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АЕЛ Лимаcсол
1:0
Конец матча
Анортосис
0'
1:0
66' Гол
Ryan Mmaee
75' Желтая карточка
Strahinja Kerkez
79' Желтая карточка
Euller II
80' Желтая карточка
Branko Vrgoc
90'+4
АЕЛ Лимаcсол
Анортосис

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимаcсол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риера Лоренцо 3 0.27
2. Ryan Mmaee 3 (1) 0.27
3. Данило Кампос 2 0.18
4. Торрес Мануэль 2 0.18
5. Папафотис Вассилис 2 0.18
6. Авраам Андреас 1 0.09
7. Казарян Геворг 1 0.09
8. Медоевич Слободан 1 0.09
9. Антониу Минас 1 0.09
10. Euller II 1 0.09
Анортосис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окриашвили Торнике 4 (3) 0.36
2. Квилитая Георгий 3 0.27
3. Маниас Михалис 3 (2) 0.27
4. Branko Vrgoc 2 0.18
5. Галициос Георгиос 1 0.09
6. Миха Дор 1 0.09
7. Артиматас Костакис 1 0.09
8. Charles Eloundou 1 0.09
9. Калцас Никос 1 0.09

Карточки

АЕЛ Лимаcсол
# Игрок      
1. Бруно Араужо 4 0
2. Медоевич Слободан 3 0
3. Andre Ferreira Teixeira 3 0
4. Euller II 3 0
5. Данило Кампос 2 0
6. Риера Лоренцо 2 0
7. Торрес Мануэль 2 0
8. Папафотис Вассилис 2 0
9. Рашо Момчило 2 0
10. Авраам Андреас 1 0
11. Казарян Геворг 1 0
12. Адамович Марко 1 0
13. Буноза Гордан 1 0
14. Ryan Mmaee 1 0
15. Антониу Минас 1 0
16. Кириаку Харис 1 0
17. Strahinja Kerkez 1 0
Анортосис
# Игрок      
1. Branko Vrgoc 4 0
2. Окриашвили Торнике 3 0
3. Амбарцумян Оганес 1 1
4. Галициос Георгиос 2 0
5. Даушвили Муртаз 2 0
6. Артиматас Костакис 2 0
7. Калцас Никос 2 0
8. Гушбауэр Йозеф 1 0
9. Селин Евгений 1 0
10. Лория Гиорги 1 0
11. Маниас Михалис 1 0
12. Маргаса Ренату 1 0
13. Charles Eloundou 1 0
14. Коррейя Андерсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕЛ Лимаcсол 23.53% (4) 17.65% (3) 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4) 11.76% (2)
 Анортосис 23.53% (4) 17.65% (3) 5.88% (1) 11.76% (2) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Пафос 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:1 Эносис
Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 3:1 Кармиотисса АЕЛ Лимаcсол 5:0 Омония Псевда АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Курис 2:6 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Докса 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:0 Курис Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 2:0 АЕЛ Лимаcсол Кармиотисса 1:8 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония
Анортосис Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Анортосис 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:0 Пафос Кармиотисса 1:1 Анортосис Этникос Ахна 0:1 Анортосис
Анортосис 2:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:4 Анортосис Анортосис 2:0 Олимпиакос Никосия Базель 3:2 Анортосис Анортосис 1:3 Аполлон Анортосис 1:1 Омония Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 3:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 0:0 Пафос Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Омония Арадиппу 1:2 Анортосис Анортосис 1:1 АПОЭЛ Анортосис 3:2 Арис Салоники Анортосис 0:2 АЕК Ларнака Анортосис 1:0 Аполлон Анортосис 3:0 АЕК Ларнака

Последние игры между собой

АЕЛ Лимаcсол: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Анортосис: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Товарищеские матчи Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:3 Анортосис Первый дивизион
Анортосис 0:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:2 Анортосис Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Анортосис 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 4:1 Анортосис Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 4:3 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Анортосис 0:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 11 7 2 2 17 - 8 23
2. Аполлон 0:0 10 6 3 1 19 - 6 21
3. АЕЛ Лимаcсол 11 7 0 4 17 - 13 21
4. Олимпиакос Никосия 11 6 1 4 12 - 10 19
5. АЕК Ларнака 0:0 10 5 2 3 13 - 7 17
6. Омония 10 4 4 2 12 - 8 16
7. Пафос 9 4 2 3 11 - 8 14
8. Докса Катокопия 10 3 5 2 11 - 10 14
9. Эрмис Арадиппу 11 3 3 5 7 - 15 12
10. АПОЭЛ 10 2 4 4 6 - 10 10
11. Кармиотисса 10 2 4 4 11 - 16 10
12. Неа Саламина 11 2 2 7 8 - 17 8
13. Этникос Ахна 10 1 3 6 9 - 15 6
14. Эносис 10 1 3 6 6 - 16 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.12 6.30 77.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 3.90 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.12 3.20 2.38
  1.25 4.57 22.64

Самый высокий коэффициент на матч «АЕЛ Лимаcсол» – «Анортосис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕЛ Лимаcсол» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анортосис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕЛ Лимаcсол» – «Анортосис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.48 1.50 7.20 1.08 1.70 2.08 2.41 1.57 1.98 1.82 1.09 6.50 1.70 2.15 1.37 2.95 1.09 6.50 1.10 6.30 1.04 9.00 1.01 13.00 1.01 12.00 0.00 21.00
6.65 1.07 3.04 1.33 2.33 1.56 1.76 2.11 1.37 2.94 1.25 3.55 1.08 6.15
2.36 1.59 1.96 1.86 1.54 2.48 1.36 3.12 1.57 2.39 1.33 3.24 1.11 6.54 1.50 2.59 1.76 2.09 1.58 2.41 1.43 2.82 1.28 3.68 1.11 6.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.44 2.65 1.78 2.04 1.03 10.00 1.09 6.50
2.65 1.44 1.77 1.98 1.36 2.97
1.22 4.14 1.11 6.42 1.84 2.00 1.52 2.57 1.37 3.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.48 1.50 1.61 2.23 1.23 3.85
3.40 1.29 2.40 1.53 1.59 2.27 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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