33
Бёрн
Дэн
3
Уайт
Бен
14
Лаллана
Адам
9
Мопе
Нил
18
Уэлбек
Данни
1
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
11
Макнил
Дуайт
18
Вествуд
Эшли
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
3 Уайт БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
9 Мопе НилНападающий
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 Ми БенЗащитник
- Защитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Полузащитник
-
33 Томпсон МаксНападающий
-
27 Выдра МатейНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|4 (2)
|0.57
|2.
|Коннолли Аарон
|1
|0.14
|3.
|Троссар Леандро
|1
|0.14
|4.
|Марч Соломон
|1
|0.14
|5.
|Лемпти Тарик
|1
|0.14
|6.
|Биссума Ив
|1
|0.14
|7.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.14
|8.
|Гросс Паскаль
|0
|0
|9.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вествуд Эшли
|1
|0.17
|2.
|Вуд Крис
|1
|0.17
|3.
|Данн Джимми
|1
|0.17
|4.
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Данк Льюис
|1
|1
|2.
|Биссума Ив
|1
|1
|3.
|Лемпти Тарик
|2
|0
|4.
|Уэбстер Адам
|1
|0
|5.
|Бёрн Дэн
|1
|0
|6.
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|7.
|Райан Мэтт
|1
|0
|8.
|Троссар Леандро
|1
|0
|9.
|Уайт Бен
|1
|0
|10.
|Альсате Стивен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|2.
|Лонг Кевин
|2
|0
|3.
|Барнс Эшли
|1
|0
|4.
|Родригес Джей
|1
|0
|5.
|Вествуд Эшли
|1
|0
|6.
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|7.
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|8.
|Браунхилл Джош
|1
|0
|9.
|Макнил Дуайт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|20% (2)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|0
|40% (4)
|Бёрнли
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +5 =7 -8Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =6 -8Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли
Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 15
|16
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 9
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|8.
|Арсенал
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|9.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 9
|12
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 14
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 16
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 10
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Бёрнли
Исход игры
Брайтон
74.1% (117)
Ничья
22.2% (35)
Бёрнли
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
45.16% (70)
Меньше
54.84% (85)
Обе команды забьют
Да
62.58% (97)
Нет
37.42% (58)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
37.3% (59)
1:0 Брайтон
28.5% (45)
1:1 Ничья
17.1% (27)
2:0 Брайтон
4.4% (7)
2:2 Ничья
2.5% (4)
3:1 Брайтон
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
1:2 Бёрнли
1.3% (2)
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