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  3. Аргентина: Copa Diego Armando Maradona Zona 3
Годой Крус
0:0
Конец матча
Банфилд
0'
3' Желтая карточка
Agustin Fontana
31' Желтая карточка
Gonzalo Goni
34' Желтая карточка
Leonel Gonzalez
75' Желтая карточка
Jorge Rodriguez I
90'+6
23
Nelson
Martin
Ibanez
22
Gianluca
Ferrari
2
Gonzalo
Goni
3
Leonel
Gonzalez
26
Перес
Дамиан
11
Jalil
Elias
32
Franco
Abrego
33
Ezequiel
Bullaude
17
Martin
Ojeda
28
Renzo
Tesuri
18
Santiago
Garcia
II
1
Ivan
Arboleda
32
Emanuel
Coronel
2
Alexis
Maldonado
6
Лолло
Лусиано
3
Claudio
Bravo
III
21
Martin
Payero
30
Jorge
Rodriguez
I
18
Giuliano
Galoppo
22
Juan
Alvarez2
9
Agustin
Fontana
7
Бордагарай
Фабиан
Годой Крус
4-1-3-2
Банфилд
4-3-3

Предыдущие игры

Годой Крус Последние 20 матчей: +5 =0 -15
Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Банфилд 1:0 Годой Крус Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус
Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Годой Крус Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Годой Крус 2:1 Уракан Ланус 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:1 Ривер Плейт Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Патронато де Парана 0:2 Годой Крус Годой Крус 1:2 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:2 Годой Крус Годой Крус 3:2 Альдосиви Колон 2:1 Годой Крус Годой Крус 2:4 Химнасия Ла-Плата
Банфилд Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Банфилд 0:2 Ривер Плейт Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Банфилд 1:0 Годой Крус Ривер Плейт 1:3 Банфилд
Химнасия Ла-Плата 0:0 Банфилд Банфилд 0:3 Уракан Сентраль Кордоба 1:1 Банфилд Банфилд 0:1 Альдосиви Ривер Плейт 1:0 Банфилд Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Колон 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Патронато де Парана Индепендьенте 0:1 Банфилд Банфилд 1:1 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Ланус 0:1 Банфилд Банфилд 3:3 Унион Санта-Фе Расинг Авельянеда 0:0 Банфилд Банфилд 1:2 Атлетико Тукуман Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Банфилд

Последние игры между собой

Годой Крус: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 4
Банфилд: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 9
Банфилд 1:0 Годой Крус Кубок Лиги Годой Крус 0:2 Банфилд Суперлига Банфилд 2:2 Годой Крус Суперлига Банфилд 1:1 Годой Крус Суперлига
Годой Крус 2:1 Банфилд Кубок Годой Крус 3:1 Банфилд Примера Банфилд 0:1 Годой Крус Кубок Банфилд 2:3 Годой Крус Примера Годой Крус 1:2 Банфилд Примера Годой Крус 3:0 Банфилд Примера Банфилд 1:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:0 Банфилд Примера А Банфилд 1:1 Годой Крус Примера А Годой Крус 2:1 Банфилд Примера А Годой Крус 2:0 Банфилд Примера А Банфилд 3:0 Годой Крус Примера А Годой Крус 1:1 Банфилд Примера А Банфилд 1:2 Годой Крус Примера А
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    34'
    Leonel Gonzalez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Gonzalo Goni получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    3'
    Agustin Fontana получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.00 1.27 5.80
Бонус: 5 000 ₽ 3.80 3.34 2.05
  8.92 1.24 6.34

Самый высокий коэффициент на матч «Годой Крус» – «Банфилд» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Годой Крус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Банфилд» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Годой Крус» – «Банфилд», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
7.80 1.04 6.75 1.08 3.04 1.36 2.32 1.61 1.76 2.18 1.37 3.10 1.25 3.78 1.08 6.55 1.06 7.10
1.27 3.66 1.14 5.47 2.29 1.62 1.80 2.03 1.56 2.42 1.38 3.03 1.30 3.42 1.47 2.69 1.71 2.16 1.53 2.53 1.25 4.02
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.68 1.47 1.78 2.04 1.37 3.10 1.10 6.80 1.07 8.20
1.69 2.17 1.41 2.86 1.77 2.09 1.48 2.68 1.35 3.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.52 1.30 2.38 1.58 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.45
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