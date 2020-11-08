Вест Бромвич
Позже
Стадион: Хоуторнс
Тоттенхэм
27
О'Ши
Дара
15
Дайер
Эрик
10
Кейн
Гарри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Баттон ДэвидВратарь
-
22 Пелтьер ЛиЗащитник
- Защитник
-
21 Эдвардс КайлПолузащитник
-
19 Сойерс РоменПолузащитник
-
10 Филлипс МэттПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Билич Славен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Дайер ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Запасные игроки
-
12 Харт ДжоВратарь
-
24 Орье СержЗащитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
-
14 Родон ДжоЗащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Робинсон Каллум
|2
|0.29
|2.
|Перейра Матеус
|1
|0.14
|3.
|Бартли Кайл
|1
|0.14
|4.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.14
|5.
|Диангана Грэди
|1
|0.14
|6.
|Ферлонг Дарнелл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|8
|1.14
|2.
|Кейн Гарри
|6 (2)
|0.86
|3.
|Орье Серж
|1
|0.14
|4.
|Бэйл Гарет
|1
|0.14
|5.
|Лукас Моура
|1
|0.14
|6.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.14
|7.
|Регилон Серхио
|0
|0
|8.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ливермор Джейк
|2
|0
|2.
|Гиббс Киран
|0
|1
|3.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|4.
|Сойерс Ромен
|1
|0
|5.
|Аджайи Олувасемилого
|1
|0
|6.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0
|7.
|Галлахер Конор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|2.
|Ламела Эрик
|1
|0
|3.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|4.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|5.
|Уинкс Гарри
|1
|0
|6.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|7.
|Регилон Серхио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Бромвич
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|Тоттенхэм
|27.78% (5)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =8 -8Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич
Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бирмингем
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +14 =3 -3Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 6
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 3
Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 3:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 15
|16
|2.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 12
|16
|3.
|Лестер
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|4.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 10
|15
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 9
|14
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|10.
|Арсенал
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 16
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Тоттенхэм
Исход игры
Вест Бромвич
2.8% (4)
Ничья
4.9% (7)
Тоттенхэм
92.4% (133)
Тотал 2.5
Больше
72.14% (101)
Меньше
27.86% (39)
Обе команды забьют
Да
75% (105)
Нет
25% (35)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
50% (72)
1:3 Тоттенхэм
15.3% (22)
0:2 Тоттенхэм
14.6% (21)
0:1 Тоттенхэм
8.3% (12)
1:1 Ничья
4.2% (6)
2:1 Вест Бромвич
2.1% (3)
0:3 Тоттенхэм
1.4% (2)
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