Анортосис
1:0
Конец матча
АЕК Ларнака
1:0
8' ГолАртиматас Костакис
29' Желтая карточкаBranko Vrgoc
41' Желтая карточкаЯнну Томас
50' Желтая карточкаХэйтли Том
77' Желтая карточкаМаргаса Ренату
90' Желтая карточкаМикель Гонсалес
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Branko VrgocЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Миха ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
55 Assaf Tzur
-
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
- Основной состав
-
13 Тенкен ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Янну ТомасПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Гарсия НандоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Каррильо Жоан
Ход матча
8'
29'
41'
50'
77'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окриашвили Торнике
|4 (3)
|0.4
|2.
|Квилитая Георгий
|3
|0.3
|3.
|Маниас Михалис
|3 (2)
|0.3
|4.
|Branko Vrgoc
|2
|0.2
|5.
|Галициос Георгиос
|1
|0.1
|6.
|Миха Дор
|1
|0.1
|7.
|Артиматас Костакис
|1
|0.1
|8.
|Charles Eloundou
|1
|0.1
|9.
|Калцас Никос
|1
|0.1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тричковски Иван
|5
|0.56
|2.
|Абраам Гонсалес
|2
|0.22
|3.
|Хэйтли Том
|1
|0.11
|4.
|Спировски Стефан
|1
|0.11
|5.
|Макрис Андреас
|1
|0.11
|6.
|Труйольс Хоан
|1
|0.11
|7.
|Наранхо Хосе
|1
|0.11
|8.
|Толемесс Флориан
|1 (1)
|0.11
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Окриашвили Торнике
|3
|0
|2.
|Branko Vrgoc
|3
|0
|3.
|Амбарцумян Оганес
|1
|1
|4.
|Галициос Георгиос
|2
|0
|5.
|Даушвили Муртаз
|2
|0
|6.
|Артиматас Костакис
|2
|0
|7.
|Калцас Никос
|2
|0
|8.
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|9.
|Селин Евгений
|1
|0
|10.
|Лория Гиорги
|1
|0
|11.
|Маниас Михалис
|1
|0
|12.
|Маргаса Ренату
|1
|0
|13.
|Charles Eloundou
|1
|0
|14.
|Коррейя Андерсон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шполярич Матья
|3
|0
|2.
|Хэйтли Том
|2
|0
|3.
|Акоран Баррера
|2
|0
|4.
|Труйольс Хоан
|2
|0
|5.
|Янну Томас
|2
|0
|6.
|Наранхо Хосе
|2
|0
|7.
|Микель Гонсалес
|1
|0
|8.
|Спировски Стефан
|1
|0
|9.
|Толемесс Флориан
|1
|0
|10.
|Тенкен Йенс
|1
|0
|11.
|Гарсия Нандо
|1
|0
|12.
|Константину Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Анортосис
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
|АЕК Ларнака
|30.77% (4)
|0
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|30.77% (4)
|7.69% (1)
Предыдущие игры
Анортосис Последние 20 матчей: +12 =4 -4Анортосис 1:0 Пафос Кармиотисса 1:1 Анортосис Этникос Ахна 0:1 Анортосис Анортосис 2:0 АПОЭЛ
Неа Саламина 1:4 Анортосис Анортосис 2:0 Олимпиакос Никосия Базель 3:2 Анортосис Анортосис 1:3 Аполлон Анортосис 1:1 Омония Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 3:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 0:0 Пафос Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Омония Арадиппу 1:2 Анортосис Анортосис 1:1 АПОЭЛ Анортосис 3:2 Арис Салоники Анортосис 0:2 АЕК Ларнака Анортосис 1:0 Аполлон Анортосис 3:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:2 АЕК Ларнака
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +10 =4 -6Эрмис Арадиппу 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Докса Катокопия Эносис 2:1 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол
Kouris Erimis 0:11 АЕК Ларнака Омония 2:1 АЕК Ларнака Кармиотисса 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:1 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака Аполлон 2:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 4:4 Кармиотисса Анортосис 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Докса АЕК Ларнака 4:0 Омония Арадиппу Анортосис 3:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 0:0 Неа Саламина
Последние игры между собой
Анортосис: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
АЕК Ларнака: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
АЕК Ларнака 3:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион Анортосис 1:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:2 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 1:3 Анортосис Кубок Анортосис 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 4:1 Анортосис Первый дивизион АЕК Ларнака 3:2 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Анортосис 2:2 АЕК Ларнака Кубок АЕК Ларнака 1:0 Анортосис Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|10
|7
|2
|1
|17 - 7
|23
|2.
|Аполлон
|9
|6
|2
|1
|19 - 6
|20
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|6
|0
|4
|16 - 13
|18
|4.
|АЕК Ларнака
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|5.
|Омония
|0:0
|9
|4
|4
|1
|11 - 6
|16
|6.
|Олимпиакос Никосия
|10
|5
|1
|4
|11 - 10
|16
|7.
|Пафос
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|8.
|Докса Катокопия
|0:0
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|9.
|Эрмис Арадиппу
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|10.
|АПОЭЛ
|9
|2
|4
|3
|6 - 9
|10
|11.
|Кармиотисса
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Этникос Ахна
|10
|1
|3
|6
|9 - 15
|6
|13.
|Эносис
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|14.
|Неа Саламина
|10
|1
|2
|7
|6 - 16
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Анортосис» – «АЕК Ларнака» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Анортосис» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕК Ларнака» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Анортосис» – «АЕК Ларнака», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|10.00
|1.03
|7.30
|1.07
|1.60
|2.20
|—
|—
|2.45
|1.55
|2.01
|1.80
|1.08
|7.00
|—
|—
|1.39
|2.90
|1.07
|7.50
|1.10
|6.10
|1.16
|4.75
|1.01
|12.50
|
|—
|—
|7.20
|1.05
|3.10
|1.32
|—
|—
|2.38
|1.54
|—
|—
|1.78
|2.08
|—
|—
|1.38
|2.90
|1.27
|3.40
|1.08
|6.15
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.14
|1.36
|2.78
|1.45
|2.40
|1.58
|1.99
|1.85
|1.75
|2.10
|1.57
|2.44
|1.44
|2.82
|1.27
|3.77
|—
|—
|1.10
|7.26
|—
|—