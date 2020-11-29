Дефенса и Хустисия
1:2
Перерыв
Сентраль Кордоба
0:1
10' ГолPablo Arganaraz
0:2
23' ГолРиано Клаудио
24' Желтая карточкаEnzo Coacci
30' Желтая карточкаСерро Франсиско
1:2
32' ГолMiguel Merentiel
10
Tomas
Ortiz
27
Enzo
Coacci
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Tomas OrtizПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Enzo CoacciПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Hugo VeraЗащитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
27 Ivan Ramirez
-
Главный тренер: Alfredo Berti
Ход матча
10'
0:1
23'
0:2
24'
30'
32'
Предыдущие игры
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =7 -6Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +3 =7 -10Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте
Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Берасатеги 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Сан-Тельмо Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сентраль Кордоба 0:1 Мидленд Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Док Суд 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Хенераль Ламадрид Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Леандро Н. Алем Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Аргентино Де Мерло 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Колон Сентраль Кордоба 0:0 Спортиво Итальяно
Последние игры между собой
Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Победитель
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