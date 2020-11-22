Неа Саламина
2:1
Конец матча
Омония
1:0
9' ГолДанило Сирино
1:1
43' ГолПапулис Фотис
57' Желтая карточкаКипрос Христофору
68' Желтая карточкаАсанте Эрнест
79' Желтая карточкаОсей Барнс
2:1
81' ГолВагнер Томаш
86' Желтая карточкаКонфес Алуа
90' Желтая карточкаДанило Сирино
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Чмовш ПавелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Осей БарнсПолузащитник
-
27 Конфес АлуаПолузащитник
- Нападающий
-
15 Вагнер ТомашНападающий
-
-
-
- Запасные игроки
-
30 Киссас ТасосВратарь
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Damianou
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
16 Гомес ХордиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Дюриш МихалНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
75 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ботеак ЭрикНападающий
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
Ход матча
9'
1:0
43'
1:1
68'
79'
81'
2:1
86'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вагнер Томаш
|4
|0.36
|2.
|Данило Сирино
|2 (1)
|0.18
|3.
|Nico Varela
|1
|0.09
|4.
|Брено Лорран
|1
|0.09
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ботеак Эрик
|4 (2)
|0.4
|2.
|Дюриш Михал
|1
|0.1
|3.
|Асанте Эрнест
|1
|0.1
|4.
|Папулис Фотис
|1
|0.1
|5.
|Кику Франсишку
|1
|0.1
|6.
|Кусулос Янис
|1
|0.1
|7.
|Ционис Маринос
|1
|0.1
|8.
|Какулис Андроникос
|1
|0.1
|9.
|Сене Кали
|1
|0.1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Конфес Алуа
|4
|1
|2.
|Nico Varela
|3
|0
|3.
|Данило Сирино
|3
|0
|4.
|Кипрос Христофору
|3
|0
|5.
|Осей Барнс
|3
|0
|6.
|Чмовш Павел
|2
|0
|7.
|Adamos Andreou
|2
|0
|8.
|Винисиус XXII
|2
|0
|9.
|Санко Баиссама
|1
|0
|10.
|Брено Лорран
|1
|0
|11.
|Herve Bodiong
|1
|0
|12.
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ланг Адам
|2
|1
|2.
|Кику Франсишку
|2
|0
|3.
|Харис Мавриас
|2
|0
|4.
|Кусулос Янис
|2
|0
|5.
|Дюриш Михал
|1
|0
|6.
|Гомес Хорди
|1
|0
|7.
|Асанте Эрнест
|1
|0
|8.
|Папулис Фотис
|1
|0
|9.
|Ционис Маринос
|1
|0
|10.
|Абдуллахи Шеху
|1
|0
|11.
|Лойзу Лойзос
|1
|0
|12.
|Харалампус Харалампос
|1
|0
|13.
|Konstantinos Venizelos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Неа Саламина
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Омония
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
Предыдущие игры
Неа Саламина Последние 20 матчей: +4 =8 -8Олимпиакос Никосия 0:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:1 Этникос Ахна Неа Саламина 0:1 Эрмис Арадиппу Аполлон 3:0 Неа Саламина
Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина Неа Саламина 1:4 Анортосис Пафос 1:0 Неа Саламина Неа Саламина 4:1 Ахиронас Неа Саламина 2:0 Эносис Неа Саламина 1:1 Anagennisi Derynia АЕЛ Лимаcсол 2:1 Неа Саламина Неа Саламина 1:2 АЕК Ларнака Неа Саламина 0:1 Эрмис Неа Саламина 1:1 Алки Ороклинис Неа Саламина 2:2 Этникос Ахна Неа Саламина 0:0 АСИЛ Лыси Неа Саламина 0:0 Омония Неа Саламина 0:0 Залаэгерсег Неа Саламина 4:2 Омония Псевда Неа Саламина 2:0 АЕЛ Лимаcсол
Омония Последние 20 матчей: +8 =7 -5Омония 0:0 Докса Катокопия Омония 0:2 Гранада Олимпиакос Никосия 1:0 Омония Омония 1:2 ПСВ
Омония 0:0 Эносис ПАОК 1:1 Омония Этникос Ахна 1:2 Омония Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол Омония 0:0 Олимпиакос Олимпиакос 2:0 Омония Омония 2:1 АЕК Ларнака Омония 1:1 Црвена Звезда Анортосис 1:1 Омония Омония 1:0 Кармиотисса Легия 0:2 Омония Пафос 2:2 Омония Арарат-Армения 0:1 Омония Омония 2:1 Докса Неа Саламина 0:0 Омония Омония 0:1 Залаэгерсег
Последние игры между собой
Неа Саламина: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Омония: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Омония 0:0 Неа Саламина Первый дивизион Омония 3:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:0 Омония Первый дивизион Омония 5:1 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:3 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:1 Омония Первый дивизион Омония 2:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:2 Омония Первый дивизион Неа Саламина 0:2 Омония Первый дивизион Омония 5:3 Неа Саламина Первый дивизион Омония 3:0 Неа Саламина Первый дивизион Неа Саламина 1:1 Омония Первый дивизион Неа Саламина 0:1 Омония Товарищеские матчи Неа Саламина 0:1 Омония Первый дивизион Омония 3:0 Неа Саламина Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|10
|7
|2
|1
|17 - 7
|23
|2.
|Аполлон
|9
|6
|2
|1
|19 - 6
|20
|3.
|Олимпиакос Никосия
|11
|6
|1
|4
|12 - 10
|19
|4.
|АЕЛ Лимаcсол
|10
|6
|0
|4
|16 - 13
|18
|5.
|АЕК Ларнака
|9
|5
|1
|3
|13 - 7
|16
|6.
|Омония
|10
|4
|4
|2
|12 - 8
|16
|7.
|Пафос
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|8.
|Докса Катокопия
|10
|3
|5
|2
|11 - 10
|14
|9.
|Эрмис Арадиппу
|11
|3
|3
|5
|7 - 15
|12
|10.
|АПОЭЛ
|10
|2
|4
|4
|6 - 10
|10
|11.
|Кармиотисса
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Неа Саламина
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|13.
|Этникос Ахна
|10
|1
|3
|6
|9 - 15
|6
|14.
|Эносис
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Неа Саламина» – «Омония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Неа Саламина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Омония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Неа Саламина» – «Омония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров