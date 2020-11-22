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Неа Саламина
2:1
Конец матча
Омония
0'
1:0
9' Гол
Данило Сирино
1:1
43' Гол
Папулис Фотис
57' Желтая карточка
Кипрос Христофору
68' Желтая карточка
Асанте Эрнест
79' Желтая карточка
Осей Барнс
2:1
81' Гол
Вагнер Томаш
86' Желтая карточка
Конфес Алуа
90' Желтая карточка
Данило Сирино
90' Желтая карточка
 90'+6
Неа Саламина
Омония

Бомбардиры внутри турнира

Неа Саламина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вагнер Томаш 4 0.36
2. Данило Сирино 2 (1) 0.18
3. Nico Varela 1 0.09
4. Брено Лорран 1 0.09
Омония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ботеак Эрик 4 (2) 0.4
2. Дюриш Михал 1 0.1
3. Асанте Эрнест 1 0.1
4. Папулис Фотис 1 0.1
5. Кику Франсишку 1 0.1
6. Кусулос Янис 1 0.1
7. Ционис Маринос 1 0.1
8. Какулис Андроникос 1 0.1
9. Сене Кали 1 0.1

Карточки

Неа Саламина
# Игрок      
1. Конфес Алуа 4 1
2. Nico Varela 3 0
3. Данило Сирино 3 0
4. Кипрос Христофору 3 0
5. Осей Барнс 3 0
6. Чмовш Павел 2 0
7. Adamos Andreou 2 0
8. Винисиус XXII 2 0
9. Санко Баиссама 1 0
10. Брено Лорран 1 0
11. Herve Bodiong 1 0
12. Thomas Nikolaou 1 0
Омония
# Игрок      
1. Ланг Адам 2 1
2. Кику Франсишку 2 0
3. Харис Мавриас 2 0
4. Кусулос Янис 2 0
5. Дюриш Михал 1 0
6. Гомес Хорди 1 0
7. Асанте Эрнест 1 0
8. Папулис Фотис 1 0
9. Ционис Маринос 1 0
10. Абдуллахи Шеху 1 0
11. Лойзу Лойзос 1 0
12. Харалампус Харалампос 1 0
13. Konstantinos Venizelos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Неа Саламина 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
 Омония 16.67% (2) 8.33% (1) 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3)

Предыдущие игры

Неа Саламина Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Олимпиакос Никосия 0:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:1 Этникос Ахна Неа Саламина 0:1 Эрмис Арадиппу Аполлон 3:0 Неа Саламина
Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:4 Анортосис Пафос 1:0 Неа Саламина Неа Саламина 4:1 Ахиронас Неа Саламина 2:0 Эносис Неа Саламина 1:1 Anagennisi Derynia АЕЛ Лимаcсол 2:1 Неа Саламина Неа Саламина 1:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:1 Эрмис Неа Саламина 1:1 Алки Ороклинис Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна Неа Саламина 0:0 АСИЛ Лыси Неа Саламина 0:0 Омония Неа Саламина 0:0 Залаэгерсег Неа Саламина 4:2 Омония Псевда Неа Саламина 2:0 АЕЛ Лимаcсол
Омония Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Омония 0:0 Докса Катокопия Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ
Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег

Последние игры между собой

Неа Саламина: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Омония: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Неа Саламина 0:0 Омония Товарищеские матчи Неа Саламина 0:3 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 5:2 Омония Первый дивизион
Омония 0:0 Неа Саламина Первый дивизион Омония 3:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:0 Омония Первый дивизион Омония 5:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:3 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:1 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:2 Омония Первый дивизион Неа Саламина 0:2 Омония Первый дивизион Омония 5:3 Неа Саламина Первый дивизион Омония 3:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:1 Омония Первый дивизион Неа Саламина 0:1 Омония Товарищеские матчи Неа Саламина 0:1 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Неа Саламина Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 10 7 2 1 17 - 7 23
2. Аполлон 9 6 2 1 19 - 6 20
3. Олимпиакос Никосия 11 6 1 4 12 - 10 19
4. АЕЛ Лимаcсол 10 6 0 4 16 - 13 18
5. АЕК Ларнака 9 5 1 3 13 - 7 16
6. Омония 10 4 4 2 12 - 8 16
7. Пафос 9 4 2 3 11 - 8 14
8. Докса Катокопия 10 3 5 2 11 - 10 14
9. Эрмис Арадиппу 11 3 3 5 7 - 15 12
10. АПОЭЛ 10 2 4 4 6 - 10 10
11. Кармиотисса 10 2 4 4 11 - 16 10
12. Неа Саламина 11 2 2 7 8 - 17 8
13. Этникос Ахна 10 1 3 6 9 - 15 6
14. Эносис 10 1 3 6 6 - 16 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Папулис Фотис бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Данило Сирино бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 1.80 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 3.75 1.82
Бонус: 5 000 ₽ 4.20 3.52 1.80
  1.38 3.65 13.52

Самый высокий коэффициент на матч «Неа Саламина» – «Омония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Неа Саламина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Омония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Неа Саламина» – «Омония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
11.50 1.02 8.40 1.06 3.30 1.28 2.70 1.50 2.10 1.74 1.91 1.89 1.78 2.14 1.50 2.70 1.30 3.35 1.12 5.20 1.10 6.40 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.50
7.80 1.04 3.30 1.28 2.57 1.47 1.87 1.97 1.44 2.66 1.28 3.30 1.10 5.50
3.67 1.28 3.08 1.36 2.77 1.44 2.58 1.50 2.14 1.71 1.69 2.18 1.45 2.74 1.57 2.39 1.34 3.23 1.38 3.02 1.11 6.98
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
1.90 1.90 1.39 2.85 1.11 5.80
2.81 1.40 1.90 1.84 1.41 2.77
2.99 1.40 2.57 1.50 2.02 1.81 1.61 2.31 1.23 4.01 1.12 6.18
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.70 1.47 1.69 2.10 1.28 3.45
2.54 1.48 1.64 2.17 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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