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Вест Бромвич
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Вест Бромвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Робинсон Каллум 2 0.29
2. Перейра Матеус 1 0.14
3. Бартли Кайл 1 0.14
4. Ахерн-Грант Карлан 1 0.14
5. Диангана Грэди 1 0.14
6. Ферлонг Дарнелл 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сон Хынмин 8 1.14
2. Кейн Гарри 6 (2) 0.86
3. Орье Серж 1 0.14
4. Бэйл Гарет 1 0.14
5. Лукас Моура 1 0.14
6. Н'Домбеле Тангай 1 0.14
7. Регилон Серхио 0 0
8. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0

Карточки

Вест Бромвич
# Игрок      
1. Ливермор Джейк 2 0
2. Гиббс Киран 0 1
3. Филлипс Мэтт 1 0
4. Сойерс Ромен 1 0
5. Аджайи Олувасемилого 1 0
6. Ферлонг Дарнелл 1 0
7. Галлахер Конор 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Н'Домбеле Тангай 2 0
2. Ламела Эрик 1 0
3. Доэрти Мэтт 1 0
4. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0
5. Уинкс Гарри 1 0
6. Ло Чельсо Джовани 1 0
7. Регилон Серхио 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Бромвич 33.33% (2) 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 16.67% (1)
 Тоттенхэм 27.78% (5) 16.67% (3) 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3) 16.67% (3)

Предыдущие игры

Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич
Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бирмингем
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 6
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 3
Вест Бромвич 1:0 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Тоттенхэм 4:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 3:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
2. Лестер Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 18 - 9 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
6. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
7. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
8. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
9. Челси Заявка 7 3 3 1 16 - 9 12
10. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
11. Ньюкасл Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
12. Лидс Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
13. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
14. Вест Хэм Заявка 7 2 2 3 13 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
16. Брайтон Заявка 7 1 2 4 11 - 14 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
18. Вест Бромвич Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 3 - 10 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Бромвич - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2020, осталось 2 дня 11 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 2
    Вест Бромвич 0% (0)
    X 0% (0)
    Тоттенхэм 100% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Бромвич
    Ничья
    Тоттенхэм
    6.40
    4.30
    1.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.40 4.30 1.50

    Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

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    Прогнозы на матч Вест Бромвич - Тоттенхэм

    Исход игры
    Вест Бромвич
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Тоттенхэм
    100% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (2)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (2)
    Нет
    0% (0)
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