Арсенал
Позже
Стадион: Эмирейтс
Астон Вилла
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ляказетт Александр
|3
|0.43
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2 (1)
|0.29
|3.
|Пепе Николя
|1
|0.14
|4.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.14
|5.
|Нкетиа Эдди
|1
|0.14
|6.
|Сака Букайо
|1
|0.14
|7.
|Виллиан Боргес
|0
|0
|8.
|Бельерин Эктор
|0
|0
|9.
|Себальос Дани
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грилиш Джек
|4
|0.67
|2.
|Уоткинс Олли
|4 (1)
|0.67
|3.
|Мингс Тайрон
|2
|0.33
|4.
|Баркли Росс
|2
|0.33
|5.
|Макгинн Джон
|1
|0.17
|6.
|Хурихан Конор
|1
|0.17
|7.
|Конса Эзри
|1
|0.17
|8.
|Трезеге
|0
|0
|9.
|Соарес Дуглас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бельерин Эктор
|3
|0
|2.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|2
|0
|3.
|Ляказетт Александр
|1
|0
|4.
|Джака Гранит
|1
|0
|5.
|Себальос Дани
|1
|0
|6.
|Парти Томас
|1
|0
|7.
|Холдинг Роб
|1
|0
|8.
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макгинн Джон
|3
|0
|2.
|Кэш Мэтти
|3
|0
|3.
|Мингс Тайрон
|2
|0
|4.
|Таргет Мэтт
|2
|0
|5.
|Соарес Дуглас
|2
|0
|6.
|Грилиш Джек
|1
|0
|7.
|Накамба Марвелус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|Астон Вилла
|20% (3)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: +16 =0 -4Арсенал 4:1 Мольде Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал Арсенал 3:0 Дандолк Арсенал 0:1 Лестер
Рапид Вена 1:2 Арсенал Манчестер Сити 1:0 Арсенал Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Лестер 0:2 Арсенал Арсенал 2:1 Вест Хэм Фулхэм 0:3 Арсенал Арсенал 4:3 КПР Арсенал 1:1 Ливерпуль Милтон-Кейнс Донс 1:4 Арсенал Арсенал 2:1 Челси Арсенал 3:2 Уотфорд Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль
Астон Вилла Последние 20 матчей: +9 =4 -7Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль
Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Арсенал 4:0 Астон Вилла Кубок Арсенал 5:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:3 Арсенал Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:3 Астон Вилла Премьер-лига Арсенал 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Арсенал 3:2 Астон Вилла Кубок Астон Вилла 1:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:4 Арсенал Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 0:2 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 15
|16
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 9
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|8.
|Арсенал
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|9.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 9
|12
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 14
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 16
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 10
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Арсенал» – «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Арсенал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Астон Вилла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Арсенал» – «Астон Вилла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|10.50
|1.03
|4.30
|1.22
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.23
|1.71
|1.99
|1.89
|1.73
|2.18
|—
|—
|1.45
|2.70
|1.22
|4.20
|1.17
|4.50
|1.06
|8.20
|1.05
|8.80
|
|11.75
|1.00
|10.75
|1.02
|4.33
|1.20
|3.38
|1.28
|—
|—
|2.36
|1.75
|—
|—
|1.73
|2.08
|—
|—
|1.47
|2.64
|1.22
|3.90
|1.16
|4.55
|1.04
|7.80
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.59
|1.23
|—
|—
|2.70
|1.53
|2.25
|1.72
|2.01
|1.92
|1.74
|2.22
|1.58
|2.54
|1.48
|2.84
|—
|—
|1.18
|5.48
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Арсенал - Астон Вилла
Исход игры
Арсенал
100% (2)
Ничья
0% (0)
Астон Вилла
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
100% (2)
Меньше
0% (0)
Обе команды забьют
Да
100% (2)
Нет
0% (0)
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