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  3. Аргентина: Copa Diego Armando Maradona Zona 4
Бока Хуниорс
1:0
Первый тайм: 17'
Ньюэллс Олд Бойз
0'
1:0
12' Гол
Кардона Эдвин
17'
1
Андрада
Эстебан
29
Хара
Леонардо
5
Самбрано
Очандарте
24
Искиэрдос
Карлос
18
Фабра
Франк
14
Nicolas
Capaldo
21
Кампусано
Хорман
22
Вилья
Себастьян
19
Сарате
Мауро
8
Кардона
Эдвин
9
Абила
Рамон
12
Ramiro
Macagno
4
Angelo
Gabrielli
24
Фонтанини
Фабрицио
6
Хентилетти
Сантьяго
28
Биттоло
Мариано
8
Перес
Пабло
II
20
Julian
Fernandez
II
43
Морено
Анибал
34
Паласиос
Себастьян
32
Игнасио
Скокко
11
Maxi
Rodriguez1
Бока Хуниорс
4-2-3-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

Предыдущие игры

Бока Хуниорс Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Бока Хуниорс 1:2 Ланус Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Ланус 1:2 Бока Хуниорс
Бока Хуниорс 3:0 Каракас Бока Хуниорс 0:0 Либертад Индепендьенте Медельин 0:1 Бока Хуниорс Либертад 0:2 Бока Хуниорс Годой Крус 1:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Индепендьенте Медельин Бока Хуниорс 1:0 Химнасия Ла-Плата Каракас 1:1 Бока Хуниорс Колон 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 3:0 Годой Крус Сентраль Кордоба 0:4 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 2:0 Атлетико Тукуман Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Бока Хуниорс 2:0 Университарио Лима Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс
Ньюэллс Олд Бойз Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз
Сентраль Кордоба 1:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Эстудиантес Ла-Плата Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Атлетико Тукуман 2:2 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:3 Ривер Плейт Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Ньюэллс Олд Бойз 0:4 Химнасия Ла-Плата Патронато де Парана 1:3 Ньюэллс Олд Бойз

Последние игры между собой

Бока Хуниорс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ньюэллс Олд Бойз: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Бока Хуниорс Кубок Лиги Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Бока Хуниорс Суперлига Бока Хуниорс 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Суперлига
Бока Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Бока Хуниорс 4:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Бока Хуниорс 4:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Бока Хуниорс 0:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Примера Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Бока Хуниорс Кубок Либертадорес Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Бока Хуниорс Примера Бока Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Кубок Либертадорес Бока Хуниорс 0:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Примера А Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Бока Хуниорс Примера А Ньюэллс Олд Бойз 4:2 Бока Хуниорс Примера А Бока Хуниорс 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Примера А
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
1.92
5.20
9.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.60 3.85 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.35 3.80
  1.61 4.14 5.32

Самый высокий коэффициент на матч «Бока Хуниорс» – «Ньюэллс Олд Бойз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бока Хуниорс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюэллс Олд Бойз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бока Хуниорс» – «Ньюэллс Олд Бойз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.02 9.40 1.05 3.80 1.23 3.00 1.36 2.08 1.70 2.01 1.75 1.80 1.95 1.58 2.28 1.39 2.85 1.18 4.50 1.14 7.00 1.03 9.20 1.03 12.60 0.00 16.50
4.12 1.24 2.89 1.42 3.02 1.40 2.51 1.54 2.13 1.73 1.89 1.94 1.64 2.28 1.50 2.61 1.41 2.93 1.15 5.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.58 1.99 1.77 1.23 3.90 1.14 5.20 1.03 10.00
3.18 1.36 2.63 1.50 2.07 1.79 1.64 2.28 1.46 2.77
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.05 1.35 1.81 1.94 1.36 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.87
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.30 1.32
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