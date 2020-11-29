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Аполлон
1:2
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
0'
19' Желтая карточка
Данило Кампос
0:1
19' Гол
Бабич Матко
29' Желтая карточка
Здравковски Давор
30' Желтая карточка
Торрес Мануэль
30' Желтая карточка
Янниотас Яннис
42' Желтая карточка
Антониу Минас
47' Желтая карточка
Бруно Араужо
61' Желтая карточка
Бабич Матко
0:1
73' Не забитый пенальти
Маркович Саша
1:1
77' Гол
Матей Флорентин
1:2
81' Пенальти
Риера Лоренцо
83' Желтая карточка
Кириаку Харис
84' Желтая карточка
Питтас Яннис
90' Желтая карточка
Дабо Багали
90' Желтая карточка
Риера Лоренцо
90'+5
Аполлон
АЕЛ Лимаcсол

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дигин Николя 6 0.55
2. Бенсоп Чарлисон 5 (1) 0.45
3. Дабо Багали 2 0.18
4. Матей Флорентин 2 0.18
5. Питтас Яннис 2 0.18
6. Ларссон Даниэль 1 0.09
7. Маркович Саша 1 0.09
8. Агирре Диего 1 0.09
9. Денич Джордже 1 0.09
10. Салаи Аттила 1 0.09
АЕЛ Лимаcсол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Риера Лоренцо 4 (1) 0.33
2. Ryan Mmaee 3 (1) 0.25
3. Данило Кампос 2 0.17
4. Торрес Мануэль 2 0.17
5. Папафотис Вассилис 2 0.17
6. Авраам Андреас 1 0.08
7. Казарян Геворг 1 0.08
8. Медоевич Слободан 1 0.08
9. Бабич Матко 1 0.08
10. Антониу Минас 1 0.08
11. Euller II 1 0.08

Карточки

Аполлон
# Игрок      
1. Сакетти Эстебан 3 0
2. Салаи Аттила 3 0
3. Дигин Николя 2 0
4. Янниотас Яннис 2 0
5. Василиу Гиоргос 2 0
6. Питтас Яннис 2 0
7. Бенсоп Чарлисон 1 0
8. Роберж Валентин 1 0
9. Дабо Багали 1 0
10. Матей Флорентин 1 0
11. Кириаку Хараламбос 1 0
12. Юсте Эктор 1 0
13. Агирре Диего 1 0
АЕЛ Лимаcсол
# Игрок      
1. Бруно Араужо 5 0
2. Медоевич Слободан 3 0
3. Данило Кампос 3 0
4. Риера Лоренцо 3 0
5. Торрес Мануэль 3 0
6. Andre Ferreira Teixeira 3 0
7. Euller II 3 0
8. Рашо Момчило 3 0
9. Папафотис Вассилис 2 0
10. Антониу Минас 2 0
11. Кириаку Харис 2 0
12. Авраам Андреас 1 0
13. Казарян Геворг 1 0
14. Адамович Марко 1 0
15. Буноза Гордан 1 0
16. Ryan Mmaee 1 0
17. Бабич Матко 1 0
18. Здравковски Давор 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон 9.09% (2) 18.18% (4) 22.73% (5) 22.73% (5) 18.18% (4) 9.09% (2)
 АЕЛ Лимаcсол 21.05% (4) 21.05% (4) 10.53% (2) 10.53% (2) 21.05% (4) 15.79% (3)

Предыдущие игры

Аполлон Последние 20 матчей: +15 =2 -3
АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина
Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон Аполлон 5:1 Сабуртало Аполлон 1:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:0 Пафос Аполлон 4:0 Кармиотисса Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Аполлон 5:0 Арис Салоники Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +12 =1 -7
АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Пафос 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Эрмис Арадиппу
Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:1 Эносис Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 3:1 Кармиотисса АЕЛ Лимаcсол 5:0 Омония Псевда АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Курис 2:6 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Докса 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:0 Курис Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 2:0 АЕЛ Лимаcсол

