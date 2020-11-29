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  3. Аргентина: Copa Diego Armando Maradona Zona 2
Дефенса и Хустисия
1:2
Перерыв
Сентраль Кордоба
0'
0:1
10' Гол
Pablo Arganaraz
0:2
23' Гол
Риано Клаудио
24' Желтая карточка
Enzo Coacci
30' Желтая карточка
Серро Франсиско
1:2
32' Гол
Miguel Merentiel
1
Marcos
Ledesma
14
Рамирес
Педро
25
Nestor
Breitenbruch
4
Franco
Paredes
6
Agustin
Sienra
33
Nahuel
Gallardo
10
Tomas
Ortiz
16
Lautaro
Tomas
Escalante
27
Enzo
Coacci
26
Juan
Villagra
9
Miguel
Merentiel
1
Alejandro
Miguel
Sanchez
29
Ismael
Alberto
Quilez
24
Hugo
Vera
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
18
Серро
Франсиско
5
Cristian
Vega
16
Рохас
Ариэль
II
32
Juan
Ignacio
Vieyra
9
Риано
Клаудио
28
Pablo
Arganaraz
Дефенса и Хустисия
5-3-2
Сентраль Кордоба
4-4-2

Предыдущие игры

Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Дефенса и Хустисия 1:1 Васко да Гама Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия
Дефенса и Хустисия 1:1 Спортиво Лукеньо Дефенса и Хустисия 0:3 Колон Спортиво Лукеньо 1:2 Дефенса и Хустисия Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба
Сентраль Кордоба Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Колон 2:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте
Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Берасатеги 1:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:1 Сан-Тельмо Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Сентраль Кордоба 0:1 Мидленд Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Док Суд 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Хенераль Ламадрид Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 0:0 Леандро Н. Алем Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Аргентино Де Мерло 1:0 Сентраль Кордоба Сентраль Кордоба 1:0 Колон Сентраль Кордоба 0:0 Спортиво Итальяно

Последние игры между собой

Дефенса и Хустисия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Сентраль Кордоба: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сентраль Кордоба 2:2 Дефенса и Хустисия Кубок Лиги Сентраль Кордоба 1:2 Дефенса и Хустисия Суперлига
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Miguel Merentiel бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Серро Франсиско получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Enzo Coacci получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Риано Клаудио бьет в цель!
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Pablo Arganaraz бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Сентраль Кордоба
7.10
4.20
2.83
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.10 4.20 1.45
Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.30 2.83

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
7.30 1.05 6.05 1.10 2.74 1.43 2.08 1.75 1.64 2.39 1.28 3.64 1.20 4.40 1.05 7.90 1.03 8.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.59 1.50 1.68 2.19 1.33 3.32 1.08 7.90 1.06 9.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.00 1.12 6.25
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