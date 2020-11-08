Омония
0:0
Конец матча
Докса Катокопия
19' Желтая карточкаKevin Oliveira
40' Желтая карточкаМеска
87' Желтая карточкаЛанг Адам
90' Красная карточкаBenjamin Asamoah
90' Желтая карточкаМинтиккис Константинос
90' Желтая карточкаЭкономидис Гиоргос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
31 Кусулос ЯнисЗащитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
-
11 Ботеак ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 КикашНападающий
-
70 МескаНападающий
-
-
-
37 Hugo Firmino
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Costas Sakkas
Ход матча
19'
40'
75'
87'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ботеак Эрик
|4 (2)
|0.44
|2.
|Дюриш Михал
|1
|0.11
|3.
|Асанте Эрнест
|1
|0.11
|4.
|Кику Франсишку
|1
|0.11
|5.
|Кусулос Янис
|1
|0.11
|6.
|Ционис Маринос
|1
|0.11
|7.
|Какулис Андроникос
|1
|0.11
|8.
|Сене Кали
|1
|0.11
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Садик Берат
|6 (2)
|0.67
|2.
|Кикаш
|2
|0.22
|3.
|Энглезу Никос
|1
|0.11
|4.
|Carlitos IX
|1
|0.11
|5.
|Мучтарис Стефанос
|1
|0.11
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ланг Адам
|2
|1
|2.
|Кику Франсишку
|2
|0
|3.
|Харис Мавриас
|2
|0
|4.
|Кусулос Янис
|2
|0
|5.
|Дюриш Михал
|1
|0
|6.
|Гомес Хорди
|1
|0
|7.
|Папулис Фотис
|1
|0
|8.
|Ционис Маринос
|1
|0
|9.
|Абдуллахи Шеху
|1
|0
|10.
|Лойзу Лойзос
|1
|0
|11.
|Харалампус Харалампос
|1
|0
|12.
|Konstantinos Venizelos
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Трайчевски Душко
|4
|1
|2.
|Садик Берат
|3
|0
|3.
|Меска
|3
|0
|4.
|Энглезу Никос
|2
|0
|5.
|Kevin Oliveira
|2
|0
|6.
|Benjamin Asamoah
|0
|1
|7.
|Больевич Владимир
|1
|0
|8.
|Минтиккис Константинос
|1
|0
|9.
|Экономидис Гиоргос
|1
|0
|10.
|Carlitos IX
|1
|0
|11.
|Мучтарис Стефанос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Омония
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|Докса Катокопия
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Омония Последние 20 матчей: +8 =6 -6Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис
ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +5 =5 -10Эносис 0:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 2:0 Докса Катокопия
Докса Катокопия 3:3 Кармиотисса ПАЕЕК 2:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 1:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Аполлон 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:0 Пафос Докса Катокопия 0:4 Пафос Аполлон 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Омония Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия Омония 4:1 Докса Катокопия Анортосис 3:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия
Последние игры между собой
Омония: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Докса Катокопия: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Омония 2:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 Омония Первый дивизион Омония 1:3 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Омония Кубок Омония 2:3 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 1:2 Омония Первый дивизион Докса Катокопия 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:6 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|10
|7
|2
|1
|17 - 7
|23
|2.
|Аполлон
|9
|6
|2
|1
|19 - 6
|20
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|6
|0
|4
|16 - 13
|18
|4.
|АЕК Ларнака
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|5.
|Омония
|9
|4
|4
|1
|11 - 6
|16
|6.
|Олимпиакос Никосия
|10
|5
|1
|4
|11 - 10
|16
|7.
|Пафос
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|8.
|Докса Катокопия
|9
|3
|4
|2
|11 - 10
|13
|9.
|Эрмис Арадиппу
|10
|3
|2
|5
|7 - 15
|11
|10.
|АПОЭЛ
|9
|2
|4
|3
|6 - 9
|10
|11.
|Кармиотисса
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Этникос Ахна
|10
|1
|3
|6
|9 - 15
|6
|13.
|Эносис
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
|14.
|Неа Саламина
|10
|1
|2
|7
|6 - 16
|5
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Омония» – «Докса Катокопия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Омония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Докса Катокопия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Омония» – «Докса Катокопия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|10.00
|1.04
|7.40
|1.09
|3.15
|1.37
|—
|—
|2.46
|1.63
|2.00
|1.80
|1.77
|2.06
|1.70
|2.15
|1.39
|2.85
|1.23
|3.55
|1.08
|6.10
|1.07
|6.80
|1.01
|13.50
|1.04
|9.30
|
|—
|—
|6.85
|1.06
|2.93
|1.35
|—
|—
|2.27
|1.59
|—
|—
|1.73
|2.16
|—
|—
|1.35
|3.04
|1.23
|3.72
|1.07
|6.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.02
|1.38
|2.66
|1.47
|2.30
|1.62
|1.93
|1.89
|1.71
|2.15
|1.52
|2.53
|1.33
|3.29
|1.25
|4.03
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—