Последние игры между собой

Аполлон: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
АЕЛ Лимаcсол: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол Товарищеские матчи АЕЛ Лимаcсол 2:0 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Кубок Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Аполлон Кубок Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 12 8 2 2 21 - 10 26
2. АЕЛ Лимаcсол 12 8 0 4 19 - 14 24
3. Аполлон 11 7 2 2 22 - 9 23
4. Олимпиакос Никосия 12 7 1 4 15 - 12 22
5. Пафос 11 5 3 3 13 - 8 18
6. АЕК Ларнака 10 5 1 4 14 - 9 16
7. Омония 10 4 4 2 12 - 8 16
8. АПОЭЛ 12 4 4 4 11 - 10 16
9. Докса Катокопия 12 3 5 4 11 - 14 14
10. Эрмис Арадиппу 11 3 3 5 7 - 15 12
11. Кармиотисса 12 2 5 5 14 - 20 11
12. Неа Саламина 12 2 2 8 8 - 20 8
13. Этникос Ахна 11 1 4 6 10 - 16 7
14. Эносис 12 1 4 7 8 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Анортосис 7 5 1 1 14 - 7 16
2. АЕЛ Лимаcсол 5 5 0 0 12 - 4 15
3. Пафос 7 4 2 1 11 - 5 14
4. Омония 5 3 2 0 6 - 1 11
5. Аполлон 6 3 1 2 9 - 6 10
6. Олимпиакос Никосия 7 3 1 3 8 - 8 10
7. АЕК Ларнака 4 3 0 1 8 - 3 9
8. Докса Катокопия 5 2 2 1 8 - 6 8
9. АПОЭЛ 6 2 2 2 6 - 5 8
10. Неа Саламина 7 2 1 4 7 - 12 7
11. Кармиотисса 5 1 3 1 4 - 4 6
12. Эносис 5 1 2 2 3 - 5 5
13. Этникос Ахна 6 1 1 4 4 - 8 4
14. Эрмис Арадиппу 5 0 2 3 1 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аполлон 5 4 1 0 13 - 3 13
2. Олимпиакос Никосия 5 4 0 1 7 - 4 12
3. Анортосис 5 3 1 1 7 - 3 10
4. Эрмис Арадиппу 6 3 1 2 6 - 5 10
5. АЕЛ Лимаcсол 7 3 0 4 7 - 10 9
6. АПОЭЛ 6 2 2 2 5 - 5 8
7. АЕК Ларнака 6 2 1 3 6 - 6 7
8. Докса Катокопия 7 1 3 3 3 - 8 6
9. Омония 5 1 2 2 6 - 7 5
10. Кармиотисса 7 1 2 4 10 - 16 5
11. Пафос 4 1 1 2 2 - 3 4
12. Этникос Ахна 5 0 3 2 6 - 8 3
13. Эносис 7 0 2 5 5 - 15 2
14. Неа Саламина 5 0 1 4 1 - 8 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 35.00 4.50 1.16
Бонус: 5 000 ₽ 2.00 3.44 3.58
  2.10 3.17 3.96

Самый высокий коэффициент на матч «Аполлон» – «АЕЛ Лимаcсол» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аполлон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «АЕЛ Лимаcсол» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аполлон» – «АЕЛ Лимаcсол», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.03 7.40 1.07 2.65 1.45 2.46 1.55 2.01 1.80 1.35 3.10 1.69 2.17 1.39 2.85 1.07 7.50 1.10 6.10 1.16 4.80 1.01 13.00 1.01 12.00 0.00 20.00
7.40 1.05 3.14 1.31 2.43 1.52 1.81 2.04 1.40 2.81 1.26 3.48 1.09 5.90
3.38 1.32 2.97 1.40 2.53 1.53 2.04 1.81 1.76 2.08 1.59 2.38 1.44 2.82 1.30 3.53 1.11 6.99
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.85 1.98 1.75 2.00 1.10 6.10 1.10 5.90
2.81 1.40 1.85 1.89 1.38 2.90
2.83 1.44 2.32 1.62 1.81 2.04 1.50 2.61 1.36 3.17
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.46 1.51 1.61 2.20 1.23 3.75
2.45 1.51 1.61 2.23 1.23 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.50 1.85
Букмекер Да Нет
2.85 1.40
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
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