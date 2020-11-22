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АЕК Ларнака
1:2
Конец матча
Аполлон
0'
23' Желтая карточка
Дигин Николя
27' Желтая карточка
Хэйтли Том
0:1
29' Гол
Питтас Яннис
45' Желтая карточка
Спировски Стефан
50' Желтая карточка
Салаи Аттила
61' Желтая карточка
Танди Симранджит
1:1
66' Гол
Акоран Баррера
1:2
73' Гол
Дигин Николя
90'+5
АЕК Ларнака
Аполлон

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тричковски Иван 5 0.5
2. Абраам Гонсалес 2 0.2
3. Хэйтли Том 1 0.1
4. Спировски Стефан 1 0.1
5. Акоран Баррера 1 0.1
6. Макрис Андреас 1 0.1
7. Труйольс Хоан 1 0.1
8. Наранхо Хосе 1 0.1
9. Толемесс Флориан 1 (1) 0.1
Аполлон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дигин Николя 6 0.6
2. Бенсоп Чарлисон 5 (1) 0.5
3. Дабо Багали 2 0.2
4. Питтас Яннис 2 0.2
5. Ларссон Даниэль 1 0.1
6. Маркович Саша 1 0.1
7. Матей Флорентин 1 0.1
8. Агирре Диего 1 0.1
9. Денич Джордже 1 0.1
10. Салаи Аттила 1 0.1

Карточки

АЕК Ларнака
# Игрок      
1. Хэйтли Том 3 0
2. Шполярич Матья 3 0
3. Спировски Стефан 2 0
4. Акоран Баррера 2 0
5. Труйольс Хоан 2 0
6. Янну Томас 2 0
7. Наранхо Хосе 2 0
8. Микель Гонсалес 1 0
9. Толемесс Флориан 1 0
10. Тенкен Йенс 1 0
11. Гарсия Нандо 1 0
12. Константину Константинос 1 0
13. Танди Симранджит 1 0
Аполлон
# Игрок      
1. Сакетти Эстебан 3 0
2. Салаи Аттила 3 0
3. Дигин Николя 2 0
4. Василиу Гиоргос 2 0
5. Бенсоп Чарлисон 1 0
6. Роберж Валентин 1 0
7. Янниотас Яннис 1 0
8. Матей Флорентин 1 0
9. Кириаку Хараламбос 1 0
10. Юсте Эктор 1 0
11. Агирре Диего 1 0
12. Питтас Яннис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АЕК Ларнака 28.57% (4) 0 14.29% (2) 14.29% (2) 35.71% (5) 7.14% (1)
 Аполлон 9.52% (2) 19.05% (4) 23.81% (5) 23.81% (5) 19.05% (4) 4.76% (1)

Предыдущие игры

АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Анортосис 1:0 АЕК Ларнака Эрмис Арадиппу 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Докса Катокопия Эносис 2:1 АЕК Ларнака
АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол Kouris Erimis 0:11 АЕК Ларнака Омония 2:1 АЕК Ларнака Кармиотисса 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:1 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака Аполлон 2:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 4:4 Кармиотисса Анортосис 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Докса АЕК Ларнака 4:0 Омония Арадиппу Анортосис 3:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:2 АЕК Ларнака
Аполлон Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон
Аполлон 2:1 Этникос Ахна Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон Аполлон 5:1 Сабуртало Аполлон 1:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:0 Пафос Аполлон 4:0 Кармиотисса Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Аполлон 5:0 Арис Салоники Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 1:0 Аполлон

Последние игры между собой

АЕК Ларнака: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Аполлон: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Товарищеские матчи Аполлон 3:1 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 АЕК Ларнака Первый дивизион
АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:3 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Кубок Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Аполлон 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:2 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 6:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Анортосис 11 7 2 2 17 - 8 23
3. АЕЛ Лимаcсол 11 7 0 4 17 - 13 21
4. Олимпиакос Никосия 11 6 1 4 12 - 10 19
5. АЕК Ларнака 10 5 1 4 14 - 9 16
6. Омония 10 4 4 2 12 - 8 16
7. Пафос 9 4 2 3 11 - 8 14
8. Докса Катокопия 10 3 5 2 11 - 10 14
9. Эрмис Арадиппу 11 3 3 5 7 - 15 12
10. АПОЭЛ 10 2 4 4 6 - 10 10
11. Кармиотисса 10 2 4 4 11 - 16 10
12. Неа Саламина 11 2 2 7 8 - 17 8
13. Этникос Ахна 10 1 3 6 9 - 15 6
14. Эносис 10 1 3 6 6 - 16 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Спировски Стефан получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Питтас Яннис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Хэйтли Том получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Дигин Николя получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 16.00 1.73 1.28
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 4.50 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 2.93 2.94 2.65
  20.29 4.22 1.29

Самый высокий коэффициент на матч «АЕК Ларнака» – «Аполлон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «АЕК Ларнака» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аполлон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «АЕК Ларнака» – «Аполлон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
8.00 1.06 5.90 1.11 2.50 1.50 2.06 1.76 1.76 2.06 1.30 3.35 1.28 3.55 1.75 2.05 1.06 7.90 1.10 6.00 1.01 23.00 0.00 21.00
5.35 1.11 2.62 1.43 2.01 1.75 1.61 2.38 1.27 3.54 1.19 4.05 1.04 7.70
2.75 1.45 2.42 1.56 1.98 1.85 1.51 2.55 1.33 3.28 1.56 2.41 1.39 2.98 1.51 2.54 1.29 3.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.85 1.85 1.67 2.20 1.32 3.20 1.07 7.30 1.02 11.00
2.40 1.53 1.61 2.23 1.30 3.32
1.69 2.18 1.41 2.88 1.58 2.38 1.43 2.89 1.13 5.81
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.10 1.69 1.48 2.55 1.15 4.90
3.14 1.33 2.11 1.68 1.52 2.43

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.30 1.57
Букмекер Да Нет
5.50 1.12
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Где смотреть матч АЕК Ларнака 1:2 Аполлон онлайн

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