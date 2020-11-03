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Брайтон
 
Позже

Стадион:
Бёрнли

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 4 (2) 0.57
2. Коннолли Аарон 1 0.14
3. Троссар Леандро 1 0.14
4. Марч Соломон 1 0.14
5. Лемпти Тарик 1 0.14
6. Биссума Ив 1 0.14
7. Макаллистер Алексис 1 0.14
8. Гросс Паскаль 0 0
9. Джаханбакш Алиреза 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вествуд Эшли 1 0.17
2. Вуд Крис 1 0.17
3. Данн Джимми 1 0.17
4. Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Данк Льюис 1 1
2. Биссума Ив 1 1
3. Лемпти Тарик 2 0
4. Уэбстер Адам 1 0
5. Бёрн Дэн 1 0
6. Джаханбакш Алиреза 1 0
7. Райан Мэтт 1 0
8. Троссар Леандро 1 0
9. Уайт Бен 1 0
10. Альсате Стивен 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Бардсли Филипп 2 0
2. Лонг Кевин 2 0
3. Барнс Эшли 1 0
4. Родригес Джей 1 0
5. Вествуд Эшли 1 0
6. Тэйлор Чарли 1 0
7. Тарковски Джеймс 1 0
8. Браунхилл Джош 1 0
9. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 20% (2) 0 20% (2) 20% (2) 0 40% (4)
 Бёрнли 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед
Бёрнли Последние 20 матчей: +6 =6 -8
Бёрнли 0:3 Челси Бёрнли 0:1 Тоттенхэм Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Ньюкасл 3:1 Бёрнли
Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Бёрнли 1:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Бёрнли Премьер-лига Брайтон 1:3 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Брайтон Премьер-лига
Бёрнли 0:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 0:0 Бёрнли Премьер-лига Брайтон 2:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:0 Брайтон Брайтон 2:0 Бёрнли Брайтон 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Брайтон Бёрнли 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
2. Лестер Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 18 - 9 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
6. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
7. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
8. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
9. Челси Заявка 7 3 3 1 16 - 9 12
10. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
11. Ньюкасл Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
12. Лидс Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
13. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
14. Вест Хэм Заявка 7 2 2 3 13 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
16. Брайтон Заявка 7 1 2 4 11 - 14 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
18. Вест Бромвич Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 3 - 10 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Бёрнли от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 59
    Брайтон 71.2% (42)
    X 23.7% (14)
    Бёрнли 5.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Бёрнли
    1.93
    3.67
    4.39
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.90 3.60 4.20
      1.93 3.67 4.39

    Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Бёрнли» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бёрнли» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Бёрнли», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
    3.56 1.34 2.69 1.53 2.14 1.79 1.87 2.06 1.66 2.37 1.46 2.96 1.31 3.73 1.11 7.90
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5
    2.99 1.44 2.45 1.61 1.91 2.00 1.56 2.57 1.41 3.14
    Где смотреть матч Брайтон - Бёрнли онлайн

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    Прогнозы на матч Брайтон - Бёрнли

    Исход игры
    Брайтон
    71.2% (42)
    Ничья
    23.7% (14)
    Бёрнли
    5.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.11% (24)
    Меньше
    57.89% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (36)
    Нет
    36.84% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    35.6% (21)
    1:0 Брайтон
    23.7% (14)
    1:1 Ничья
    20.3% (12)
    2:0 Брайтон
    5.1% (3)
    3:1 Брайтон
    3.4% (2)
    0:1 Бёрнли
    3.4% (2)
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