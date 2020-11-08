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Омония
0:0
Конец матча
Докса Катокопия
0'
19' Желтая карточка
Kevin Oliveira
40' Желтая карточка
Меска
87' Желтая карточка
Ланг Адам
90' Красная карточка
Benjamin Asamoah
90' Желтая карточка
Минтиккис Константинос
90' Желтая карточка
Экономидис Гиоргос
90'+8
Омония
Докса Катокопия

Бомбардиры внутри турнира

Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ботеак Эрик 4 (2) 0.44
2. Дюриш Михал 1 0.11
3. Асанте Эрнест 1 0.11
4. Кику Франсишку 1 0.11
5. Кусулос Янис 1 0.11
6. Ционис Маринос 1 0.11
7. Какулис Андроникос 1 0.11
8. Сене Кали 1 0.11
Докса Катокопия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Садик Берат 6 (2) 0.67
2. Кикаш 2 0.22
3. Энглезу Никос 1 0.11
4. Carlitos IX 1 0.11
5. Мучтарис Стефанос 1 0.11

Карточки

Омония
# Игрок      
1. Ланг Адам 2 1
2. Кику Франсишку 2 0
3. Харис Мавриас 2 0
4. Кусулос Янис 2 0
5. Дюриш Михал 1 0
6. Гомес Хорди 1 0
7. Папулис Фотис 1 0
8. Ционис Маринос 1 0
9. Абдуллахи Шеху 1 0
10. Лойзу Лойзос 1 0
11. Харалампус Харалампос 1 0
12. Konstantinos Venizelos 1 0
Докса Катокопия
# Игрок      
1. Трайчевски Душко 4 1
2. Садик Берат 3 0
3. Меска 3 0
4. Энглезу Никос 2 0
5. Kevin Oliveira 2 0
6. Benjamin Asamoah 0 1
7. Больевич Владимир 1 0
8. Минтиккис Константинос 1 0
9. Экономидис Гиоргос 1 0
10. Carlitos IX 1 0
11. Мучтарис Стефанос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Омония 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3)
 Докса Катокопия 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2) 9.09% (1) 36.36% (4) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Омония Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ Омония 0:0 Эносис
ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег Олимпиакос 3:0 Омония
Докса Катокопия Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Эносис 0:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина АЕК Ларнака 2:0 Докса Катокопия
Докса Катокопия 3:3 Кармиотисса ПАЕЕК 2:1 Докса Катокопия Олимпиакос Никосия 1:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:1 Этникос Ахна Аполлон 1:1 Докса Катокопия Докса Катокопия 2:0 Пафос Докса Катокопия 0:4 Пафос Аполлон 3:2 Докса Катокопия Докса Катокопия 1:1 Омония Докса Катокопия 0:1 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:1 Докса Катокопия Омония 4:1 Докса Катокопия Анортосис 3:0 Докса Катокопия Докса Катокопия 0:3 АПОЭЛ Докса Катокопия 1:1 Эносис Эносис 1:0 Докса Катокопия

Последние игры между собой

Омония: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Докса Катокопия: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Докса Катокопия 1:1 Омония Кубок Омония 4:1 Докса Катокопия Кубок Омония 2:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:2 Омония Первый дивизион
Омония 2:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:2 Омония Первый дивизион Омония 1:3 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 1:1 Омония Кубок Омония 2:3 Докса Катокопия Кубок Докса Катокопия 1:2 Омония Первый дивизион Докса Катокопия 2:3 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион Омония 1:1 Докса Катокопия Первый дивизион Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Омония 4:2 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:1 Омония Первый дивизион Омония 0:0 Докса Катокопия Первый дивизион Докса Катокопия 0:6 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Докса Катокопия Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 10 7 2 1 17 - 7 23
2. Аполлон 9 6 2 1 19 - 6 20
3. АЕЛ Лимаcсол 10 6 0 4 16 - 13 18
4. АЕК Ларнака 9 5 1 3 13 - 7 16
5. Омония 9 4 4 1 11 - 6 16
6. Олимпиакос Никосия 10 5 1 4 11 - 10 16
7. Пафос 9 4 2 3 11 - 8 14
8. Докса Катокопия 9 3 4 2 11 - 10 13
9. Эрмис Арадиппу 10 3 2 5 7 - 15 11
10. АПОЭЛ 9 2 4 3 6 - 9 10
11. Кармиотисса 10 2 4 4 11 - 16 10
12. Этникос Ахна 10 1 3 6 9 - 15 6
13. Эносис 10 1 3 6 6 - 16 6
14. Неа Саламина 10 1 2 7 6 - 16 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Меска получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    19'
    Kevin Oliveira получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.53 3.95 6.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.48 4.05 6.80
  1.44 4.12 7.33

Самый высокий коэффициент на матч «Омония» – «Докса Катокопия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Омония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Докса Катокопия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Омония» – «Докса Катокопия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.04 7.40 1.09 3.15 1.37 2.46 1.63 2.00 1.80 1.77 2.06 1.70 2.15 1.39 2.85 1.23 3.55 1.08 6.10 1.07 6.80 1.01 13.50 1.04 9.30
6.85 1.06 2.93 1.35 2.27 1.59 1.73 2.16 1.35 3.04 1.23 3.72 1.07 6.50
3.02 1.38 2.66 1.47 2.30 1.62 1.93 1.89 1.71 2.15 1.52 2.53 1.33 3.29 1.25 4.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.81 2.00 1.37 3.00 1.08 6.30
2.70 1.43 1.77 1.98 1.35 3.04
2.72 1.45 2.24 1.65 1.74 2.11 1.46 2.70 1.33 3.29 1.20 4.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.48 1.50 1.61 2.31 1.21 3.85
3.42 1.28 2.31 1.57 1.57 2.33 1.21 4.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
5.60 1.11
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
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