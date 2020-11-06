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  3. Англия
Брайтон
0:0
Первый тайм: 2'

Стадион:
Бёрнли
0' 2'
1
Райан
Мэтт
2
Лемпти
Тарик
4
Уэбстер
Адам
34
Вельтман
Йоел
33
Бёрн
Дэн
3
Уайт
Бен
13
Гросс
Паскаль
8
Биссума
Ив
14
Лаллана
Адам
9
Мопе
Нил
18
Уэлбек
Данни
1
Поуп
Ник
2
Лоутон
Мэттью
5
Тарковски
Джеймс
6
Ми
Бен
3
Тэйлор
Чарли
11
Макнил
Дуайт
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
12
Брэйди
Роберт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
Брайтон
4-1-2-1-2
Бёрнли
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 4 (2) 0.57
2. Коннолли Аарон 1 0.14
3. Троссар Леандро 1 0.14
4. Марч Соломон 1 0.14
5. Лемпти Тарик 1 0.14
6. Биссума Ив 1 0.14
7. Макаллистер Алексис 1 0.14
8. Гросс Паскаль 0 0
9. Джаханбакш Алиреза 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вествуд Эшли 1 0.17
2. Вуд Крис 1 0.17
3. Данн Джимми 1 0.17
4. Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Данк Льюис 1 1
2. Биссума Ив 1 1
3. Лемпти Тарик 2 0
4. Уэбстер Адам 1 0
5. Бёрн Дэн 1 0
6. Джаханбакш Алиреза 1 0
7. Райан Мэтт 1 0
8. Троссар Леандро 1 0
9. Уайт Бен 1 0
10. Альсате Стивен 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Бардсли Филипп 2 0
2. Лонг Кевин 2 0
3. Барнс Эшли 1 0
4. Родригес Джей 1 0
5. Вествуд Эшли 1 0
6. Тэйлор Чарли 1 0
7. Тарковски Джеймс 1 0
8. Браунхилл Джош 1 0
9. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 20% (2) 0 20% (2) 20% (2) 0 40% (4)
 Бёрнли 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли
Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Бёрнли 1:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Бёрнли Премьер-лига Брайтон 1:3 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Брайтон Премьер-лига
Бёрнли 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:0 Бёрнли Премьер-лига Брайтон 2:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:0 Брайтон Брайтон 2:0 Бёрнли Брайтон 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Брайтон Бёрнли 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
2. Лестер Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 18 - 9 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
6. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
7. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
8. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
9. Челси Заявка 7 3 3 1 16 - 9 12
10. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
11. Ньюкасл Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
12. Лидс Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
13. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
14. Вест Хэм Заявка 7 2 2 3 13 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
16. Брайтон Заявка 7 1 2 4 11 - 14 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
18. Вест Бромвич Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • 2'
    Хозяева в дебюте матча захватили инициативу, но к активным действиям они всё равно приступать не спешат. 
  • 1'
    "Брайтон" проводит матч в традиционном комплекте формы сине-белого цвета, в жёлто-бордовой футболисты "Бёрнли".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки "Брайтона".
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители английского футбола! На связи Фалмер, именно здесь и пройдет один из матчей 8-го тура чемпионата Англии, в котором "Брайтон" сыграет с "Бёрнли". Ваш комментатор Сергей Прокофьев.
    • Прогнозы 158
    Брайтон 74.1% (117)
    X 22.2% (35)
    Бёрнли 3.8% (6)
    Все прогнозы
    1.93 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Бёрнли
    1.94
    3.50
    4.58
    Все Коэффициенты
  • Первый тайм
  • 2'
    Удар от ворот произведет Бёрнли
  • 1'
    Как он промахнулся? Тарик Лэмпти имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 1'
    Уэлбек Данни из команды Брайтон делает пас партнеру.
  • 1'
    Лаллана Адам делает длинную передачу вперед
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Брайтон начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.50 4.35
  1.94 3.48 4.58

Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый тайм
Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
3.11 1.41 2.73 1.52 2.32 1.68 1.93 1.99 1.71 2.28 1.53 2.68 1.44 3.01 1.26 4.29 1.10 8.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
2.79 1.49 2.30 1.68 1.80 2.13 1.51 2.71 1.38 3.29
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Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Бёрнли

Исход игры
Брайтон
74.1% (117)
Ничья
22.2% (35)
Бёрнли
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
45.16% (70)
Меньше
54.84% (85)
Обе команды забьют
Да
62.58% (97)
Нет
37.42% (58)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
37.3% (59)
1:0 Брайтон
28.5% (45)
1:1 Ничья
17.1% (27)
2:0 Брайтон
4.4% (7)
2:2 Ничья
2.5% (4)
3:1 Брайтон
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
1:2 Бёрнли
1.3% (2)
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