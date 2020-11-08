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Омония
0:0
Второй тайм: 47'
Докса Катокопия
0' 47'

Бомбардиры внутри турнира

Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ботеак Эрик 4 (2) 0.44
2. Дюриш Михал 1 0.11
3. Асанте Эрнест 1 0.11
4. Кику Франсишку 1 0.11
5. Кусулос Янис 1 0.11
6. Ционис Маринос 1 0.11
7. Какулис Андроникос 1 0.11
8. Сене Кали 1 0.11
Докса Катокопия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Садик Берат 6 (2) 0.67
2. Кикаш 2 0.22
3. Энглезу Никос 1 0.11
4. Carlitos IX 1 0.11
5. Мучтарис Стефанос 1 0.11

Карточки

Омония
# Игрок      
1. Ланг Адам 1 1
2. Кику Франсишку 2 0
3. Харис Мавриас 2 0
4. Кусулос Янис 2 0
5. Дюриш Михал 1 0
6. Гомес Хорди 1 0
7. Папулис Фотис 1 0
8. Ционис Маринос 1 0
9. Абдуллахи Шеху 1 0
10. Лойзу Лойзос 1 0
11. Харалампус Харалампос 1 0
12. Konstantinos Venizelos 1 0
Докса Катокопия
# Игрок      
1. Трайчевски Душко 4 1
2. Садик Берат 3 0
3. Энглезу Никос 2 0
4. Меска 2 0
5. Больевич Владимир 1 0
6. Kevin Oliveira 1 0
7. Carlitos IX 1 0
8. Мучтарис Стефанос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Омония 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3)
 Докса Катокопия 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 36.36% (4) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис
ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Эносис 0:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 2:0 Докса Катокопия
Докса Катокопия 3:3 Кармиотисса ПАЕЕК 2:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 1:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Аполлон 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:0 Пафос Докса Катокопия 0:4 Пафос Аполлон 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Омония Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия Омония 4:1 Докса Катокопия Анортосис 3:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия

Последние игры между собой

Омония: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Докса Катокопия: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Докса Катокопия 1:1 Омония Кубок Омония 4:1 Докса Катокопия Кубок Омония 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Омония Первый дивизион
Омония 2:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 Омония Первый дивизион Омония 1:3 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Омония Кубок Омония 2:3 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 1:2 Омония Первый дивизион Докса Катокопия 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:6 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 10 7 2 1 17 - 7 23
2. Аполлон 9 6 2 1 19 - 6 20
3. АЕЛ Лимаcсол 10 6 0 4 16 - 13 18
4. АЕК Ларнака 9 5 1 3 13 - 7 16
5. Омония 0:0 9 4 4 1 11 - 6 16
6. Олимпиакос Никосия 10 5 1 4 11 - 10 16
7. Пафос 9 4 2 3 11 - 8 14
8. Докса Катокопия 0:0 9 3 4 2 11 - 10 13
9. Эрмис Арадиппу 10 3 2 5 7 - 15 11
10. АПОЭЛ 9 2 4 3 6 - 9 10
11. Кармиотисса 10 2 4 4 11 - 16 10
12. Этникос Ахна 10 1 3 6 9 - 15 6
13. Эносис 10 1 3 6 6 - 16 6
14. Неа Саламина 10 1 2 7 6 - 16 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Омония
Ничья
Докса Катокопия
1.60
4.12
7.33
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.70 3.00 6.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 3.95 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.48 4.05 6.80
  1.44 4.12 7.33

Самый высокий коэффициент на матч «Омония» – «Докса Катокопия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Омония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Докса Катокопия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Омония» – «Докса Катокопия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.04 7.40 1.09 3.15 1.37 2.46 1.63 2.00 1.80 1.77 2.06 1.70 2.15 1.39 2.85 1.23 3.55 1.08 6.10 1.07 6.80 1.01 13.50 1.04 9.30
6.85 1.06 2.93 1.35 2.27 1.59 1.73 2.16 1.35 3.04 1.23 3.72 1.07 6.50
3.02 1.38 2.66 1.47 2.30 1.62 1.93 1.89 1.71 2.15 1.52 2.53 1.33 3.29 1.25 4.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.81 2.00 1.37 3.00 1.08 6.30
2.70 1.43 1.77 1.98 1.35 3.04
2.72 1.45 2.24 1.65 1.74 2.11 1.46 2.70 1.33 3.29 1.20 4.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.48 1.50 1.61 2.31 1.21 3.85
3.42 1.28 2.31 1.57 1.57 2.33 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
5.60 1.11
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
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