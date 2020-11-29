Аполлон
1:2
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
19' Желтая карточкаДанило Кампос
0:1
19' ГолБабич Матко
29' Желтая карточкаЗдравковски Давор
30' Желтая карточкаТоррес Мануэль
30' Желтая карточкаЯнниотас Яннис
42' Желтая карточкаАнтониу Минас
47' Желтая карточкаБруно Араужо
61' Желтая карточкаБабич Матко
0:1
73' Не забитый пенальтиМаркович Саша
1:1
77' ГолМатей Флорентин
1:2
81' ПенальтиРиера Лоренцо
83' Желтая карточкаКириаку Харис
84' Желтая карточкаПиттас Яннис
90' Желтая карточкаДабо Багали
90' Желтая карточкаРиера Лоренцо
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Юсте ЭкторЗащитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Дигин НиколяНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Педру ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
87 Гакпе СержПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Дабо БагалиНападающий
-
-
Главный тренер: Августи Софронис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Бруно АраужоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Бабич Матко
-
27 Рашо Момчило
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Dusan Kerkez
Ход матча
19'
19'
0:1
30'
30'
42'
47'
61'
73'
0:1
77'
1:1
81'
1:2
83'
84'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дигин Николя
|6
|0.55
|2.
|Бенсоп Чарлисон
|5 (1)
|0.45
|3.
|Дабо Багали
|2
|0.18
|4.
|Матей Флорентин
|2
|0.18
|5.
|Питтас Яннис
|2
|0.18
|6.
|Ларссон Даниэль
|1
|0.09
|7.
|Маркович Саша
|1
|0.09
|8.
|Агирре Диего
|1
|0.09
|9.
|Денич Джордже
|1
|0.09
|10.
|Салаи Аттила
|1
|0.09
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Риера Лоренцо
|4 (1)
|0.33
|2.
|Ryan Mmaee
|3 (1)
|0.25
|3.
|Данило Кампос
|2
|0.17
|4.
|Торрес Мануэль
|2
|0.17
|5.
|Папафотис Вассилис
|2
|0.17
|6.
|Авраам Андреас
|1
|0.08
|7.
|Казарян Геворг
|1
|0.08
|8.
|Медоевич Слободан
|1
|0.08
|9.
|Бабич Матко
|1
|0.08
|10.
|Антониу Минас
|1
|0.08
|11.
|Euller II
|1
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сакетти Эстебан
|3
|0
|2.
|Салаи Аттила
|3
|0
|3.
|Дигин Николя
|2
|0
|4.
|Янниотас Яннис
|2
|0
|5.
|Василиу Гиоргос
|2
|0
|6.
|Питтас Яннис
|2
|0
|7.
|Бенсоп Чарлисон
|1
|0
|8.
|Роберж Валентин
|1
|0
|9.
|Дабо Багали
|1
|0
|10.
|Матей Флорентин
|1
|0
|11.
|Кириаку Хараламбос
|1
|0
|12.
|Юсте Эктор
|1
|0
|13.
|Агирре Диего
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Араужо
|5
|0
|2.
|Медоевич Слободан
|3
|0
|3.
|Данило Кампос
|3
|0
|4.
|Риера Лоренцо
|3
|0
|5.
|Торрес Мануэль
|3
|0
|6.
|Andre Ferreira Teixeira
|3
|0
|7.
|Euller II
|3
|0
|8.
|Рашо Момчило
|3
|0
|9.
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|10.
|Антониу Минас
|2
|0
|11.
|Кириаку Харис
|2
|0
|12.
|Авраам Андреас
|1
|0
|13.
|Казарян Геворг
|1
|0
|14.
|Адамович Марко
|1
|0
|15.
|Буноза Гордан
|1
|0
|16.
|Ryan Mmaee
|1
|0
|17.
|Бабич Матко
|1
|0
|18.
