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Вест Бромвич
 
Позже

Стадион:
Тоттенхэм
1
Джонстон
Сэм
2
Ферлонг
Дарнелл
5
Бартли
Кайл
27
О'Ши
Дара
6
Аджайи
Олувасемилого
14
Таунсед
Конор
18
Галлахер
Конор
8
Ливермор
Джейк
17
Кровинович
Филип
7
Робинсон
Каллум
29
Ахерн-Грант
Карлан
1
Льорис
Уго
2
Доэрти
Мэтт
4
Алдервейрельд
Тоби
15
Дайер
Эрик
3
Регилон
Серхио
17
Сиссоко
Мусса
5
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
9
Бэйл
Гарет
28
Н'Домбеле
Тангай
7
Сон
Хынмин
10
Кейн
Гарри
Вест Бромвич
5-4-1
Тоттенхэм
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Каллум 2 0.29
2. Перейра Матеус 1 0.14
3. Бартли Кайл 1 0.14
4. Ахерн-Грант Карлан 1 0.14
5. Диангана Грэди 1 0.14
6. Ферлонг Дарнелл 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 8 1.14
2. Кейн Гарри 6 (2) 0.86
3. Орье Серж 1 0.14
4. Бэйл Гарет 1 0.14
5. Лукас Моура 1 0.14
6. Н'Домбеле Тангай 1 0.14
7. Регилон Серхио 0 0
8. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0

Карточки

Вест Бромвич
# Игрок      
1. Ливермор Джейк 2 0
2. Гиббс Киран 0 1
3. Филлипс Мэтт 1 0
4. Сойерс Ромен 1 0
5. Аджайи Олувасемилого 1 0
6. Ферлонг Дарнелл 1 0
7. Галлахер Конор 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Н'Домбеле Тангай 2 0
2. Ламела Эрик 1 0
3. Доэрти Мэтт 1 0
4. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
5. Уинкс Гарри 1 0
6. Ло Чельсо Джовани 1 0
7. Регилон Серхио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Бромвич 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Тоттенхэм 27.78% (5) 16.67% (3) 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич
Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бирмингем
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 6
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 3
Вест Бромвич 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 3:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
2. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
3. Лестер Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
4. Челси Заявка 8 4 3 1 20 - 10 15
5. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 18 - 9 14
6. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 16 - 14 13
8. Кристал Пэлас Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
9. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
10. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
11. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
12. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 14 - 10 11
13. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
15. Лидс Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
16. Брайтон Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
17. Фулхэм Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18. Вест Бромвич Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 14 1
  • До матча
  • Привет, друзья! Одно из главных событий 8-го тура чемпионата Англии - встреча "Вест Бромвича" и "Тоттенхэма" на "Хоуторнсе". Вместе с вами футбол буду смотреть я, Сергей Прокофьев.
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2020, осталось 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.40 4.30 1.50
Бонус: 5 000 ₽ 6.70 4.55 1.52

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
13.50 1.02 12.50 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.30 1.69 1.77 2.07 1.50 2.62 1.25 4.05 1.19 4.80 1.07 8.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.70 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76
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Прогнозы на матч Вест Бромвич - Тоттенхэм

Исход игры
Вест Бромвич
2.8% (4)
Ничья
4.9% (7)
Тоттенхэм
92.4% (133)
Тотал 2.5
Больше
72.14% (101)
Меньше
27.86% (39)
Обе команды забьют
Да
75% (105)
Нет
25% (35)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
50% (72)
1:3 Тоттенхэм
15.3% (22)
0:2 Тоттенхэм
14.6% (21)
0:1 Тоттенхэм
8.3% (12)
1:1 Ничья
4.2% (6)
2:1 Вест Бромвич
2.1% (3)
0:3 Тоттенхэм
1.4% (2)
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