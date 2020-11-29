Годой Крус
0:0
Конец матча
Банфилд
3' Желтая карточкаAgustin Fontana
31' Желтая карточкаGonzalo Goni
34' Желтая карточкаLeonel Gonzalez
75' Желтая карточкаJorge Rodriguez I
26
Перес
Дамиан
11
Jalil
Elias
17
Martin
Ojeda
28
Renzo
Tesuri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Перес ДамианЗащитник
-
11 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Martin OjedaПолузащитник
-
28 Renzo TesuriНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Alexis SosaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
29 Luciano PonsНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
Ход матча
31'
34'
Предыдущие игры
Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =0 -15Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус
Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Уракан Ланус 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата
Банфилд Последние 20 матчей: +7 =8 -5Банфилд 0:2 Ривер Плейт Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд
Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд
Последние игры между собой
Годой Крус: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Банфилд: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Годой Крус 2:1 Банфилд Кубок Годой Крус 3:1 Банфилд Примера Банфилд 0:1 Годой Крус Кубок Банфилд 2:3 Годой Крус Примера Годой Крус 1:2 Банфилд Примера Годой Крус 3:0 Банфилд Примера Банфилд 1:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 1:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:1 Банфилд Примера А Годой Крус 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 3:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Банфилд Примера А Банфилд 1:2 Годой Крус Примера А
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Годой Крус» – «Банфилд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Годой Крус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Банфилд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Годой Крус» – «Банфилд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров