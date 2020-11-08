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Арсенал
 
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Стадион:
Астон Вилла
1
Лено
Бернд
16
Холдинг
Роб
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
2
Бельерин
Эктор
18
Парти
Томас
25
Эльнени
Мохамед
7
Сака
Букайо
12
Виллиан
Боргес
9
Ляказетт
Александр
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
26
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
6
Соарес
Дуглас
7
Макгинн
Джон
17
Трезеге
20
Баркли
Росс
10
Грилиш
Джек
11
Уоткинс
Олли
Арсенал
3-4-3
Астон Вилла
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 3 0.43
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 (1) 0.29
3. Пепе Николя 1 0.14
4. Габриэль дос Сантос 1 0.14
5. Нкетиа Эдди 1 0.14
6. Сака Букайо 1 0.14
7. Виллиан Боргес 0 0
8. Бельерин Эктор 0 0
9. Себальос Дани 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грилиш Джек 4 0.67
2. Уоткинс Олли 4 (1) 0.67
3. Мингс Тайрон 2 0.33
4. Баркли Росс 2 0.33
5. Макгинн Джон 1 0.17
6. Хурихан Конор 1 0.17
7. Конса Эзри 1 0.17
8. Трезеге 0 0
9. Соарес Дуглас 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 3 0
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
3. Ляказетт Александр 1 0
4. Джака Гранит 1 0
5. Себальос Дани 1 0
6. Парти Томас 1 0
7. Холдинг Роб 1 0
8. Габриэль дос Сантос 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Макгинн Джон 3 0
2. Кэш Мэтти 3 0
3. Мингс Тайрон 2 0
4. Таргет Мэтт 2 0
5. Соарес Дуглас 2 0
6. Грилиш Джек 1 0
7. Накамба Марвелус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 11.11% (1) 22.22% (2) 0 22.22% (2) 33.33% (3) 11.11% (1)
 Астон Вилла 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +16 =0 -4
Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер
Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль
Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль
Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Астон Вилла 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Арсенал 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 4:0 Астон Вилла Кубок Арсенал 5:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Арсенал Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Арсенал 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Арсенал 3:2 Астон Вилла Кубок Астон Вилла 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Арсенал Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
2. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
3. Ливерпуль Заявка 8 5 2 1 18 - 16 17
4. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
5. Челси Заявка 8 4 3 1 20 - 10 15
6. Эвертон Заявка 8 4 1 3 16 - 14 13
7. Кристал Пэлас Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
8. Вулверхэмптон Заявка 8 4 1 3 8 - 9 13
9. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
10. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
11. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
12. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 14 - 10 11
13. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
15. Лидс Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
16. Брайтон Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
17. Фулхэм Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 17 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 14 1
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче восьмого тура чемпионата Англии между лондонским "Арсеналом" и бирмингемской "Астон Виллой". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Мартин Аткинсон из Лидса. Помогать ему на бровках будут Константин Хатцидакис и Николас Хоптон. Резервным арбитром на этот матч назначен Грэмм Скотт из Оскфордшира. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2020, осталось 11 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 150
Арсенал 95.3% (143)
X 2.7% (4)
Астон Вилла 2% (3)
Все прогнозы
1.74 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Астон Вилла
1.67
4.35
5.80
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 4.10 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 1.64 3.90 5.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 4.35 5.80
  1.66 4.31 5.38

Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.03 4.60 1.18 3.70 1.32 2.35 1.66 2.08 1.82 1.83 2.06 1.52 2.70 1.27 3.90 1.19 4.80 1.06 7.40 1.05 8.00
12.75 1.00 11.75 1.00 4.60 1.18 3.38 1.28 2.43 1.75 1.73 2.01 1.44 2.64 1.22 3.90 1.16 4.55 1.05 8.10 1.04 8.20
4.95 1.21 2.85 1.48 2.35 1.67 2.10 1.84 1.82 2.11 1.64 2.41 1.51 2.71 1.21 5.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.33 1.60 1.57 2.41 1.21 4.60
3.76 1.27 2.48 1.54 1.59 2.36 1.20 4.60 1.15 5.45
3.07 1.42 2.43 1.62 1.85 2.06 1.59 2.49 1.41 3.14
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.91 1.83 1.45 2.70
4.45 1.21 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.23
Букмекер Да Нет
4.40 1.23
Букмекер Да Нет
3.10 1.40
Где смотреть матч Арсенал - Астон Вилла онлайн

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Прогнозы на матч Арсенал - Астон Вилла

Исход игры
Арсенал
95.3% (143)
Ничья
2.7% (4)
Астон Вилла
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
63.01% (92)
Меньше
36.99% (54)
Обе команды забьют
Да
65.07% (95)
Нет
34.93% (51)
Популярный счёт
2:1 Арсенал
45.3% (68)
2:0 Арсенал
22% (33)
1:0 Арсенал
12% (18)
3:1 Арсенал
10% (15)
3:2 Арсенал
3.3% (5)
1:1 Ничья
2% (3)
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2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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