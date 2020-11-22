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АЕК Ларнака
0:0
Первый тайм: 10'
Аполлон
0' 10'

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тричковски Иван 5 0.56
2. Абраам Гонсалес 2 0.22
3. Хэйтли Том 1 0.11
4. Спировски Стефан 1 0.11
5. Макрис Андреас 1 0.11
6. Труйольс Хоан 1 0.11
7. Наранхо Хосе 1 0.11
8. Толемесс Флориан 1 (1) 0.11
Аполлон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дигин Николя 5 0.56
2. Бенсоп Чарлисон 5 (1) 0.56
3. Дабо Багали 2 0.22
4. Ларссон Даниэль 1 0.11
5. Маркович Саша 1 0.11
6. Матей Флорентин 1 0.11
7. Агирре Диего 1 0.11
8. Питтас Яннис 1 0.11
9. Денич Джордже 1 0.11
10. Салаи Аттила 1 0.11

Карточки

АЕК Ларнака
# Игрок      
1. Шполярич Матья 3 0
2. Хэйтли Том 2 0
3. Акоран Баррера 2 0
4. Труйольс Хоан 2 0
5. Янну Томас 2 0
6. Наранхо Хосе 2 0
7. Микель Гонсалес 1 0
8. Спировски Стефан 1 0
9. Толемесс Флориан 1 0
10. Тенкен Йенс 1 0
11. Гарсия Нандо 1 0
12. Константину Константинос 1 0
Аполлон
# Игрок      
1. Сакетти Эстебан 3 0
2. Василиу Гиоргос 2 0
3. Салаи Аттила 2 0
4. Дигин Николя 1 0
5. Бенсоп Чарлисон 1 0
6. Роберж Валентин 1 0
7. Янниотас Яннис 1 0
8. Матей Флорентин 1 0
9. Кириаку Хараламбос 1 0
10. Юсте Эктор 1 0
11. Агирре Диего 1 0
12. Питтас Яннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК Ларнака 30.77% (4) 0 15.38% (2) 15.38% (2) 30.77% (4) 7.69% (1)
 Аполлон 10.53% (2) 15.79% (3) 26.32% (5) 26.32% (5) 15.79% (3) 5.26% (1)

Предыдущие игры

АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Анортосис 1:0 АЕК Ларнака Эрмис Арадиппу 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Докса Катокопия Эносис 2:1 АЕК Ларнака
АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол Kouris Erimis 0:11 АЕК Ларнака Омония 2:1 АЕК Ларнака Кармиотисса 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:1 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака Аполлон 2:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 4:4 Кармиотисса Анортосис 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Докса АЕК Ларнака 4:0 Омония Арадиппу Анортосис 3:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:2 АЕК Ларнака
Аполлон Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон
Аполлон 2:1 Этникос Ахна Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон Аполлон 5:1 Сабуртало Аполлон 1:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:0 Пафос Аполлон 4:0 Кармиотисса Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Аполлон 5:0 Арис Салоники Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 1:0 Аполлон

Последние игры между собой

АЕК Ларнака: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Аполлон: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Товарищеские матчи Аполлон 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:3 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Кубок Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Аполлон 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:2 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 6:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 11 7 2 2 17 - 8 23
2. Аполлон 0:0 10 6 3 1 19 - 6 21
3. АЕЛ Лимаcсол 11 7 0 4 17 - 13 21
4. Олимпиакос Никосия 11 6 1 4 12 - 10 19
5. АЕК Ларнака 0:0 10 5 2 3 13 - 7 17
6. Омония 10 4 4 2 12 - 8 16
7. Пафос 9 4 2 3 11 - 8 14
8. Докса Катокопия 10 3 5 2 11 - 10 14
9. Эрмис Арадиппу 11 3 3 5 7 - 15 12
10. АПОЭЛ 10 2 4 4 6 - 10 10
11. Кармиотисса 10 2 4 4 11 - 16 10
12. Неа Саламина 11 2 2 7 8 - 17 8
13. Этникос Ахна 10 1 3 6 9 - 15 6
14. Эносис 10 1 3 6 6 - 16 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АЕК Ларнака
Ничья
Аполлон
3.00
2.94
2.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 2.85 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.75 2.90 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.93 2.94 2.65
  2.91 2.85 2.75

Самый высокий коэффициент на матч «АЕК Ларнака» – «Аполлон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК Ларнака» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК Ларнака» – «Аполлон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
8.00 1.06 5.90 1.11 2.70 1.44 2.06 1.76 1.76 2.06 1.59 2.35 1.28 3.55 1.19 4.40 1.06 7.90 1.05 8.60 1.01 23.00 0.00 21.00
5.35 1.11 2.62 1.43 2.01 1.75 1.61 2.38 1.27 3.54 1.19 4.05 1.04 7.70
2.84 1.42 2.45 1.55 2.05 1.78 1.72 2.13 1.54 2.47 1.44 2.84 1.22 4.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.67 2.20 1.30 3.30 1.07 7.30
2.40 1.53 1.61 2.23 1.30 3.32
2.49 1.53 2.05 1.78 1.58 2.38 1.43 2.89 1.34 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.10 1.69 1.48 2.55 1.15 4.90
3.14 1.33 2.11 1.68 1.52 2.43

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Где смотреть матч АЕК Ларнака 0:0 Аполлон онлайн

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