.25
|3.
|Lucas Villalba
|0
|0
|4.
|Rodrigo Contreras
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Mauricio Guzman
|1
|1
|2.
|Leandro Diaz III
|2
|0
|3.
|Маскерано Хавьер
|1
|0
|4.
|Carlo Lattanzio
|1
|0
|5.
|Diego Garcia VI
|1
|0
|6.
|David Ayala
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Mario Lopez
|3
|1
|2.
|Joaquin Indacoechea
|2
|0
|3.
|Nahuel Yeri
|1
|0
|4.
|Jonathan Schunke
|1
|0
|5.
|Francisco Grahl
|1
|0
|6.
|Leandro Maciel
|1
|0
|7.
|Jonathan Zarate
|1
|0
|8.
|Emanuel Iniguez
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстудиантес Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Альдосиви
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Эстудиантес Ла-Плата Последние 20 матчей: +5 =8 -7Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Темперлей
Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Депортиво Морон 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Лаферрере Ланус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Барракас Централь Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Агропекуарио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 5:3 Сан-Мартин Сан-Хуан Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 3:2 Атлетико Митре Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Гильермо Браун Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Бельграно
Альдосиви Последние 20 матчей: +6 =3 -11Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда
Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви
Последние игры между собой
Эстудиантес Ла-Плата: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Альдосиви: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Альдосиви
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|4.
|Эстудиантес Ла-Плата
|0:0
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|2
Победитель
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