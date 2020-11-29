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  3. Аргентина: Copa Diego Armando Maradona Zona 3
Росарио Сентраль
0:2
Конец матча
Ривер Плейт
0'
0:1
10' Гол
Рохас Роберт
24' Желтая карточка
Альварес Хулиан
0:2
56' Гол в свои ворота
Damian Alberto Martinez
60' Желтая карточка
Сукулини Бруно
81' Желтая карточка
Lautaro Blanco
90'+6
30
Marcelo
Mino
6
Joaquin
Laso
14
Новаретти
Диего
33
Боттинелли
Хонатан
4
Damian
Alberto
Martinez
5
Rodrigo
Villagra
21
Ринаудо
Фабиан
19
Luciano
Ferreyra
3
Lautaro
Blanco
10
Emiliano
Vecchio
28
Lucas
Emanuel
Gamba
25
Enrique
Bologna
16
Морейра
Хорхе
2
Рохас
Роберт
22
Пинола
Хавьер
II
3
Fabricio
Angileri
5
Сукулини
Бруно
23
Понцио
Леонардо
11
Де
ла
Крус
Николас
9
Альварес
Хулиан
15
Federico
Girotti
27
Пратто
Лукас
Росарио Сентраль
3-5-1-1
Ривер Плейт
4-3-3

Предыдущие игры

Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус
Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Эстудиантес Ла-Плата 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Ланус 1:1 Росарио Сентраль
Ривер Плейт Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Банфилд 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль
Ривер Плейт 1:3 Банфилд Ривер Плейт 3:0 ЛДУ Кито Ривер Плейт 2:1 Сан-Паулу Депортиво Бинасьональ 0:6 Ривер Плейт Сан-Паулу 2:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 8:0 Депортиво Бинасьональ Атлетико Тукуман 1:1 Ривер Плейт ЛДУ Кито 3:0 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Эстудиантес Ла-Плата 0:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 1:0 Банфилд Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Ривер Плейт 2:0 Сентраль Кордоба Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт Насьональ Монтевидео 4:4 Ривер Плейт

Последние игры между собой

Росарио Сентраль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Ривер Плейт: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Кубок Лиги Ривер Плейт 0:1 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт Суперлига Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Суперлига
Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль Примера Ривер Плейт 4:3 Росарио Сентраль Кубок Росарио Сентраль 3:3 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 0:2 Росарио Сентраль Кубок Аргентины Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль Кубок Аргентины Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 1:1 Ривер Плейт Примера Ривер Плейт 1:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 0:0 Ривер Плейт Примера Б Ривер Плейт 1:1 Росарио Сентраль Националь Б Ривер Плейт 0:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт Примера А Росарио Сентраль 1:2 Ривер Плейт Примера А Ривер Плейт 2:0 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 2:1 Ривер Плейт Примера А
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Альварес Хулиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Рохас Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 1.03
Бонус: 5 000 ₽ 68.00 19.00 1.01
Бонус: 5 000 ₽ 3.82 3.60 1.92
  8.09 4.45 1.40

Самый высокий коэффициент на матч «Росарио Сентраль» – «Ривер Плейт» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Росарио Сентраль» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ривер Плейт» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Росарио Сентраль» – «Ривер Плейт», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.50 1.01 8.90 1.04 3.90 1.23 2.85 1.39 2.10 1.68 1.15 5.00 1.74 2.02 1.53 2.39 1.15 5.00 1.16 4.80 1.03 10.00 1.03 10.50 1.09 6.50 0.00 17.50 1.02 11.00
9.90 1.01 9.00 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.00 1.90 1.54 2.48 1.35 3.10 1.14 5.00 1.10 5.60 1.01 10.00
3.80 1.27 3.47 1.30 2.42 1.56 1.70 2.16 1.43 2.79 1.17 4.86 1.75 2.09 1.53 2.49 1.35 3.14 1.12 6.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.80 1.40 1.98 1.78 1.30 3.30 1.14 5.30 1.23 3.90 1.03 10.00
3.10 1.37 2.04 1.78 1.47 2.68 1.15 5.45 1.10 6.75
3.08 1.38 2.53 1.53 1.98 1.85 1.59 2.38 1.95 1.88 1.60 2.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.74 2.01 1.32 3.20
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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