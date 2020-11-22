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Эстудиантес Ла-Плата
0:1
Конец матча
Альдосиви
0'
35' Желтая карточка
Mauricio Guzman
0:1
45' Гол
Emanuel Iniguez
88' Желтая карточка
Franco Perinciolo
90'+7
21
Андухар
Марьяно
4
Leonardo
Godoy
17
Mauricio
Guzman
6
Nazareno
Colombo
15
Паскини
Николас
16
Dario
Sarmiento
5
Ivan
Gomez
24
David
Ayala
19
Lucas
Rodriguez
III
20
Diego
Garcia
VI
18
Leandro
Diaz
III
1
Поцрнич
Лучано
21
Emanuel
Iniguez
6
Jonathan
Schunke
28
Fernando
Roman
Villalba
23
Lucas
Villalba
27
Matias
Villarreal
36
Joaquin
Indacoechea
10
Francisco
Grahl
14
Federico
Milo
17
Lucas
Di
Yorio
7
Андрада
Федерико
Эстудиантес Ла-Плата
4-5-1
Альдосиви
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла-Плата
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Альдосиви
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emanuel Iniguez 2 0.5
2. Андрада Федерико 1 0.25
3. Lucas Villalba 0 0
4. Rodrigo Contreras 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла-Плата
# Игрок      
1. Mauricio Guzman 2 1
2. Leandro Diaz III 2 0
3. Маскерано Хавьер 1 0
4. Carlo Lattanzio 1 0
5. Diego Garcia VI 1 0
6. David Ayala 1 0
Альдосиви
# Игрок      
1. Mario Lopez 3 1
2. Joaquin Indacoechea 2 0
3. Nahuel Yeri 1 0
4. Jonathan Schunke 1 0
5. Francisco Grahl 1 0
6. Leandro Maciel 1 0
7. Jonathan Zarate 1 0
8. Emanuel Iniguez 1 0
9. Franco Perinciolo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстудиантес Ла-Плата 0 0 0 0 0 0
 Альдосиви 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Эстудиантес Ла-Плата Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 2:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 2:2 Темперлей
Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Депортиво Морон 1:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Лаферрере Ланус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Барракас Централь Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Агропекуарио 0:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 5:3 Сан-Мартин Сан-Хуан Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 3:2 Атлетико Митре Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе Сан-Лоренсо 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Эстудиантес Ла-Плата 1:1 Гильермо Браун Эстудиантес Ла-Плата 0:0 Бельграно
Альдосиви Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда
Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия Расинг Авельянеда 2:0 Альдосиви

Последние игры между собой

Эстудиантес Ла-Плата: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Альдосиви: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Кубок Лиги Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Альдосиви Суперлига Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Альдосиви Суперлига Альдосиви 1:4 Эстудиантес Ла-Плата Примера
Эстудиантес Ла-Плата 5:2 Альдосиви Товарищеские матчи Альдосиви 1:2 Эстудиантес Ла-Плата Примера Эстудиантес Ла-Плата 2:1 Альдосиви Примера
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Emanuel Iniguez бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Mauricio Guzman получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 4.50 1.22
Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.52 5.30

Самый высокий коэффициент на матч «Эстудиантес Ла-Плата» – «Альдосиви» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эстудиантес Ла-Плата» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Альдосиви» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эстудиантес Ла-Плата» – «Альдосиви», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.45 1.28 6.00 1.10 1.42 2.75 2.05 1.72 1.75 2.01 1.03 10.00 1.27 3.50 1.03 10.00 1.06 7.80 1.02 11.00 0.00 23.00
7.20 1.05 6.10 1.11 2.60 1.47 1.98 1.83 1.64 2.39 1.28 3.64 1.18 4.70 1.04 7.90 1.03 9.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.09 6.50 1.63 2.18 1.09 6.50 1.07 7.40 1.03 10.00
2.59 1.50 1.63 2.28 1.33 3.32 1.07 8.40 1.06 9.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.64 1.51 2.46 1.18 4.50
3.26 1.34 2.06 1.76 1.51 2.56 1.16 5.35 1.11 6.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.76
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
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