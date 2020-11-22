АЕК Ларнака
1:2
Конец матча
Аполлон
23' Желтая карточкаДигин Николя
27' Желтая карточкаХэйтли Том
0:1
29' ГолПиттас Яннис
45' Желтая карточкаСпировски Стефан
50' Желтая карточкаСалаи Аттила
61' Желтая карточкаТанди Симранджит
1:1
66' ГолАкоран Баррера
1:2
73' ГолДигин Николя
- Основной состав
-
13 Тенкен ЙенсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Гарсия НандоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Хэйтли ТомПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Каррильо Жоан
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
-
17 Педру ЖоауЗащитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
-
18 Агирре ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Дигин НиколяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
87 Гакпе СержПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
Ход матча
23'
27'
29'
0:1
45'
50'
61'
66'
1:1
73'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тричковски Иван
|5
|0.5
|2.
|Абраам Гонсалес
|2
|0.2
|3.
|Хэйтли Том
|1
|0.1
|4.
|Спировски Стефан
|1
|0.1
|5.
|Акоран Баррера
|1
|0.1
|6.
|Макрис Андреас
|1
|0.1
|7.
|Труйольс Хоан
|1
|0.1
|8.
|Наранхо Хосе
|1
|0.1
|9.
|Толемесс Флориан
|1 (1)
|0.1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дигин Николя
|6
|0.6
|2.
|Бенсоп Чарлисон
|5 (1)
|0.5
|3.
|Дабо Багали
|2
|0.2
|4.
|Питтас Яннис
|2
|0.2
|5.
|Ларссон Даниэль
|1
|0.1
|6.
|Маркович Саша
|1
|0.1
|7.
|Матей Флорентин
|1
|0.1
|8.
|Агирре Диего
|1
|0.1
|9.
|Денич Джордже
|1
|0.1
|10.
|Салаи Аттила
|1
|0.1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хэйтли Том
|3
|0
|2.
|Шполярич Матья
|3
|0
|3.
|Спировски Стефан
|2
|0
|4.
|Акоран Баррера
|2
|0
|5.
|Труйольс Хоан
|2
|0
|6.
|Янну Томас
|2
|0
|7.
|Наранхо Хосе
|2
|0
|8.
|Микель Гонсалес
|1
|0
|9.
|Толемесс Флориан
|1
|0
|10.
|Тенкен Йенс
|1
|0
|11.
|Гарсия Нандо
|1
|0
|12.
|Константину Константинос
|1
|0
|13.
|Танди Симранджит
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сакетти Эстебан
|3
|0
|2.
|Салаи Аттила
|3
|0
|3.
|Дигин Николя
|2
|0
|4.
|Василиу Гиоргос
|2
|0
|5.
|Бенсоп Чарлисон
|1
|0
|6.
|Роберж Валентин
|1
|0
|7.
|Янниотас Яннис
|1
|0
|8.
|Матей Флорентин
|1
|0
|9.
|Кириаку Хараламбос
|1
|0
|10.
|Юсте Эктор
|1
|0
|11.
|Агирре Диего
|1
|0
|12.
|Питтас Яннис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АЕК Ларнака
|28.57% (4)
|0
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|35.71% (5)
|7.14% (1)
|Аполлон
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|23.81% (5)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
Предыдущие игры
АЕК Ларнака Последние 20 матчей: +10 =3 -7Анортосис 1:0 АЕК Ларнака Эрмис Арадиппу 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Докса Катокопия Эносис 2:1 АЕК Ларнака
АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол Kouris Erimis 0:11 АЕК Ларнака Омония 2:1 АЕК Ларнака Кармиотисса 0:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 3:0 АПОЭЛ Неа Саламина 1:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:1 Олимпиакос Никосия АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака Аполлон 2:0 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 4:4 Кармиотисса Анортосис 0:2 АЕК Ларнака АЕК Ларнака 2:0 Докса АЕК Ларнака 4:0 Омония Арадиппу Анортосис 3:0 АЕК Ларнака Анортосис 1:2 АЕК Ларнака
Аполлон Последние 20 матчей: +14 =2 -4Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон
Аполлон 2:1 Этникос Ахна Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон Аполлон 5:1 Сабуртало Аполлон 1:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:0 Пафос Аполлон 4:0 Кармиотисса Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Аполлон 5:0 Арис Салоники Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 1:0 Аполлон
Последние игры между собой
АЕК Ларнака: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Аполлон: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 0:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:3 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:1 Аполлон Кубок Аполлон 3:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 3:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:1 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 1:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 3:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 1:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:1 АЕК Ларнака Первый дивизион Аполлон 2:2 АЕК Ларнака Первый дивизион АЕК Ларнака 2:2 Аполлон Первый дивизион АЕК Ларнака 6:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 АЕК Ларнака Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|10
|7
|2
|1
|21 - 7
|23
|2.
|Анортосис
|11
|7
|2
|2
|17 - 8
|23
|3.
|АЕЛ Лимаcсол
|11
|7
|0
|4
|17 - 13
|21
|4.
|Олимпиакос Никосия
|11
|6
|1
|4
|12 - 10
|19
|5.
|АЕК Ларнака
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|6.
|Омония
|10
|4
|4
|2
|12 - 8
|16
|7.
|Пафос
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|8.
|Докса Катокопия
|10
|3
|5
|2
|11 - 10
|14
|9.
|Эрмис Арадиппу
|11
|3
|3
|5
|7 - 15
|12
|10.
|АПОЭЛ
|10
|2
|4
|4
|6 - 10
|10
|11.
|Кармиотисса
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Неа Саламина
|11
|2
|2
|7
|8 - 17
|8
|13.
|Этникос Ахна
|10
|1
|3
|6
|9 - 15
|6
|14.
|Эносис
|10
|1
|3
|6
|6 - 16
|6
Победитель
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