Вест Бромвич
Позже
Стадион: Хоуторнс
Тоттенхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Робинсон Каллум
|2
|0.29
|2.
|Перейра Матеус
|1
|0.14
|3.
|Бартли Кайл
|1
|0.14
|4.
|Ахерн-Грант Карлан
|1
|0.14
|5.
|Диангана Грэди
|1
|0.14
|6.
|Ферлонг Дарнелл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сон Хынмин
|8
|1.14
|2.
|Кейн Гарри
|6 (2)
|0.86
|3.
|Орье Серж
|1
|0.14
|4.
|Бэйл Гарет
|1
|0.14
|5.
|Лукас Моура
|1
|0.14
|6.
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.14
|7.
|Регилон Серхио
|0
|0
|8.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ливермор Джейк
|2
|0
|2.
|Гиббс Киран
|0
|1
|3.
|Филлипс Мэтт
|1
|0
|4.
|Сойерс Ромен
|1
|0
|5.
|Аджайи Олувасемилого
|1
|0
|6.
|Ферлонг Дарнелл
|1
|0
|7.
|Галлахер Конор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0
|2.
|Ламела Эрик
|1
|0
|3.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|4.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0
|5.
|Уинкс Гарри
|1
|0
|6.
|Ло Чельсо Джовани
|1
|0
|7.
|Регилон Серхио
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Бромвич
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|Тоттенхэм
|27.78% (5)
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|16.67% (3)
Предыдущие игры
Вест Бромвич Последние 20 матчей: +4 =8 -8Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бёрнли Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич
Вест Бромвич 3:3 Челси Вест Бромвич 2:2 Брентфорд Эвертон 5:2 Вест Бромвич Вест Бромвич 3:0 Харрогейт Вест Бромвич 0:3 Лестер Брайтон 0:0 Вест Бромвич Ноттингем Форест 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:2 КПР Хаддерсфилд Таун 2:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Фулхэм Блэкберн 1:1 Вест Бромвич Вест Бромвич 2:0 Дерби Вест Бромвич 4:2 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:3 Вест Бромвич Брентфорд 1:0 Вест Бромвич Вест Бромвич 0:0 Бирмингем
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +14 =3 -3Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм Бёрнли 0:1 Тоттенхэм
Тоттенхэм 3:0 ЛАСК Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:6 Тоттенхэм Тоттенхэм 7:2 Маккаби Хайфа Тоттенхэм 1:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Шкендия 1:3 Тоттенхэм Лейтон Ориент 0:3 Тоттенхэм Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Локомотив Пловдив 1:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 Эвертон Уотфорд 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Бирмингем Тоттенхэм 4:1 Рединг Тоттенхэм 3:0 Ипсвич Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 6
Тоттенхэм: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 3
Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Вест Бромвич 0:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 3:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Вест Бромвич Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига Вест Бромвич 2:0 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 15
|16
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 9
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|8.
|Арсенал
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|9.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 9
|12
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 14
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 16
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 10
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вест Бромвич» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вест Бромвич» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вест Бромвич» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Тоттенхэм
Исход игры
Вест Бромвич
0% (0)
Ничья
0% (0)
Тоттенхэм
100% (2)
Тотал 2.5
Больше
100% (2)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
100% (2)
Нет
0% (0)
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