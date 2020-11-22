АЕЛ Лимаcсол
1:0
Конец матча
Анортосис
1:0
66' ГолRyan Mmaee
75' Желтая карточкаStrahinja Kerkez
79' Желтая карточкаEuller II
80' Желтая карточкаBranko Vrgoc
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Ryan MmaeeНападающий
- Нападающий
-
27 Рашо Момчило
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Euller II
-
-
-
77 Бабич Матко
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Branko VrgocЗащитник
-
20 Калцас НикосПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Миха ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кецбая Темури
Ход матча
66'
1:0
75'
79'
80'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риера Лоренцо
|3
|0.27
|2.
|Ryan Mmaee
|3 (1)
|0.27
|3.
|Данило Кампос
|2
|0.18
|4.
|Торрес Мануэль
|2
|0.18
|5.
|Папафотис Вассилис
|2
|0.18
|6.
|Авраам Андреас
|1
|0.09
|7.
|Казарян Геворг
|1
|0.09
|8.
|Медоевич Слободан
|1
|0.09
|9.
|Антониу Минас
|1
|0.09
|10.
|Euller II
|1
|0.09
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окриашвили Торнике
|4 (3)
|0.36
|2.
|Квилитая Георгий
|3
|0.27
|3.
|Маниас Михалис
|3 (2)
|0.27
|4.
|Branko Vrgoc
|2
|0.18
|5.
|Галициос Георгиос
|1
|0.09
|6.
|Миха Дор
|1
|0.09
|7.
|Артиматас Костакис
|1
|0.09
|8.
|Charles Eloundou
|1
|0.09
|9.
|Калцас Никос
|1
|0.09
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Араужо
|4
|0
|2.
|Медоевич Слободан
|3
|0
|3.
|Andre Ferreira Teixeira
|3
|0
|4.
|Euller II
|3
|0
|5.
|Данило Кампос
|2
|0
|6.
|Риера Лоренцо
|2
|0
|7.
|Торрес Мануэль
|2
|0
|8.
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|9.
|Рашо Момчило
|2
|0
|10.
|Авраам Андреас
|1
|0
|11.
|Казарян Геворг
|1
|0
|12.
|Адамович Марко
|1
|0
|13.
|Буноза Гордан
|1
|0
|14.
|Ryan Mmaee
|1
|0
|15.
|Антониу Минас
|1
|0
|16.
|Кириаку Харис
|1
|0
|17.
|Strahinja Kerkez
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Branko Vrgoc
|4
|0
|2.
|Окриашвили Торнике
|3
|0
|3.
|Амбарцумян Оганес
|1
|1
|4.
|Галициос Георгиос
|2
|0
|5.
|Даушвили Муртаз
|2
|0
|6.
|Артиматас Костакис
|2
|0
|7.
|Калцас Никос
|2
|0
|8.
|Гушбауэр Йозеф
|1
|0
|9.
|Селин Евгений
|1
|0
|10.
|Лория Гиорги
|1
|0
|11.
|Маниас Михалис
|1
|0
|12.
|Маргаса Ренату
|1
|0
|13.
|Charles Eloundou
|1
|0
|14.
|Коррейя Андерсон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕЛ Лимаcсол
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|Анортосис
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|23.53% (4)
Предыдущие игры
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +11 =1 -8Пафос 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Эрмис Арадиппу Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:1 Эносис
Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 3:1 Кармиотисса АЕЛ Лимаcсол 5:0 Омония Псевда АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Курис 2:6 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Докса 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:0 Курис Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 2:0 АЕЛ Лимаcсол Кармиотисса 1:8 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 0:3 Омония
Анортосис Последние 20 матчей: +13 =4 -3Анортосис 1:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:0 Пафос Кармиотисса 1:1 Анортосис Этникос Ахна 0:1 Анортосис
Анортосис 2:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:4 Анортосис Анортосис 2:0 Олимпиакос Никосия Базель 3:2 Анортосис Анортосис 1:3 Аполлон Анортосис 1:1 Омония Пафос 0:1 Анортосис Анортосис 3:1 Эрмис Арадиппу Анортосис 0:0 Пафос Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Омония Арадиппу 1:2 Анортосис Анортосис 1:1 АПОЭЛ Анортосис 3:2 Арис Салоники Анортосис 0:2 АЕК Ларнака Анортосис 1:0 Аполлон Анортосис 3:0 АЕК Ларнака
Последние игры между собой
АЕЛ Лимаcсол: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Анортосис: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Анортосис 0:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:2 Анортосис Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис Первый дивизион Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Анортосис 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 4:1 Анортосис Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 4:3 Анортосис Первый дивизион Анортосис 0:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Анортосис 0:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|11
|7
|2
|2
|17 - 8
|23
|2.
|Аполлон
|0:0
|10
|6
|3
|1
|19 - 6
|21
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|11
|7
|0
|4
|17 - 13
|21
|4.
|Олимпиакос Никосия
|11
|6
|1
|4
|12 - 10
|19
|5.
|АЕК Ларнака
|0:0
|10
|5
|2
|3
|13 - 7
|17
|6.
|Омония
|10
|4
|4
|2
|12 - 8
|16
|7.
|Пафос
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|8.
|Докса Катокопия
|10
|3
|5
|2
|11 - 10
|14
|9.
|Эрмис Арадиппу
|11
|3
|3
|5
|7 - 15
|12
|10.
|АПОЭЛ
|10
|2
|4
|4
|6 - 10
|10
|11.
|Кармиотисса
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Неа Саламина
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|13.
|Этникос Ахна
|10
|1
|3
|6
|9 - 15
|6
|14.
|Эносис
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
Победитель
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