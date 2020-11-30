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Аполлон Смирнис
1:0
Перерыв

Стадион:
Волос
0'
33' Желтая карточка
Anthony Fatjon
1:0
45' Гол
Sotiris Tsiloulis
13
Верхульст
Давино
5
Dias
VII
4
Christos
Lisgaras
2
Бручич
Карло
6
Dimos
Baxevanidis
7
Israel
Coll
64
Anthony
Fatjon
23
Sotiris
Tsiloulis
3
Хухумис
Диамантис
10
Томас
Бединелли
9
Иоаннидис
Николаос
1
Athanasios
Garavelis
24
Gerasimos
Mitoglou
33
Stergios
Dimopoulos
15
Rodrigo
Colombo
3
Феррари
Франко
31
Giannis
Kiakos
23
Ринстра
Дан
19
Juan
Perea
12
Мартинес
Николас
II
11
Варда
Амр
9
Anastasios
Douvikas
Аполлон Смирнис
3-5-2
Волос
4-2-3-1

Ход матча

33'
Anthony Fatjon
 
45'
Sotiris Tsiloulis
(Хухумис Диамантис)
1:0

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Аполлон Смирнис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иоаннидис Николаос 2 0.22
2. Anthony Fatjon 2 (1) 0.22
3. Sotiris Tsiloulis 1 0.11
4. Savvas Tsambouris 0 0
5. Томас Бединелли 0 0
Волос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anastasios Douvikas 4 0.44
2. Баррьентос Жан 2 (2) 0.22
3. Варда Амр 1 0.11
4. Stergios Dimopoulos 1 0.11
5. Julian Bartolo 1 0.11
6. Мартинес Николас II 0 0

Карточки

Аполлон Смирнис
# Игрок      
1. Anthony Fatjon 4 0
2. Savvas Tsambouris 3 0
3. Christos Lisgaras 3 0
4. Бручич Карло 3 0
5. Dias VII 3 0
6. Томас Бединелли 2 0
7. Marc Fernandez 2 0
8. Сливка Выкинтас 2 0
9. Vasilios Vitlis 2 0
10. Китоко Ричи 1 0
11. Dimos Baxevanidis 1 0
12. Хухумис Диамантис 1 0
13. Sotiris Tsiloulis 1 0
14. Иоаннидис Николаос 1 0
15. Israel Coll 1 0
Волос
# Игрок      
1. Баррьентос Жан 5 0
2. Санчес Сальвадор 2 1
3. Гуаррочена Икер 3 0
4. Текио Серхио 3 0
5. Ринстра Дан 1 1
6. Gerasimos Mitoglou 1 1
7. Rodrigo Colombo 2 0
8. Ендришек Эрик 1 0
9. Цоканис Тасос 1 0
10. Stergios Dimopoulos 1 0
11. Antonis Dentakis 1 0
12. Варда Амр 1 0
13. Феррари Франко 1 0
14. Anastasios Douvikas 1 0
15. Julian Bartolo 1 0
16. Juan Perea 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аполлон Смирнис 20% (1) 0 0 20% (1) 20% (1) 40% (2)
Волос 0 11.11% (1) 0 11.11% (1) 11.11% (1) 66.67% (6)

Предыдущие игры

Аполлон Смирнис Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Астерас 0:0 Аполлон Смирнис Атромитос 2:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:3 ПАОК Панатинаикос 1:0 Аполлон Смирнис
Олимпиакос 2:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Арис Салоники 1:0 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 1:0 Лариса Аполлон Смирнис 3:0 Аполлон Лариса Караискакис 1:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 2:1 АОК Керкира ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 4:0 Платаниас Докса Драма 0:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 0:5 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:0 Киссамикос Эрготелис 0:2 Аполлон Смирнис Аполлон Смирнис 0:1 Левадиакос Панахаики 1:3 Аполлон Смирнис Аполлон Лариса 1:0 Аполлон Смирнис
Волос Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Волос 1:4 ОФИ Волос 1:1 Лариса Панатинаикос 1:1 Волос Волос 2:1 ПАС Янина
Ламия 1:2 Волос Волос 0:0 ПАОК Волос 0:1 Арис Салоники Атромитос 0:2 Волос Арис Салоники 0:0 Волос Ламия 2:0 Волос Волос 1:2 Атромитос ПАОК 2:0 Волос ПАОК 2:0 Волос Панетоликос 1:0 Волос Волос 2:3 Атромитос Астерас 4:0 Волос Волос 0:0 Ламия Лариса 3:1 Волос Волос 1:0 Ксанти Паниониос 1:0 Волос
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 8 7 1 0 17 - 2 22
2. ПАОК 9 6 3 0 16 - 5 21
3. АЕК 8 6 1 1 15 - 5 19
4. Арис Салоники 8 6 1 1 11 - 5 19
5. Атромитос 10 3 4 3 9 - 13 13
6. Астерас 9 3 3 3 9 - 10 12
7. Волос 0:1 9 3 3 3 9 - 10 12
8. Панатинаикос 10 3 3 4 9 - 9 12
9. ОФИ 10 3 3 4 14 - 16 12
10. ПАС Янина 10 2 3 5 11 - 13 9
11. Аполлон Смирнис 1:0 9 2 2 5 6 - 11 8
12. Лариса 8 1 3 4 6 - 12 6
13. Панетоликос 10 0 4 6 4 - 14 4
14. Ламия 8 0 2 6 5 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 5 5 0 0 12 - 0 15
2. АЕК 4 3 1 0 10 - 3 10
3. ПАОК 4 3 1 0 7 - 2 10
4. Арис Салоники 5 3 1 1 8 - 5 10
5. Астерас 4 2 1 1 3 - 2 7
6. Панатинаикос 5 2 1 2 4 - 4 7
7. Атромитос 5 2 1 2 5 - 6 7
8. Аполлон Смирнис 1:0 4 2 0 2 4 - 5 6
9. ОФИ 5 1 3 1 7 - 8 6
10. Волос 0:1 5 1 2 2 4 - 7 5
11. Лариса 3 0 2 1 2 - 4 2
12. ПАС Янина 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Ламия 6 0 2 4 4 - 10 2
14. Панетоликос 4 0 1 3 2 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПАОК 5 3 2 0 9 - 3 11
2. Арис Салоники 3 3 0 0 3 - 0 9
3. АЕК 4 3 0 1 5 - 2 9
4. Олимпиакос 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Волос 0:1 4 2 1 1 5 - 3 7
6. ПАС Янина 6 2 1 3 9 - 9 7
7. ОФИ 5 2 0 3 7 - 8 6
8. Атромитос 5 1 3 1 4 - 7 6
9. Панатинаикос 5 1 2 2 5 - 5 5
10. Астерас 5 1 2 2 6 - 8 5
11. Лариса 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Панетоликос 6 0 3 3 2 - 7 3
13. Аполлон Смирнис 1:0 5 0 2 3 2 - 6 2
14. Ламия 2 0 0 2 1 - 6 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Sotiris Tsiloulis бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    33'
    Fatjon Andoni получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Аполлон Смирнис
Ничья
Волос
2.08
3.10
4.30
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
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