|Здравковски Давор
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аполлон
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|22.73% (5)
|22.73% (5)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|АЕЛ Лимаcсол
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
Предыдущие игры
Аполлон Последние 20 матчей: +15 =2 -3АЕК Ларнака 1:2 Аполлон Аполлон 1:2 Кармиотисса АПОЭЛ 1:1 Аполлон Аполлон 3:0 Неа Саламина
Олимпиакос Никосия 0:1 Аполлон Аполлон 2:1 Этникос Ахна Аполлон 0:5 Лех Анортосис 1:3 Аполлон ОФИ 0:1 Аполлон Аполлон 1:0 Пафос Аполлон 4:2 Этникос Ахна Эрмис Арадиппу 0:6 Аполлон Аполлон 5:1 Сабуртало Аполлон 1:1 Докса Катокопия АПОЭЛ 2:1 Аполлон Аполлон 2:0 Пафос Аполлон 4:0 Кармиотисса Аполлон 2:0 АЕК Ларнака Аполлон 5:0 Арис Салоники Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол
АЕЛ Лимаcсол Последние 20 матчей: +12 =1 -7АЕК Ларнака 0:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Пафос 1:0 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Эрмис Арадиппу
Докса Катокопия 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:1 Эносис Омония 3:0 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 2:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 3:1 Кармиотисса АЕЛ Лимаcсол 5:0 Омония Псевда АПОЭЛ 1:0 АЕЛ Лимаcсол Курис 2:6 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 2:1 Неа Саламина Олимпиакос Никосия 1:2 АЕЛ Лимаcсол АЕК Ларнака 1:2 АЕЛ Лимаcсол Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Докса 1:1 АЕЛ Лимаcсол АЕЛ Лимаcсол 4:0 Курис Аполлон 2:1 АЕЛ Лимаcсол Неа Саламина 2:0 АЕЛ Лимаcсол
Последние игры между собой
Аполлон: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
АЕЛ Лимаcсол: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
АЕЛ Лимаcсол 0:0 Аполлон Кубок Аполлон 1:2 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион Аполлон 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:3 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 1:1 Аполлон Первый дивизион Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 2:1 Аполлон Первый дивизион АЕЛ Лимаcсол 0:1 Аполлон Кубок Аполлон 2:0 АЕЛ Лимаcсол Кубок АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|12
|8
|2
|2
|21 - 10
|26
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|12
|8
|0
|4
|19 - 14
|24
|3.
|Аполлон
|11
|7
|2
|2
|22 - 9
|23
|4.
|Олимпиакос Никосия
|12
|7
|1
|4
|15 - 12
|22
|5.
|Пафос
|11
|5
|3
|3
|13 - 8
|18
|6.
|АЕК Ларнака
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|7.
|Омония
|10
|4
|4
|2
|12 - 8
|16
|8.
|АПОЭЛ
|12
|4
|4
|4
|11 - 10
|16
|9.
|Докса Катокопия
|12
|3
|5
|4
|11 - 14
|14
|10.
|Эрмис Арадиппу
|11
|3
|3
|5
|7 - 15
|12
|11.
|Кармиотисса
|12
|2
|5
|5
|14 - 20
|11
|12.
|Неа Саламина
|12
|2
|2
|8
|8 - 20
|8
|13.
|Этникос Ахна
|11
|1
|4
|6
|10 - 16
|7
|14.
|Эносис
|12
|1
|4
|7
|8 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Анортосис
|7
|5
|1
|1
|14 - 7
|16
|2.
|АЕЛ Лимаcсол
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|3.
|Пафос
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|4.
|Омония
|5
|3
|2
|0
|6 - 1
|11
|5.
|Аполлон
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|6.
|Олимпиакос Никосия
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|7.
|АЕК Ларнака
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|8.
|Докса Катокопия
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|9.
|АПОЭЛ
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|Неа Саламина
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|11.
|Кармиотисса
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|12.
|Эносис
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|13.
|Этникос Ахна
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|14.
|Эрмис Арадиппу
|5
|0
|2
|3
|1 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|5
|4
|1
|0
|13 - 3
|13
|2.
|Олимпиакос Никосия
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|3.
|Анортосис
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|4.
|Эрмис Арадиппу
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|6.
|АПОЭЛ
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|7.
|АЕК Ларнака
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|8.
|Докса Катокопия
|7
|1
|3
|3
|3 - 8
|6
|9.
|Омония
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|Кармиотисса
|7
|1
|2
|4
|10 - 16
|5
|11.
|Пафос
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|Этникос Ахна
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|13.
|Эносис
|7
|0
|2
|5
|5 - 15
|2
|14.
|Неа Саламина
|5
|0
|1
|4
|1 - 8
|1
Победитель
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