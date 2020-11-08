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Анортосис
1:0
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
1:0
8' Гол
Артиматас Костакис
29' Желтая карточка
Branko Vrgoc
41' Желтая карточка
Янну Томас
50' Желтая карточка
Хэйтли Том
77' Желтая карточка
Маргаса Ренату
90' Желтая карточка
Микель Гонсалес
90'+4
Анортосис
АЕК Ларнака

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окриашвили Торнике 4 (3) 0.4
2. Квилитая Георгий 3 0.3
3. Маниас Михалис 3 (2) 0.3
4. Branko Vrgoc 2 0.2
5. Галициос Георгиос 1 0.1
6. Миха Дор 1 0.1
7. Артиматас Костакис 1 0.1
8. Charles Eloundou 1 0.1
9. Калцас Никос 1 0.1
АЕК Ларнака
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тричковски Иван 5 0.56
2. Абраам Гонсалес 2 0.22
3. Хэйтли Том 1 0.11
4. Спировски Стефан 1 0.11
5. Макрис Андреас 1 0.11
6. Труйольс Хоан 1 0.11
7. Наранхо Хосе 1 0.11
8. Толемесс Флориан 1 (1) 0.11

Карточки

Анортосис
# Игрок      
1. Окриашвили Торнике 3 0
2. Branko Vrgoc 3 0
3. Амбарцумян Оганес 1 1
4. Галициос Георгиос 2 0
5. Даушвили Муртаз 2 0
6. Артиматас Костакис 2 0
7. Калцас Никос 2 0
8. Гушбауэр Йозеф 1 0
9. Селин Евгений 1 0
10. Лория Гиорги 1 0
11. Маниас Михалис 1 0
12. Маргаса Ренату 1 0
13. Charles Eloundou 1 0
14. Коррейя Андерсон 1 0
АЕК Ларнака
# Игрок      
1. Шполярич Матья 3 0
2. Хэйтли Том 2 0
3. Акоран Баррера 2 0
4. Труйольс Хоан 2 0
5. Янну Томас 2 0
6. Наранхо Хосе 2 0
7. Микель Гонсалес 1 0
8. Спировски Стефан 1 0
9. Толемесс Флориан 1 0
10. Тенкен Йенс 1 0
11. Гарсия Нандо 1 0
12. Константину Константинос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Анортосис 23.53% (4) 17.65% (3) 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4)
 АЕК Ларнака 30.77% (4) 0 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4) 7.69% (1)

Предыдущие игры

Анортосис Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Анортосис 1:0 Пафос Кармиотисса 1:1 Анортосис Этникос Ахна 0:1 Анортосис Анортосис 2:0 АПОЭЛ
Неа Саламина 1:4 Анортосис Анортосис 2:0 Олимпиакос Никосия Базель 3:2 Анортосис Анортосис 1:3 Аполлон Анортосис 1:1 Омония Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 3:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 0:0 Пафос Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Омония Арадиппу 1:2 Анортосис Анортосис 1:1 АПОЭЛ Анортосис 3:2 Арис Салоники Анортосис 0:2 АЕК Ларнака Анортосис 1:0 Аполлон Анортосис 3:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:2 АЕК Ларнака
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Эрмис Арадиппу 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Докса Катокопия Эносис 2:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол
Kouris Erimis 0:11 АЕК Ларнака Омония 2:1 АЕК Ларнака Кармиотисса 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:1 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака Аполлон 2:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 4:4 Кармиотисса Анортосис 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Докса АЕК Ларнака 4:0 Омония Арадиппу Анортосис 3:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:0 Неа Саламина

Последние игры между собой

Анортосис: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
АЕК Ларнака: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Анортосис 0:2 АЕК Ларнака Товарищеские матчи Анортосис 3:0 АЕК Ларнака Первый дивизион Анортосис 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:2 Анортосис Первый дивизион
АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион Анортосис 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:2 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 1:3 Анортосис Кубок Анортосис 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 4:1 Анортосис Первый дивизион АЕК Ларнака 3:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Анортосис 2:2 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 1:0 Анортосис Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 10 7 2 1 17 - 7 23
2. Аполлон 9 6 2 1 19 - 6 20
3. АЕЛ Лимаcсол 10 6 0 4 16 - 13 18
4. АЕК Ларнака 9 5 1 3 13 - 7 16
5. Омония 0:0 9 4 4 1 11 - 6 16
6. Олимпиакос Никосия 10 5 1 4 11 - 10 16
7. Пафос 9 4 2 3 11 - 8 14
8. Докса Катокопия 0:0 9 3 4 2 11 - 10 13
9. Эрмис Арадиппу 10 3 2 5 7 - 15 11
10. АПОЭЛ 9 2 4 3 6 - 9 10
11. Кармиотисса 10 2 4 4 11 - 16 10
12. Этникос Ахна 10 1 3 6 9 - 15 6
13. Эносис 10 1 3 6 6 - 16 6
14. Неа Саламина 10 1 2 7 6 - 16 5
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Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.20 5.20 24.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.12 5.20 40.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.02 3.38 3.42
  2.09 3.24 3.86

Самый высокий коэффициент на матч «Анортосис» – «АЕК Ларнака» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анортосис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК Ларнака» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анортосис» – «АЕК Ларнака», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.00 1.03 7.30 1.07 1.60 2.20 2.45 1.55 2.01 1.80 1.08 7.00 1.39 2.90 1.07 7.50 1.10 6.10 1.16 4.75 1.01 12.50
7.20 1.05 3.10 1.32 2.38 1.54 1.78 2.08 1.38 2.90 1.27 3.40 1.08 6.15
3.14 1.36 2.78 1.45 2.40 1.58 1.99 1.85 1.75 2.10 1.57 2.44 1.44 2.82 1.27 3.77 1.10 7.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.80 2.01 1.35 1.80 1.10 6.00 1.03 10.50
2.77 1.41 1.82 1.92 1.39 2.85
2.81 1.44 2.30 1.63 1.79 2.06 1.49 2.65 1.35 3.22
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.48 1.50 1.63 2.23 1.23 3.80
2.40 1.53 1.59 2.27 1.24 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.15 1.20
Букмекер Да Нет
5.40 1.12
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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