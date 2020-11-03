  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Арсенал
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ляказетт Александр 3 0.43
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 (1) 0.29
3. Пепе Николя 1 0.14
4. Габриэль дос Сантос 1 0.14
5. Нкетиа Эдди 1 0.14
6. Сака Букайо 1 0.14
7. Виллиан Боргес 0 0
8. Бельерин Эктор 0 0
9. Себальос Дани 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грилиш Джек 4 0.67
2. Уоткинс Олли 4 (1) 0.67
3. Мингс Тайрон 2 0.33
4. Баркли Росс 2 0.33
5. Макгинн Джон 1 0.17
6. Хурихан Конор 1 0.17
7. Конса Эзри 1 0.17
8. Трезеге 0 0
9. Соарес Дуглас 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Бельерин Эктор 3 0
2. Обамеянг Пьер-Эмерик 2 0
3. Ляказетт Александр 1 0
4. Джака Гранит 1 0
5. Себальос Дани 1 0
6. Парти Томас 1 0
7. Холдинг Роб 1 0
8. Габриэль дос Сантос 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Макгинн Джон 3 0
2. Кэш Мэтти 3 0
3. Мингс Тайрон 2 0
4. Таргет Мэтт 2 0
5. Соарес Дуглас 2 0
6. Грилиш Джек 1 0
7. Накамба Марвелус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 11.11% (1) 22.22% (2) 0 22.22% (2) 33.33% (3) 11.11% (1)
 Астон Вилла 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4) 20% (3)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: +16 =0 -4
Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер
Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль
Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль
Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Астон Вилла 1:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Арсенал 4:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Арсенал Премьер-лига
Арсенал 4:0 Астон Вилла Кубок Арсенал 5:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Арсенал Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Арсенал 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Арсенал 3:2 Астон Вилла Кубок Астон Вилла 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Арсенал Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
2. Лестер Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 18 - 9 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
6. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
7. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
8. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
9. Челси Заявка 7 3 3 1 16 - 9 12
10. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
11. Ньюкасл Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
12. Лидс Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
13. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
14. Вест Хэм Заявка 7 2 2 3 13 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
16. Брайтон Заявка 7 1 2 4 11 - 14 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
18. Вест Бромвич Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 3 - 10 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 44 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 2
    Арсенал 100% (2)
    X 0% (0)
    Астон Вилла 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Астон Вилла
    1.77
    4.40
    5.17
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.72 4.00 4.70
    Бонус: 5 000 ₽ 1.72 3.90 5.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.77 4.40 5.15
      1.73 4.00 5.17

    Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.50 1.03 4.30 1.22 3.45 1.32 2.23 1.71 1.99 1.89 1.73 2.18 1.45 2.70 1.22 4.20 1.17 4.50 1.06 8.20 1.05 8.80
    11.75 1.00 10.75 1.02 4.33 1.20 3.38 1.28 2.36 1.75 1.73 2.08 1.47 2.64 1.22 3.90 1.16 4.55 1.04 7.80
    4.59 1.23 2.70 1.53 2.25 1.72 2.01 1.92 1.74 2.22 1.58 2.54 1.48 2.84 1.18 5.48
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.18 1.68 1.50 2.55 1.17 4.90
    3.52 1.30 2.31 1.61 1.55 2.45 1.20 4.60 1.14 5.85
    2.88 1.47 2.26 1.71 1.76 2.19 1.53 2.66 1.36 3.41
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.30 1.32 1.88 1.86 1.41 2.85
    4.55 1.19 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.67 2.21
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.37
    Где смотреть матч Арсенал - Астон Вилла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Как смотреть матчи АПЛ на Олимпе?

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Арсенал - Астон Вилла

    Исход игры
    Арсенал
    100% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Астон Вилла
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    100% (2)
    Меньше
    0% (0)
    Обе команды забьют
    Да
    100% (2)
    Нет
    0% (0)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный